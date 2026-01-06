BursaDEX+
Chainlink Menguat: Bisakah LINK Menembus Resistensi Kunci $14,63 Segera?

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/06 13:00
GAINS
GAINS$0.01411+1.87%
Chainlink
LINK$14.01+0.57%
SOON
SOON$0.3702-0.80%
Believe
BELIEVE$0.006356-26.41%

Chainlink (LINK) menunjukkan tanda-tanda penguatan saat bergerak dalam saluran perdagangan. Para ahli percaya LINK dapat mencapai ujung atas salurannya, yang saat ini ditetapkan di $14,63, menandakan kemungkinan keuntungan bagi investor yang mengikuti pasar ini.

Sumber: X

Momentum ini terjadi dengan latar belakang aksi pasar umum di mana investor mencari solusi oracle terbaik, di mana Chainlink adalah salah satu pemimpinnya. Jika token LINK menembus titik resistensi ini selama pengujian, kemungkinan akan menarik lebih banyak tekanan beli, menyiapkan panggung untuk penembusan berikutnya.

Baca Juga: Chainlink (LINK) Menargetkan Rally $20 di Tengah Aktivitas Whale dan Momentum Bitcoin

Chainlink saat ini berada di $13,43, menunjukkan peningkatan tipis sebesar 0,06%. Bollinger Bands menunjukkan bahwa volatilitas pasar lebih rendah karena harga mendekati band atas. Baik SMA 20-periode maupun EMA berada di atas EMA periode panjang, menunjukkan bahwa ada tren bullish di pasar, dan sejak November 2025, harga telah mendekati band bawah.

Sumber: TradingView

EMA 50 dan EMA 200 menunjukkan tren naik keseluruhan dengan resistensi kuat di $13,50. Penembusan level ini dapat menandakan breakout. Fakta bahwa tidak ada indikator volume utama membuat sulit untuk menentukan kekuatan tren, meskipun kisaran harga $12,85-$13,50 sangat penting.

Selain itu, data dari Chainlink mengungkapkan bahwa hanya Chainlink yang memiliki potensi untuk memfasilitasi munculnya generasi berikutnya dari keuangan di seluruh dunia. Ini disebabkan oleh kemampuan jaringan oracle Chainlink, yang menawarkan data aman dan anti-rusak yang diperlukan untuk memastikan keuangan yang dapat diskalakan dan dapat berfungsi dengan mulus tanpa perantara pihak ketiga.

Teknologinya menggerakkan smart contract, yang menyediakan transaksi yang dapat dieksekusi sendiri, transparan, dan tanpa kepercayaan. Ini memfasilitasi lembaga keuangan dalam berinovasi dalam skala yang lebih besar dengan menghubungkan berbagai blockchain dan data dari sumber lain. Dengan bergerak menuju keuangan terdesentralisasi, Chainlink muncul sebagai tulang punggung lingkungan keuangan global yang efisien.

Baca Juga: Peringatan Harga Chainlink: LINK Mempertahankan Support, $14–$15 Terlihat

