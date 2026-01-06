Dogecoin (DOGE) Membidik Breakout $0,21 Saat Pengujian Trendline Menandakan Pembalikan Bullish

Dogecoin menunjukkan tanda-tanda pergeseran yang berarti setelah menghabiskan beberapa tahun di bawah struktur bearish yang dominan. Perilaku harga terkini di berbagai timeframe yang lebih tinggi dan lebih rendah menunjukkan bahwa koin meme ini mungkin sedang mempersiapkan pergerakan arah yang lebih besar, karena pelaku pasar memantau dengan cermat bagaimana DOGE bereaksi di sekitar level teknikal kunci.

Struktur Mingguan Menandakan Potensi Pergeseran Tren

Dicatat oleh Trader Tardigrade bahwa Dogecoin terlihat pada grafik mingguan di mana ia telah menyentuh garis tren menurun yang telah membatasi keuntungan sejak puncak pada tahun 2021. Ini adalah garis tren yang sama yang membuat Dogecoin dalam tren turun untuk sebagian besar siklus saat ini.

Yang berbeda tentang situasi saat ini adalah cara harga itu sendiri bereaksi setelah sempat menembus lebih tinggi dari garis tren pada tahun 2024. Alih-alih melihat penolakan tajam dari level tersebut, DOGE mengalami beberapa penarikan dan pengujian ulang wilayah yang sama.

Pengujian ulang ini signifikan dalam fakta bahwa wilayah resistensi akan menjadi wilayah penerimaan ketika pembeli cukup percaya diri di wilayah tersebut untuk terus mempertahankannya.

Sumber: X

Tampaknya struktur sekarang menunjukkan kompresi pada harga di dekat garis tren dengan serangkaian level terendah yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan level dasar yang ditetapkan pada tahun 2022 dan 2023.

Dari perspektif siklus, pertahanan yang kuat di atas garis tren akan membalikkannya ke level support dan berpotensi mengunjungi kembali level resistensi yang lebih tinggi yang ditetapkan dari akhir tahun 2021 hingga 2022.

Grafik Harian Dogecoin Menunjukkan Akumulasi Setelah Sapuan Likuiditas

Pada grafik harian, BitGuru menunjuk pada serangkaian fase pasar yang berbeda untuk menunjukkan mengapa masih ada bias pasar bearish.

Pada tahap pasar sebelumnya, dapat dilihat bahwa dasar bulat ditetapkan untuk DOGE, yang memasuki keadaan ekspansi yang kuat dan mencapai puncak tepat di atas level tengah $0,25. Tetapi pada minggu pertama bulan Oktober, harga turun dan menghapus posisi long yang terlambat, membuat sentimen pasar menjadi negatif.

Sumber: X

Penjualan berikutnya pada bulan November dan Desember tetap terkendali dan tidak memiliki reli yang kuat serta level tertinggi yang lebih rendah secara berkelanjutan, yang mengindikasikan pola distribusi dan bukan penjualan panik. Penembusan di bawah level terendah yang sama memicu stop loss dan menguras likuiditas sisi jual.

Setelah sapuan ini, Dogecoin memasuki periode konsolidasi yang ketat. Ini melihat volatilitas berkurang, dengan momentum penurunan kehilangan tenaga namun tetap di atas wilayah $0,12-$0,13. Penembusan baru-baru ini pada Januari 2026 melihat Dogecoin kembali memasuki wilayah $0,14-$0,15 dengan tekanan beli yang kuat.

