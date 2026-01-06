Nilai Jangka Panjang Ethereum Terletak pada Ketahanan, Bukan Efisiensi, Kata Vitalik Buterin

Vitalik Buterin mengatakan Ethereum memprioritaskan blockspace terdesentralisasi dan langka, berfokus pada ketahanan, resistensi sensor, dan akses tanpa izin daripada peningkatan efisiensi.

Vitalik Buterin mengatakan nilai jangka panjang Ethereum bergantung pada ketahanan daripada efisiensi atau kenyamanan. Dia menekankan desentralisasi, akses tanpa izin, dan resistensi sensor, antara lain. Selain itu, dia mempertahankan argumen bahwa Ethereum dirancang sebagai protokol yang tangguh. Karena protokol ini menolak kekuatan politik, kegagalan infrastruktur, dan risiko sistemik dalam lingkungan global yang tidak stabil.

Vitalik Buterin Merumuskan Ulang Misi Inti Ethereum Seputar Ketahanan

Dengan demikian, Buterin kembali ke beberapa konsep Manifesto Tanpa Kepercayaan untuk menjelaskan visi pendirian Ethereum. Dia mengatakan bahwa Ethereum tidak dioptimalkan untuk efisiensi keuangan dan kenyamanan aplikasi. Sebaliknya, protokol ini dirancang untuk memberikan pengguna kekuatan sistem yang tangguh terhadap kontrol luar dan titik kegagalan terpusat.

Dia membahas efisiensi sebagai upaya mencapai hasil yang dapat diterima, seperti mengurangi latensi atau meningkatkan hasil. Sementara itu, kenyamanan berfokus pada lebih sedikit klik dan/atau proses orientasi yang cepat. Namun, Buterin mengatakan bahwa perusahaan teknologi besar adalah pemain raksasa dalam permainan yang didorong oleh efisiensi ini – dan hal ini menghambat kemampuan Ethereum untuk bersaing dalam hal-hal khusus ini.

Oleh karena itu, Ethereum perlu memainkan permainan yang secara fundamental berbeda yang semuanya tentang ketahanan. Buterin mendefinisikan ketahanan sebagai pengurangan kegagalan bencana, daripada peningkatan kinerja marjinal. Fokusnya beralih dari mencapai keuntungan 0,8% menjadi menghindari kerugian total jika terjadi gangguan politik, teknis, atau ekonomi.

Dia menambahkan ketahanan memastikan aplikasi terus beroperasi meskipun terjadi deplatforming, hilangnya pengembang, atau pemadaman infrastruktur. Bahkan jika terjadi perang siber atau gangguan jaringan, Ethereum tetap harus dapat diakses.

Yang penting, Buterin mendefinisikan ketahanan sebagai bentuk kedaulatan. Dia menggarisbawahi bahwa ini tidak menyiratkan pengakuan negara tradisional atau lobi politik. Sebaliknya, ini menggambarkan kedaulatan digital dengan mengurangi ketergantungan pada sistem eksternal yang dapat diambil kapan saja atau sesuka hati.

Metode ini memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi sebagai pihak yang setara daripada bergantung pada platform korporat yang jauh. Arsitektur Ethereum secara inheren saling bergantung tetapi tidak tunduk; ini memperkuat otonomi dalam jaringan bersama universal. Melalui inilah ketahanan menjadi dasar kepercayaan dan partisipasi jangka panjang.

Blockspace Terdesentralisasi yang Langka Mendefinisikan Nilai Abadi Ethereum

Buterin lebih lanjut berpendapat bahwa blockspace itu sendiri tidak secara inheren langka. Namun, blockspace yang terdesentralisasi, tanpa izin, dan tangguh masih langka di seluruh dunia. Dia menekankan bahwa tugas utama Ethereum adalah mempertahankan kelangkaan ini menggunakan desentralisasi sebelum dapat mengejar ekspansi atau peningkatan efisiensi.

Dia mengakui bahwa teknologi konsumen Web2 secara struktural tidak sehat menurut desainnya. Sementara itu, keuangan tradisional menangani beberapa tantangan tetapi tidak secara komprehensif untuk ancaman di bidang politik dan infrastruktur. Oleh karena itu, Ethereum berada dalam posisi unik untuk menangani kategori kerentanan sistemik yang lebih umum.

Dengan demikian, Ethereum harus terlebih dahulu terdesentralisasi, dan kedua secara bertahap meningkatkan ketersediaan blockspace. Mudah untuk mengabaikan bahwa melestarikan dan meningkatkan ketahanan dapat merusak skala. Buterin memperingatkan kelimpahan yang tidak terdesentralisasi, dan menyoroti hal ini mengompromikan resistensi terhadap sensor dan kedaulatan jaringan dalam jangka panjang.

Dia menyimpulkan arsitektur Ethereum sesuai karena dunia menjadi lebih tidak stabil karena fragmentasi politik dan ketidakpastian infrastruktur. Seiring kepercayaan di dunia berkurang, sistem digital yang kuat menjadi lebih berharga. Relevansi Ethereum dalam jangka panjang bergantung pada ketahanan ini untuk disediakan secara teratur.

Pada akhirnya, komentarnya mengarah pada pemantapan kembali perdebatan dalam komunitas Ethereum tentang prioritas penskalaan dan filosofi desain. Namun, pesannya membantu memperkuat fitur khas Ethereum sebagai komputer dunia yang tangguh dan terdesentralisasi.

