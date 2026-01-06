Universitas Gonzaga Mengumumkan Penawaran Tender untuk Sekuritas Utang yang Beredar

SPOKANE, Wash., 5 Jan. 2026 /PRNewswire/ — The Corporation of Gonzaga University (" Gonzaga University " atau " Universitas ") hari ini mengumumkan bahwa telah memulai penawaran tender untuk membeli secara tunai surat utang yang diterbitkan oleh Universitas yang tercantum dalam tabel di bawah ini (" Surat Berharga ").

Hingga $50.000.000 Batas Tender Agregat untuk Surat Berharga The Corporation of Gonzaga University

No. CUSIP Jumlah Pokok

yang Beredar Tanggal Jatuh Tempo

(1 April) Suku Bunga Surat Berharga

Referensi

U.S. Treasury Halaman Referensi

Bloomberg Spread

Tetap Pembayaran

Tender Awal(3) 220062AA1 $108.275.000 2046(1)(2) 4,158 % 4,625% UST

jatuh tempo 15/11/2045 CUSIP

No. 912810UQ9 FIT1 +110 bps $50

_________________________

(1) Obligasi Berjangka yang jatuh tempo pada 1 April 2046 tunduk pada pembayaran penebusan dana pelunasan pada 1 April 2044, 2045, dan 2046 dan harga belinya akan dihitung dengan asumsi tanggal rata-rata jatuh tempo 10 April 2045 sebagai tanggal jatuh temponya.

(2) Dapat ditebus sebelum jatuh tempo, secara keseluruhan atau sebagian, pada hari kerja mana pun, pada "Harga Penebusan Make-Whole" sebagaimana didefinisikan dalam Indenture of Trust tertanggal 1 Oktober 2016 yang berkaitan dengan obligasi tersebut.

(3) Per $1.000 jumlah pokok.

Penawaran tender terdiri dari penawaran untuk membeli secara tunai, dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam undangan untuk tender, tertanggal 5 Januari 2026 (sebagaimana dapat diubah atau dilengkapi dari waktu ke waktu, " Undangan "), Obligasi Pendapatan dan Pembiayaan Kembali Kena Pajak Universitas, Seri 2016A, hingga batas tender agregat sebesar $50.000.000 (" Batas Tender Agregat ") untuk semua Surat Berharga yang dibeli dalam penawaran tender. Universitas berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk meningkatkan atau menurunkan Batas Tender Agregat kapan saja tanpa memperpanjang hak penarikan, tunduk pada hukum yang berlaku. Jumlah Surat Berharga yang akan dibeli dapat diprorata sebagaimana dijelaskan dalam Undangan. Universitas merujuk investor pada Undangan untuk syarat dan ketentuan lengkap penawaran tender.

Penawaran tender untuk Surat Berharga akan berakhir pada pukul 17.00, waktu New York City, pada 20 Januari 2026, atau tanggal dan waktu lain yang diperpanjang oleh Universitas untuk penawaran tender (tanggal dan waktu tersebut, sebagaimana dapat diperpanjang, " Tanggal Kedaluwarsa "), kecuali diakhiri lebih awal. Pemegang Surat Berharga harus menawarkan secara sah dan tidak menarik kembali Surat Berharga mereka secara sah pada atau sebelum pukul 17.00, waktu New York City, pada 20 Januari 2026 (tanggal dan waktu tersebut, sebagaimana dapat diperpanjang, " Tanggal Tender Awal "), untuk memenuhi syarat menerima Imbalan Total yang berlaku (sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah), yang mencakup jumlah tunai yang sama dengan jumlah yang ditetapkan dalam tabel di atas di bawah judul "Pembayaran Tender Awal" (" Pembayaran Tender Awal "). Jika pemegang menawarkan Surat Berharga secara sah setelah Tanggal Tender Awal tetapi pada atau sebelum Tanggal Kedaluwarsa, pemegang akan memenuhi syarat untuk menerima hanya Imbalan Penawaran Tender Terlambat yang berlaku (sebagaimana didefinisikan di bawah) ditambah Bunga yang Masih Harus Dibayar.

Imbalan yang berlaku (" Imbalan Total ") yang ditawarkan per $1.000 jumlah pokok Surat Berharga yang ditenderkan secara sah, dan tidak ditarik kembali secara sah, dan diterima untuk pembelian sesuai dengan penawaran tender yang berlaku akan ditentukan sesuai dengan formula yang ditetapkan dalam Undangan dengan mengacu pada spread tetap yang berlaku yang ditentukan dalam tabel di atas ditambah imbal hasil yang berlaku berdasarkan harga sisi penawaran Surat Berharga Referensi U.S. Treasury yang berlaku yang ditentukan dalam tabel di atas pada pukul 10.00, waktu New York City, pada 22 Januari 2026. " Imbalan Penawaran Tender Terlambat " sama dengan Imbalan Total dikurangi Pembayaran Tender Awal.

Penawaran tender akan berakhir pada Tanggal Kedaluwarsa. Kecuali sebagaimana ditetapkan di bawah ini, pembayaran untuk Surat Berharga yang ditenderkan secara sah pada atau sebelum Tanggal Kedaluwarsa akan dilakukan pada tanggal segera setelah Tanggal Kedaluwarsa, yang saat ini diperkirakan pada 3 Februari 2026, hari kerja kedua setelah Tanggal Kedaluwarsa.

Pemegang juga akan menerima bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar atas Surat Berharga yang ditenderkan secara sah dan diterima untuk pembelian dari tanggal pembayaran bunga terakhir yang berlaku hingga, tetapi tidak termasuk, tanggal penyelesaian yang berlaku (" Bunga yang Masih Harus Dibayar ").

Surat Berharga yang ditenderkan dapat ditarik kembali pada atau sebelum, tetapi tidak setelah pukul 17.00, waktu New York City, pada 20 Januari 2026, kecuali diperpanjang atau diakhiri lebih awal (" Batas Waktu Penarikan "). Tunduk pada hukum yang berlaku, Universitas dapat memperpanjang Tanggal Tender Awal tanpa memperpanjang Batas Waktu Penarikan sehubungan dengan penawaran tender.

Penawaran tender tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undangan. Penawaran tender tidak tunduk pada kondisi tender minimum.

Informasi Terkait Penawaran Tender

Undangan sedang didistribusikan kepada pemegang mulai hari ini. Morgan Stanley & Co. LLC (" Manajer Dealer ") adalah manajer dealer untuk penawaran tender. Investor yang memiliki pertanyaan mengenai penawaran tender dapat menghubungi Manajer Dealer di (212) 761-9085 atau melalui email di [email protected]. Globic Advisors Inc. adalah agen tender dan informasi untuk penawaran tender (" Agen Tender dan Informasi ") dan dapat dihubungi di (212) 227-9699 atau melalui email di [email protected].

Tidak ada satu pun dari Universitas dan afiliasinya, dewan pengawas mereka masing-masing, Manajer Dealer, Agen Tender dan Informasi dan wali amanat sehubungan dengan Surat Berharga apa pun yang memberikan rekomendasi mengenai apakah pemegang harus menawarkan Surat Berharga apa pun sebagai tanggapan atas penawaran tender, dan baik Universitas maupun orang lain tersebut tidak mengesahkan siapa pun untuk memberikan rekomendasi tersebut. Pemegang harus membuat keputusan sendiri tentang apakah akan menawarkan Surat Berharga mereka, dan, jika ya, jumlah pokok Surat Berharga yang akan ditawarkan.

Rincian lengkap penawaran tender, termasuk instruksi lengkap tentang cara menawarkan Surat Berharga, disertakan dalam Undangan. Pemegang sangat dianjurkan untuk membaca dengan seksama Undangan, termasuk materi yang dimasukkan dengan referensi di dalamnya, karena akan berisi informasi penting. Undangan dapat diperoleh dari Globic Advisors Inc., dengan menelepon (212) 227-9699, melalui email di [email protected] atau dengan mengunjungi www.globic.com/gonzaga.

Tentang Gonzaga University

Informasi tertentu yang berkaitan dengan Surat Berharga dan Universitas dapat diperoleh dengan menghubungi Agen Tender dan Informasi. Informasi tersebut terbatas pada (i) Undangan, dan (ii) informasi tentang Universitas yang tersedia melalui sistem Electronic Municipal Market Access Dewan Pembuat Aturan Surat Berharga Kota (www.emma.msrb.org).

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan yang disertakan atau dimasukkan dengan referensi di sini dapat merupakan "pernyataan berwawasan ke depan" dalam arti Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada ekspektasi, prakiraan dan asumsi oleh manajemen Universitas dan melibatkan sejumlah risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang dinyatakan, termasuk, tanpa batasan, risiko pemegang obligasi yang ditetapkan dalam dokumen penawaran yang dilampirkan pada Undangan sebagai Lampiran A. Universitas tidak dapat memastikan bahwa ekspektasi, prakiraan atau asumsi apa pun yang dibuat oleh manajemen dalam menyiapkan pernyataan berwawasan ke depan ini akan terbukti akurat, atau bahwa proyeksi apa pun akan terealisasi. Diharapkan bahwa mungkin ada perbedaan antara hasil yang diproyeksikan dan hasil aktual. Setiap pernyataan berwawasan ke depan hanya berbicara pada tanggal di mana dibuat, dan Universitas tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan tersebut, baik sebagai hasil dari informasi baru, peristiwa masa depan atau lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku.

Lihat konten asli:https://www.prnewswire.com/news-releases/gonzaga-university-announces-tender-offer-for-outstanding-debt-securities-302653263.html

SUMBER The Corporation of Gonzaga University