Pariwisata Maroko melonjak jelang Piala Dunia

Kedatangan wisatawan di Maroko meningkat 14 persen tahun lalu saat negara tersebut bersiap menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia sepak bola 2030.

Dengan 19,8 juta pengunjung pada tahun 2025, Maroko mendekati ambang batas 20 juta untuk pertama kalinya, lapor Morocco World News, mengutip pernyataan kementerian pariwisata.

Tidak ada rincian yang diberikan mengenai pengumpulan pendapatan akhir tahun. Namun, kementerian sebelumnya melaporkan bahwa pendapatan pariwisata mencapai MAD124 miliar ($13,6 miliar) pada akhir November, naik 19 persen year on year.

Sektor pariwisata Maroko lebih efisien, lebih berkelanjutan, dan mampu menciptakan nilai di berbagai wilayah, kata menteri pariwisata Fatim-Zahra Ammor.

Negara ini menargetkan 26 juta pengunjung per tahun pada 2030, ketika menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA dengan Spanyol dan Portugal.

Defisit anggaran Maroko melebar hampir 50 persen dalam 11 bulan pertama tahun 2025 menjadi MAD68,8 miliar, meskipun pendapatan membengkak sekitar 16 persen.

Pada April tahun lalu, menteri perhubungan Abdul Samad Qayuh mengatakan pemerintah berencana meminjam untuk mendanai proyek infrastruktur pra-Piala Dunia.

Proyek-proyek tersebut mencakup jaringan kereta cepat yang menghubungkan Casablanca di pantai Atlantik dengan kota pusat Marrakesh dan wilayah lainnya, bandara sipil baru di Casablanca senilai MD28 miliar, ditambah perluasan bandara di Rabat, Fez dan kota-kota lainnya.

Otoritas Bandara Maroko memberikan kontrak senilai MAD4,4 miliar pada bulan Agustus kepada dua perusahaan lokal, Jet Contractors dan SGTM, untuk memperluas bandara Marrakech-Menara dan Agadir-Al Massira.