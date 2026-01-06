Ethereum Melampaui $3.250 dalam Pemulihan saat BitMine Staking Lebih dari $2 Miliar ETH

ETH berada dalam mode pemulihan, dengan aset tersebut mencapai $3.250 pada perdagangan akhir hari Senin, level tertinggi sejak 12 Desember.

Ether kini telah naik 16% sejak awal tahun ini, yang bahkan belum genap seminggu. Kinerjanya melampaui Bitcoin, yang hanya naik 6,7% sejak Hari Tahun Baru.

"Ethereum masih murah," kata analis 'Merlijn' yang mengamati bahwa masih berada di wilayah akumulasi.

Staking BitMine Melonjak

Tekanan jual tampaknya telah berkurang, dan permintaan kemungkinan akan meningkat, didorong oleh minat yang diperbarui dalam staking Ether.

Dalam pembaruan terbarunya pada hari Senin, perbendaharaan aset digital Ether terbesar di dunia, BitMine, mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan staking ETH senilai $2,1 miliar yang luar biasa hanya dalam dua minggu.

Per 4 Januari, total ETH yang di-stake oleh perusahaan mencapai 659.219, meningkat 250.592 dalam seminggu terakhir.

Stake BitMine setara dengan sekitar 1,85% dari total jumlah Ether yang di-stake pada Beacon Chain, yang saat ini sebesar 35,6 juta.

Staking agresifnya telah menyebabkan antrian masuk validator melonjak menjadi 1,3 juta ETH, level tertinggi sejak pertengahan November. Sementara itu, antrian keluar telah turun kembali ke level Juli, mendekati nol.

BitMine saat ini bekerja sama dengan tiga penyedia staking saat perusahaan bergerak menuju peluncuran MAVAN komersialnya (Made in America VAlidator Network) pada tahun 2026.

"Pada skala penuh (ketika ETH Bitmine sepenuhnya di-stake oleh MAVAN dan mitra stakingnya), biaya staking ETH adalah $374 juta per tahun, atau lebih dari $1 juta per hari," ungkap ketua Tom Lee.

Pada awal Januari, BitMine meminta pemegang sahamnya untuk menyetujui peningkatan besar dalam saham yang diotorisasi.

Grayscale Mendistribusikan Reward Staking

Selain DAT, permintaan staking juga datang dari dana yang diperdagangkan di bursa Ether spot AS.

Pada hari Senin, Grayscale menjadi ETF kripto spot pertama yang mendistribusikan reward staking.

"ETF ETH spot bahkan tidak ada setahun setengah yang lalu ... Sekarang [mereka] melakukan distribusi *staking* kepada investor," kata ahli ETF Nate Geraci.

Analis ETF Bloomberg James Seyfart mengatakan ETF Ether spot "berkinerja baik mengingat kinerja harga ETH, tetapi mereka telah kehilangan 18% dari aliran mereka."

