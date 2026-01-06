ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $697 juta kemarin, dengan IBIT milik BlackRock memimpin.

PANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, pada 5 Januari (Waktu Bagian Timur), ETF spot Bitcoin mencatat total arus masuk bersih sebesar $697 juta. IBIT milik BlackRock mencatat arus masuk bersih sebesar $372 juta, membawa total akumulasi arus masuk historisnya menjadi $62,753 miliar, sementara FBTC milik Fidelity mencatat arus masuk bersih sebesar $191 juta. Saat ini, total nilai aset bersih ETF Bitcoin adalah $123,521 miliar, mewakili sekitar 6,57% dari total kapitalisasi pasar Bitcoin.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.