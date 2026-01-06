Indeks ketakutan dan keserakahan kripto berubah menjadi 'netral' saat Bitcoin kembali meraih $90K

Apakah pasar acuh tak acuh?

Untuk pertama kalinya sejak Oktober, Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto telah kembali ke wilayah netral. Ini sering dianggap sebagai awal dari fase transisi, di mana para trader menilai kembali risiko.

Bagaimana ini akan mempengaruhi masa depan segera masih belum jelas, tetapi netralitas itu sendiri sudah menjelaskan banyak hal.

Mengambil napas sejenak

Pada Januari 2026, Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto telah kembali ke netral, berada di sekitar angka 40-an rendah.

Sumber: Coinmarketcap

Ada ketenangan tentang pasar yang telah sepenuhnya mengesampingkan ketakutan. Selama beberapa bulan terakhir, optimisme memudar dengan reli yang gagal mendapatkan kelanjutan.

Aksi harga tetap aktif, tetapi tanpa agresivitas di kedua arah. Keragu-raguan adalah penyebab utamanya.

Pola mengatakan...

Terakhir kali sentimen kripto netral, ketenangan tidak berlangsung lama.

Pada awal Oktober 2025, optimisme memudar setelah berbulan-bulan mengalami keuntungan, bahkan pada harga yang tinggi. Bitcoin [BTC] mencapai rekor tertinggi di atas $125.000, tetapi kecepatannya sudah melambat.

Ketika penjualan akhirnya meningkat, pergerakannya cepat. BTC turun ke hampir $80.000 dalam hitungan hari, menghapus lebih dari sepertiga nilainya.

Altcoin mengalami kerugian yang lebih besar, dengan banyak yang runtuh hampir dalam semalam. Pasar altcoin, tidak termasuk BTC dan Ethereum [ETH], kehilangan sekitar sepertiga nilainya dalam satu sesi.

BTC lebih kuat sekarang

Setelah berminggu-minggu perdagangan yang berombak dan rentang lebih rendah, Bitcoin telah bergerak lebih tinggi. Koin ini telah merebut kembali zona $90K, menunjukkan candlestick hijau yang kuat secara berturut-turut.

Sumber: TradingView

RSI berada di atas 60 pada saat penulisan, sehingga tekanan bullish semakin meningkat. Sementara itu, MACD berbalik positif, dengan indikasi jelas momentum naik yang sedang terbentuk.

Yang penting, reli ini datang setelah konsolidasi yang panjang, sehingga aksi harga terlihat sangat sehat. Selama Bitcoin bertahan di atas level breakout baru-baru ini, tren kemungkinan akan berlanjut. Sentimen netral berarti trader lebih selektif.

Nic Puckrin, analis investasi dan co-founder Coin Bureau, mengatakan kepada AMBCrypto,

Pemikiran Akhir

Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto netral untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan.

Bitcoin merebut kembali $90.000 saat pasar terus menguat.