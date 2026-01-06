BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
``` Pasar Bagikan Bagikan artikel ini Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail Utang nasional AS mencapai rekor tertinggi baru sebesar $38,5 `````` Pasar Bagikan Bagikan artikel ini Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail Utang nasional AS mencapai rekor tertinggi baru sebesar $38,5 ```

Utang nasional AS mencapai rekor baru $38,5 triliun

Penulis: CoindeskSumber: Coindesk
2026/01/06 16:23
Union
U$0.002965+4.99%
Pasar
Bagikan
Bagikan artikel ini
Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail

Utang nasional AS mencapai rekor tertinggi baru sebesar $38,5 triliun

Tingkat utang yang tinggi dan potensi dominasi fiskal dapat menyebabkan suku bunga yang lebih rendah, menguntungkan aset seperti bitcoin dan emas.

Oleh Omkar Godbole|Disunting oleh Sam Reynolds
6 Jan 2026, 8:23 a.m.
Utang nasional AS melonjak. (Gerd Altmann/Pixabay, dimodifikasi oleh CoinDesk)

Yang perlu diketahui:

  • Utang nasional AS telah melonjak menjadi $38,5 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB lebih dari 120%.
  • Lebih dari 70% utang tersebut dimiliki oleh pemberi pinjaman domestik, dan pembayaran bunga kini melebihi $1 triliun per tahun.
  • Tingkat utang yang tinggi dan potensi dominasi fiskal dapat menyebabkan suku bunga yang lebih rendah, menguntungkan aset seperti Bitcoin dan emas.

Pasar kripto bukan satu-satunya yang meningkat di tahun baru ini — utang nasional AS juga melonjak.

Utang nasional telah meningkat menjadi $38,5 triliun, jumlah tertinggi yang pernah dimiliki negara tersebut kepada pemberi pinjaman domestik dan asing, menurut dasbor utang.

CERITA BERLANJUT DI BAWAH
Jangan lewatkan cerita lainnya.Berlangganan Newsletter Crypto Daybook Americas hari ini. Lihat semua newsletter
Daftarkan saya
Dengan mendaftar, Anda akan menerima email tentang produk CoinDesk dan Anda menyetujui ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi kami.

Lebih dari 70% utang nasional dimiliki oleh pemberi pinjaman domestik, sementara sisanya dimiliki oleh pemberi pinjaman luar negeri, dipimpin oleh Jepang, Tiongkok, dan Inggris Raya.

Angka mentah bukanlah keseluruhan cerita; yang penting adalah bagaimana dibandingkan dengan ekonomi. PDB AS, yang merupakan nilai total dari semua yang diproduksi dalam setahun, berada lebih dekat ke $30 triliun, setara dengan rasio utang terhadap PDB lebih dari 120%. Anggap saja seperti utang pribadi Anda: meminjam $120 untuk setiap $100 yang Anda hasilkan per tahun.

Kenaikan ini berasal dari pengeluaran besar selama pandemi virus corona dan puluhan tahun pengeluaran fiskal untuk infrastruktur, militer, dan program sosial. Pembayaran bunga saja kini mencapai lebih dari $1 triliun per tahun, lebih banyak dari pengeluaran pertahanan.

Apa artinya untuk BTC?

Implikasi untuk BTC dan aset lainnya, seperti emas, umumnya dilihat sebagai bullish karena cara otoritas biasanya merespons tingkat utang yang tinggi seperti ini.

Sudah umum bagi pemerintah untuk menekan bank sentral untuk menurunkan suku bunga agar biaya pengelolaan utang tetap rendah. Tidak mengherankan bahwa Presiden Donald Trump telah berulang kali menyerukan The Fed untuk menurunkan suku bunga dengan cepat menjadi 1% atau lebih rendah. Suku bunga rendah biasanya menguntungkan BTC, emas, dan sentimen risiko secara keseluruhan.

Baru-baru ini, pejabat AS terkemuka, termasuk mantan Menteri Keuangan dan Ketua Federal Reserve Janet Yellen, mengatakan bahwa utang yang terus meningkat dapat mendorong The Fed untuk menjaga suku bunga tetap rendah untuk meminimalkan biaya bunga, daripada mengendalikan inflasi, dalam langkah yang disebut dominasi fiskal.

Ketika utang meningkat, pemerintah harus meminjam lebih banyak, dan pemberi pinjaman menuntut imbal hasil (suku bunga) yang lebih tinggi untuk meminjamkan kepada pemerintah. Akhirnya, bank sentral turun tangan sebagai pembeli pilihan terakhir, membeli utang berjangka pendek untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan segera dan likuiditas pasar. Hal ini menyebabkan kurva imbal hasil yang lebih curam, di mana imbal hasil obligasi berdurasi lebih panjang terus meningkat sementara imbal hasil obligasi berdurasi pendek tetap tertekan.

Kurva imbal hasil AS telah mengalami peningkatan kemiringan, menurut analis di Bitfinex.

"Konfigurasi ini, dikombinasikan dengan dolar yang secara struktural lebih lemah, memberikan keuntungan kepada aset dengan karakteristik riil atau defensif," kata analis di Bitfinex dalam email.

Utang yang tinggi telah memicu kekhawatiran akan devaluasi mata uang, atau depresiasi dolar, mendorong emas naik 60% tahun lalu. Devaluasi mata uang tidak selalu baru. Dikatakan bahwa Kekaisaran Romawi menerapkan hal yang sama, dengan sengaja mengurangi kandungan logam mulia dalam koinnya untuk membiayai pengeluaran yang meningkat, yang menyebabkan inflasi yang merajalela.

Ketika pemerintah menghadapi utang tinggi yang persisten, bank sentral sering menyuntikkan uang ke dalam ekonomi untuk membantu membiayainya. Proses ini berisiko memicu inflasi, yang secara bertahap mengikis daya beli mata uang, seperti dolar Anda membeli lebih sedikit roti atau bensin dari waktu ke waktu, dan memicu permintaan untuk investasi alternatif seperti bitcoin.

Analis yakin bahwa bitcoin akan mengejar emas tahun ini, memperhitungkan kekhawatiran devaluasi mata uang.

Lebih Lanjut untuk Anda

KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor saat Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto

Oleh CoinDesk Research
22 Des 2025
Ditugaskan olehKuCoin

KuCoin merebut pangsa rekor dari volume bursa terpusat pada tahun 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan karena volumenya tumbuh lebih cepat dari pasar kripto yang lebih luas.

Yang perlu diketahui:

  • KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun dalam total volume perdagangan pada tahun 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuatnya yang tercatat.
  • Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa sepanjang masa tertinggi dari volume bursa terpusat, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat dari volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
  • Volume spot dan derivatif terbagi rata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.
  • Altcoin menyumbang mayoritas aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai tempat likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat mata uang utama mengalami omset yang lebih teredam.
  • Bahkan ketika volume kripto keseluruhan melemah pada pertengahan tahun, KuCoin mempertahankan aktivitas dasar yang tinggi, menunjukkan keterlibatan pengguna yang secara struktural lebih tinggi daripada lonjakan volume yang berumur pendek.
Lihat Laporan Lengkap

Lebih Lanjut untuk Anda

Infinex merevisi struktur penggalangan dana, mengganti rencana penggalangan $5 juta dengan model alokasi yang adil

Oleh Shaurya Malwa|Disunting oleh Sam Reynolds
1 jam yang lalu

Bursa tersebut mengubah penjualan tokennya setelah mengumpulkan $600.000 dalam tiga hari, menghapus target $5 juta dan batas $2.500 per dompet demi model alokasi yang adil.

Yang perlu diketahui:

  • Infinex mengubah ketentuan penjualan tokennya setelah mengumpulkan $600.000 dalam tiga hari, menghadapi kritik karena menyukai dompet tertentu.
  • Rencana penggalangan $5 juta awal dengan batas $2.500 per dompet dibatalkan demi model alokasi adil max-min.
  • Meskipun mengumpulkan $67 juta tahun lalu, Infinex kesulitan menarik peserta dan mengakui komunikasi yang buruk tentang manfaat produknya.
Baca cerita lengkap
Berita Kripto Terbaru

Infinex merevisi struktur penggalangan dana, mengganti rencana penggalangan $5 juta dengan model alokasi yang adil

1 jam yang lalu

Inilah mengapa bitcoin dan token utama mengalami awal yang kuat di tahun 2026

1 jam yang lalu

XRP melonjak 11% menjadi hampir $2,40 saat ETF terkait Ripple mencatat volume perdagangan tertinggi

3 jam yang lalu

Sui mengungguli bitcoin dan ether saat Mysten Labs mempromosikan teknologi privasi

3 jam yang lalu

ETF Dogecoin 2x memimpin papan peringkat awal 2026 saat DOGE mencetak rebound berbentuk V

3 jam yang lalu

Lonjakan 9% XRP memimpin kripto saat bitcoin naik ke level tertinggi 6 minggu mendekati $95.000

12 jam yang lalu
Cerita Teratas

Inilah mengapa bitcoin dan token utama mengalami awal yang kuat di tahun 2026

1 jam yang lalu

XRP melonjak 11% menjadi hampir $2,40 saat ETF terkait Ripple mencatat volume perdagangan tertinggi

3 jam yang lalu

Sui mengungguli bitcoin dan ether saat Mysten Labs mempromosikan teknologi privasi

3 jam yang lalu

Beberapa Republikan memegang nasib kripto di tangan mereka di SEC, CFTC

12 jam yang lalu

ETF Dogecoin 2x memimpin papan peringkat awal 2026 saat DOGE mencetak rebound berbentuk V

3 jam yang lalu

Pendukung Coinbase terkenal Fred Wilson memprediksi pergeseran UX kripto di tahun 2026

14 jam yang lalu
Peluang Pasar
Logo Union
Harga Union(U)
$0.002965
$0.002965$0.002965
+0.50%
USD
Grafik Harga Live Union (U)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42