'Tahun Digital' Jepang: Menteri Keuangan Melirik Integrasi Kripto ke Bursa Saham

Menteri Keuangan Jepang telah membagikan pandangannya tentang aset kripto dan pentingnya bursa saham dalam mendukung transisi menuju ekonomi berorientasi pertumbuhan yang membuka akses publik terhadap aset digital.

Jepang Memasuki 'Tahun Digital'

Pada hari Senin, Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mendukung upaya negara untuk mengintegrasikan aset kripto dan teknologi blockchain ke dalam pasar keuangan lokal, menguraikan sikap kebijakannya untuk mendukung perkembangan Jepang sebagai negara pengelola aset, dengan menegaskan bahwa "masih ada ruang untuk pertumbuhan dalam beralih dari tabungan ke investasi."

Dalam pidato Tahun Baru di Upacara Pembukaan Besar Bursa Saham Tokyo (TSE), yang diselenggarakan pada 5 Januari, Katayama menyatakan bahwa 2026 akan menjadi "Tahun Digital" bagi negara tersebut.

Menteri Keuangan menunjukkan bahwa 2026 "adalah titik balik" untuk mengatasi deflasi, menekankan "pentingnya kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan proaktif serta investasi terkonsentrasi di sektor pertumbuhan."

Yang patut dicatat, Katayama sebelumnya telah membagikan pendekatan positif terhadap sektor kripto dan Web3, tambah laporan tersebut. Tahun lalu, dia menyatakan bahwa "dengan tata kelola yang kuat, sektor aset kripto dan Web3 dapat berkembang secara signifikan, dan masa depannya sangat cerah."

Media berita lokal melaporkan bahwa Menteri Keuangan menyatakan dukungannya untuk mengintegrasikan aset kripto ke dalam bursa saham pada hari Senin, menyoroti pentingnya infrastruktur keuangan yang ada untuk meningkatkan eksposur terhadap layanan terkait kripto.

"Agar warga dapat memperoleh manfaat dari aset digital dan aset berbasis blockchain, peran bursa komoditas dan sekuritas sangat penting," katanya.

Selama pidato Tahun Baru, dia juga membahas masa depan produk investasi terkait kripto di Jepang, menggarisbawahi bagaimana "Di Amerika Serikat, ETF (exchange-traded funds) berkembang sebagai sarana bagi warga untuk melindungi diri dari inflasi."

Meskipun kesuksesan ETF spot AS, regulator Jepang telah berhati-hati tentang dana berbasis aset digital. Badan Layanan Keuangan (FSA) telah berulang kali menyatakan keberatan tentang produk investasi tersebut.

Meskipun demikian, Katayama menyarankan bahwa inisiatif serupa dengan yang dilakukan AS akan dikejar di Jepang, menandakan potensi peluncuran produk investasi berbasis kripto tahun ini.

Dia mengakhiri pernyataannya dengan menyatakan dukungannya terhadap upaya yang dilakukan oleh bursa di Jepang untuk mengembangkan lingkungan perdagangan "yang memanfaatkan fintech dan teknologi canggih semacam itu."

Kerangka 2026 Untuk Membentuk Ulang Lanskap Kripto Lokal

Selama beberapa tahun terakhir, otoritas Jepang telah bekerja untuk meninjau sistem regulasi mereka dan mengembangkan kebijakan untuk keamanan dana pelanggan dan inovasi dalam industri yang lebih andal.

Pada bulan Desember, Partai Demokrat Liberal dan Partai Inovasi Jepang menerbitkan Reformasi Pajak FY2026 mendatang. Seperti dilaporkan oleh Bitcoinist, reformasi pajak 2026 akan memperkenalkan perubahan signifikan pada sistem perpajakan yang ada.

Perubahan ini, yang telah lama diminta oleh investor Jepang, ditetapkan untuk menangani kategorisasi dan regulasi aset kripto, mengklasifikasikannya kembali sebagai produk keuangan.

Proposal tersebut menandakan pergeseran dari perlakuan aset sebelumnya sebagai aset spekulatif oleh otoritas keuangan Jepang. Berdasarkan hal ini, reformasi tersebut juga mempelajari pengenalan sistem perpajakan terpisah untuk pendapatan kripto.

Sistem pajak progresif saat ini, di mana keuntungan aset digital dapat dikenai pajak hingga 55%, akan digantikan dengan sistem seperti yang digunakan untuk saham, dengan pajak tetap 20% atas pendapatan kripto.