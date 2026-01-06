Yang perlu Anda ketahui tentang pembayaran bantuan SASSA pertama di tahun 2026

Saat tahun baru dimulai dan Badan Jaminan Sosial Afrika Selatan (SASSA) bersiap untuk mendistribusikan bantuan sosial yang sangat dibutuhkan, jutaan warga Afrika Selatan sekali lagi mengandalkan pembayaran ini untuk bertahan sepanjang bulan. Meskipun biaya hidup semakin sulit setiap tahun, pembayaran SASSA sangat membantu, menjaga lebih dari 18 juta rumah tangga tetap terpenuhi kebutuhan makanannya dan anak-anak tetap bersekolah.

Pada tahun 2025, SASSA meluncurkan pembaruan besar pada sistem administrasi bantuannya yang bertujuan memperkuat keamanan dan memastikan hanya penerima yang memenuhi syarat yang dibayar. Pembaruan ini mencakup proses verifikasi wajib, termasuk ID dan detail bank untuk mengurangi penipuan dan kesalahan pembayaran, dengan implementasi berlanjut hingga awal 2026. Mulai September 2025, pendaftaran biometrik wajib, seperti sidik jari, diperkenalkan untuk pelamar baru dan mereka yang sedang ditinjau, khususnya menargetkan penipuan dalam Bantuan Usia Lanjut.

Penerima bantuan masih diwajibkan untuk memperbarui dokumen dan mematuhi persyaratan verifikasi baru. Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang pembayaran SASSA di Januari 2026.

Pembayaran bantuan SASSA Januari 2026

Bantuan Lansia – Selasa, 6 Januari 2025

Bantuan Disabilitas – Rabu, 7 Januari 2025

Bantuan Anak – Kamis, 8 Januari 2025

Jumlah bantuan SASSA:

Bantuan Usia Lanjut (60-74 tahun) dan Disabilitas – R2 315

Bantuan Usia Lanjut (75+ tahun) – R2 335

Bantuan Veteran Perang – R2 315

Bantuan Ketergantungan Perawatan – R2 315

Bantuan Dukungan Anak – R560

Bantuan Perawatan Asuh – R1 250

Bantuan SRD – R370

Baca selengkapnya: Cara mengubah detail perbankan untuk SASSA

Cara memeriksa status SASSA

Setelah mengajukan, penerima bantuan ingin mengetahui apakah bantuan mereka disetujui dan kapan pembayaran akan dilakukan. Anda dapat memeriksa status SASSA SRD menggunakan salah satu metode resmi berikut:

Penerima bantuan dapat memeriksa status bantuan SASSA mereka menggunakan beberapa metode sederhana dan aman, dan harus menggunakan ID dan detail kontak yang sama seperti saat mendaftar aplikasi mereka. Berikut adalah rincian langkah demi langkah:​

Pemeriksaan status SASSA online

Kunjungi situs web resmi SASSA SRD di https://srd.sassa.gov.za/sc19/status.

Masukkan nomor ID Afrika Selatan Anda dan nomor ponsel yang Anda gunakan untuk aplikasi bantuan.​ Kirim formulir, dan periksa hasilnya yang menunjukkan status disetujui, tertunda, atau ditolak. Tanggal pembayaran juga muncul jika disetujui.​

Metode WhatsApp

Simpan nomor WhatsApp SASSA: 082 046 8553.​Kirim pesan ke kontak tersebut. Ikuti petunjuk yang meminta ID aplikasi dan detail Anda. Status bantuan akan diterima.

Metode SMS

Buka aplikasi pesan dan kirim "STATUS <spasi> nomor ID" ke 32555 menggunakan ID yang sama yang diajukan untuk bantuan.​ Balasan dengan status terkini akan diterima.

Telepon atau kunjungi

Hubungi SASSA bebas pulsa: 080 060 1011 untuk bantuan.​ Jika lebih suka, kunjungi kantor SASSA terdekat untuk konfirmasi status secara langsung, termasuk pertanyaan biometrik.​

Direkomendasikan: Apa itu SASSA dan bagaimana cara kerja bantuan sosial di Afrika Selatan?