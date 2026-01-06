XRP Melonjak 10% dalam Sehari, Menembus Resistance saat Permintaan ETF Memperketat Pasokan

Reli ini memperpanjang keuntungan tujuh hari XRP menjadi hampir 27%, menandai salah satu performa jangka pendek terkuatnya dalam beberapa bulan terakhir. Aksi harga, ekspansi volume, dan aliran institusional semuanya menunjukkan pergeseran momentum terkoordinasi daripada lonjakan terisolasi.

Ekspansi Kapitalisasi Pasar Menandakan Akumulasi Agresif

Data terbaru menunjukkan kapitalisasi pasar XRP melonjak tajam ke $142 miliar, mengikuti pergerakan hampir vertikal selama beberapa sesi. Ekspansi ini terjadi bersamaan dengan volume perdagangan yang meningkat sebesar $6,74 miliar, mengkonfirmasi bahwa pergerakan ini didukung oleh likuiditas daripada order book yang tipis.

Yang menonjol adalah kecepatan kemajuannya. Kapitalisasi pasar berakselerasi dari kisaran rendah $120 miliar menjadi di atas $140 miliar dalam jangka waktu yang terkompresi, menunjukkan permintaan yang berkelanjutan daripada ledakan spekulatif yang berumur pendek. Meskipun terjadi pullback kecil setelah puncak, strukturnya tetap utuh, dengan posisi terendah yang lebih tinggi dipertahankan pada chart intraday.

Aliran Masuk ETF Memperketat Pasokan dan Memperkuat Permintaan

ETF spot XRP A.S. mencatat aliran masuk bersih $48 juta pada 5 Januari, memperpanjang aliran masuk berturut-turut mereka hingga tujuh minggu berturut-turut dan membawa aliran masuk kumulatif menjadi $1,23 miliar. Produk Franklin Templeton saja menyumbang $25 juta dalam satu sesi, menyoroti partisipasi institusional yang terkonsentrasi.

Sumber: https://sosovalue.com/assets/etf/us-xrp-spot

Sebagai hasilnya, ETF sekarang memegang sekitar 473 juta XRP, dengan nilai mendekati $1,1 miliar. Penyerapan yang stabil ini mengurangi pasokan yang beredar dan membatasi tekanan sisi jual langsung, secara efektif menciptakan penyangga likuiditas selama pullback. Konsistensi aliran masuk ini menunjukkan permintaan yang didorong oleh alokasi daripada positioning jangka pendek.

Breakout Teknis Mengkonfirmasi Pergeseran Momentum

XRP berhasil menembus zona resistensi $2,28–$2,32, area yang telah membatasi aksi harga enam kali terpisah sejak Desember 2025. Melewati level ini memicu pembelian lanjutan dan memungkinkan harga untuk merebut kembali EMA 200 hari mendekati $2,35, level konfirmasi tren utama yang terlihat di panel indikator.

Pembacaan momentum mendukung breakout. RSI 14 hari pada 74,7 mencerminkan tekanan beli yang kuat sambil tetap berada tepat di bawah kondisi ekstrem historis. Volatilitas diukur pada 4,68%, diklasifikasikan sebagai menengah, menunjukkan ekspansi tanpa perilaku harga yang tidak teratur. SMA 50 hari pada $2,03 sekarang berada jauh di bawah harga spot, memperkuat struktur bullish jangka pendek.

Aktivitas Derivatif Mengkonfirmasi Partisipasi

Setelah breakout, open interest futures naik menjadi $4,7 miliar, menandakan peningkatan keterlibatan trader daripada permintaan spot saja. Kenaikan ini sejalan dengan penembusan resistensi dan aliran yang didorong ETF, menunjukkan bahwa baik partisipan institusional maupun leveraged bereaksi terhadap pemicu teknis yang sama.

Sentimen Tetap Berhati-hati Meskipun Kuat

Meskipun terjadi reli, indikator sentimen yang lebih luas tetap beragam. Pembacaan Fear & Greed Index sebesar 26 masih mencerminkan ketakutan, sementara sentimen diberi label netral. Divergensi ini menunjukkan bahwa pergerakan belum mencapai kondisi euforia, yang sering dikaitkan dengan reli tahap akhir. Secara historis, lingkungan seperti itu dapat memungkinkan tren berkembang karena positioning tetap tidak lengkap.

Apa yang Ditunjukkan Chart

Secara keseluruhan, chart menggambarkan pasar di mana permintaan struktural meningkat lebih cepat daripada pasokan yang tersedia. Aliran masuk ETF secara stabil menghapus XRP dari peredaran, resistensi teknis telah dibersihkan secara tegas, dan indikator momentum mengkonfirmasi kekuatan tren daripada kelelahan. Meskipun konsolidasi jangka pendek dimungkinkan setelah kemajuan tajam, data yang disajikan menunjukkan pasar beroperasi dari posisi kekuatan daripada kerapuhan.

Pada level saat ini, XRP tidak hanya bereaksi, tetapi sedang diakumulasi secara aktif, dengan data harga, volume, dan derivatif semuanya menunjuk ke arah yang sama.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan XRP Meledak 10% dalam Sehari, Menghancurkan Resistensi saat Permintaan ETF Memperketat Pasokan muncul pertama kali di Coindoo.