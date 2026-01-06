Utang nasional AS mencapai rekor baru $38,5 triliun

Pasar kripto bukan satu-satunya yang meningkat di tahun baru ini — utang nasional AS juga melonjak.

Utang nasional telah meningkat menjadi $38,5 triliun, jumlah tertinggi yang pernah dimiliki negara tersebut kepada pemberi pinjaman domestik dan asing, menurut dasbor utang.

CERITA BERLANJUT DI BAWAH Jangan lewatkan cerita lainnya. Berlangganan Newsletter Crypto Daybook Americas hari ini. Lihat semua newsletter Daftarkan saya Dengan mendaftar, Anda akan menerima email tentang produk CoinDesk dan Anda menyetujui ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi kami.

Lebih dari 70% utang nasional dimiliki oleh pemberi pinjaman domestik, sementara sisanya dimiliki oleh pemberi pinjaman luar negeri, dipimpin oleh Jepang, Tiongkok, dan Inggris Raya.

Angka mentah bukanlah keseluruhan cerita; yang penting adalah bagaimana dibandingkan dengan ekonomi. PDB AS, yang merupakan nilai total dari semua yang diproduksi dalam setahun, berada lebih dekat ke $30 triliun, setara dengan rasio utang terhadap PDB lebih dari 120%. Anggap saja seperti utang pribadi Anda: meminjam $120 untuk setiap $100 yang Anda hasilkan per tahun.

Kenaikan ini berasal dari pengeluaran besar selama pandemi virus corona dan puluhan tahun pengeluaran fiskal untuk infrastruktur, militer, dan program sosial. Pembayaran bunga saja kini mencapai lebih dari $1 triliun per tahun, lebih banyak dari pengeluaran pertahanan.

Apa artinya untuk BTC?

Implikasi untuk BTC dan aset lainnya, seperti emas, umumnya dilihat sebagai bullish karena cara otoritas biasanya merespons tingkat utang yang tinggi seperti ini.

Sudah umum bagi pemerintah untuk menekan bank sentral untuk menurunkan suku bunga agar biaya pengelolaan utang tetap rendah. Tidak mengherankan bahwa Presiden Donald Trump telah berulang kali menyerukan The Fed untuk menurunkan suku bunga dengan cepat menjadi 1% atau lebih rendah. Suku bunga rendah biasanya menguntungkan BTC, emas, dan sentimen risiko secara keseluruhan.

Baru-baru ini, pejabat AS terkemuka, termasuk mantan Menteri Keuangan dan Ketua Federal Reserve Janet Yellen, mengatakan bahwa utang yang terus meningkat dapat mendorong The Fed untuk menjaga suku bunga tetap rendah untuk meminimalkan biaya bunga, daripada mengendalikan inflasi, dalam langkah yang disebut dominasi fiskal.

Ketika utang meningkat, pemerintah harus meminjam lebih banyak, dan pemberi pinjaman menuntut imbal hasil (suku bunga) yang lebih tinggi untuk meminjamkan kepada pemerintah. Akhirnya, bank sentral turun tangan sebagai pembeli pilihan terakhir, membeli utang berjangka pendek untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan segera dan likuiditas pasar. Hal ini menyebabkan kurva imbal hasil yang lebih curam, di mana imbal hasil obligasi berdurasi lebih panjang terus meningkat sementara imbal hasil obligasi berdurasi pendek tetap tertekan.

Kurva imbal hasil AS telah mengalami peningkatan kemiringan, menurut analis di Bitfinex.

"Konfigurasi ini, dikombinasikan dengan dolar yang secara struktural lebih lemah, memberikan keuntungan kepada aset dengan karakteristik riil atau defensif," kata analis di Bitfinex dalam email.

Utang yang tinggi telah memicu kekhawatiran akan devaluasi mata uang, atau depresiasi dolar, mendorong emas naik 60% tahun lalu. Devaluasi mata uang tidak selalu baru. Dikatakan bahwa Kekaisaran Romawi menerapkan hal yang sama, dengan sengaja mengurangi kandungan logam mulia dalam koinnya untuk membiayai pengeluaran yang meningkat, yang menyebabkan inflasi yang merajalela.

Ketika pemerintah menghadapi utang tinggi yang persisten, bank sentral sering menyuntikkan uang ke dalam ekonomi untuk membantu membiayainya. Proses ini berisiko memicu inflasi, yang secara bertahap mengikis daya beli mata uang, seperti dolar Anda membeli lebih sedikit roti atau bensin dari waktu ke waktu, dan memicu permintaan untuk investasi alternatif seperti bitcoin.

Analis yakin bahwa bitcoin akan mengejar emas tahun ini, memperhitungkan kekhawatiran devaluasi mata uang.