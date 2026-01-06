Drake menggunakan dana rumah untuk melakukan siaran langsung perjudian

Rapper Drake telah didakwa bersama livestreamer Adin Ross dan George Nguyen karena menggunakan hasil kasino kripto ilegal untuk meningkatkan jumlah streaming. LaShawnna Ridley dan Tiffany Hines memimpin para penggugat dalam gugatan class action AS yang menuduh promosi Drake terhadap Stake.us menyebabkan mereka kerugian serius.

Menurut dokumen pengadilan, para penggugat membebankan sanksi perdata pada semua terdakwa untuk menghentikan semua promosi platform perjudian ilegal Stake.us. Kasino kripto online ilegal tersebut dipasarkan sebagai kasino sosial yang tidak mengizinkan perjudian uang sungguhan untuk menghindari hukum federal AS yang berlaku, dengan salah menggambarkan dirinya kepada regulator dan konsumen.

Namun, kasino tersebut menawarkan sekitar 2.000 permainan kasino dan memungkinkan pemain untuk bertaruh menggunakan mata uang virtual khusus Gold Coins dan Stake Cash. Gold Coins tidak memiliki nilai moneter, tetapi Stake Cash dapat ditukar dengan kripto atau kartu hadiah digital dengan rasio 1:1 terhadap dolar AS. Sementara itu, pemain yang ingin melanjutkan perjudian setelah kehilangan semua Stake Cash mereka harus membeli lebih banyak Gold Coins yang tidak berharga, yang digabungkan dengan Stake Cash.

Drake menggunakan dana kasino untuk menggelar livestream perjudian

Stake.us diduga membayar terdakwa Drake, Ross, dan Nguyen untuk mempromosikan platform menggunakan dana yang disediakan oleh kasino kripto itu sendiri secara gratis untuk menggelar perjudian livestream menggunakan jumlah besar. Ini juga membayar Drake lebih dari $100 juta per tahun. Platform tersebut kemudian membanjiri konsumen dengan iklan media sosial yang menggambarkan kasino kripto sebagai aman, legal, dan menyenangkan.

Namun, kasino kripto tersebut ilegal di Virginia dan di seluruh AS, dan dilaporkan telah menyebabkan kerugian pada konsumen yang kehilangan uang sungguhan dalam mengejar kemenangan. Drake dan terdakwa lainnya dituduh menggunakan sebagian dari dana konsumen yang diberikan secara curang kepada mereka untuk mengirim uang langsung satu sama lain dalam program "Tipping" platform tersebut.

Para terdakwa juga memanfaatkan fungsi Tipping untuk bersama-sama membiayai upaya "botting" otomatis gabungan mereka, yang bertujuan untuk meningkatkan streaming musik Drake di berbagai platform dan memalsukan popularitas untuk menyesatkan algoritma rekomendasi. Inflasi buatan dari jumlah pemutaran memberikan musik Drake keuntungan yang tidak adil di seluruh platform besar, seperti Spotify, untuk menyesatkan perhitungan dan pembayaran royalti.

Stake.us menyebut gugatan tersebut omong kosong

Sebagai tanggapan, kasino elektronik tersebut telah menolak klaim tersebut sebagai omong kosong, menambahkan bahwa tidak khawatir tentang tuduhan dalam gugatan tersebut. Juru bicara Stake.us juga mengklaim bahwa platform tidak memiliki fungsi Tipping yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan yang dituduhkan.

Ross juga menolak tuduhan serupa yang diajukan terhadap dirinya dan Drake oleh seorang pria Missouri pada Oktober tahun lalu sebagai "omong kosong." Namun, kali ini, Ridley dan Hines menuntut kompensasi $5 juta. Keduanya mengklaim bahwa promosi Drake mendorong mereka untuk berjudi di Stake.us, mengakibatkan kerugian finansial yang parah dan membuat mereka rentan terhadap kecanduan.

Drake menjalankan promosi livestream berjam-jam di Kick pada bulan Desember dengan caption yang mendesak pengikutnya untuk membantunya mengakhiri tahun perjudian terburuknya dengan baik. Dia juga mengklaim bahwa dia berharap untuk MAXWIN dan berbagi 10% dari keuntungan dengan pengikutnya. Drake akhirnya meminta pengikutnya untuk Stake.us untuk meraih bagian mereka dari pot.

Namun, Easygo, perusahaan induk Australia dari Stake.us, secara terbuka menolak semua tuduhan yang dibuat di media terkait gugatan tersebut. Ini juga mengatakan berkomitmen untuk membela merek terhadap klaim semacam itu di masa depan.

Sementara itu, Ross yang berusia 25 tahun berhenti dari Stake.us dan pindah ke kasino elektronik saingan Rainbet pada tahun 2025. Dia memberi tahu penontonnya bahwa dia akan terus melakukan streaming langsung di Kick karena persahabatannya yang erat dengan Ed Craven, pendiri Kick yang berusia 30 tahun. Craven adalah miliarder termuda Australia, dengan kekayaan bersih diperkirakan sekitar $2,8 miliar (sekitar AUD 4,2 miliar). Dia dan mitranya, Bijan Tehrani, konon mendirikan bersama Kick pada tahun 2022 setelah mencapai kesuksesan di Stake.

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah lebih maju. Tetaplah di sana dengan newsletter kami.