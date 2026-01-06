Upbit menambahkan dukungan staking Cronos untuk CRO seiring meningkatnya permintaan Korea terhadap yield onchain

Investor kripto Korea akan segera menemukan cronos staking langsung di dalam antarmuka exchange yang familiar, karena Upbit meluncurkan dukungan terintegrasi untuk staking CRO di platformnya.

Upbit meluncurkan staking CRO untuk pengguna Korea

Pada 6 Januari 2026, Cronos mengumumkan bahwa exchange Korea terkemuka Upbit telah mengaktifkan staking untuk $CRO, memungkinkan pelanggan mendapatkan reward dari dalam exchange tanpa menggunakan wallet eksternal atau infrastruktur terpisah.

Dengan peluncuran ini, pengguna Upbit dapat mendelegasikan $CRO mereka hanya dengan beberapa klik sementara exchange mengoperasikan validator atas nama mereka. Alurnya dirancang untuk mencerminkan tindakan trading standar, sehingga pengguna tidak perlu mengelola node, mempelajari mekanisme validator, atau memindahkan dana dari platform.

Selain itu, exchange menangani operasi onchain yang kompleks di latar belakang. Meski demikian, pengguna tetap mendapatkan akses ke reward tingkat jaringan, mengubah proses yang secara tradisional teknis menjadi produk yang efisien di dalam satu akun.

Lineup staking yang selektif menggarisbawahi kepercayaan pada CRO

Upbit saat ini menawarkan staking pada kurang dari sepuluh aset digital, menjadikan inklusi $CRO sebagai tambahan yang menonjol pada lineup yang dikurasi secara ketat. Keputusan ini mengikuti apa yang digambarkan perusahaan sebagai ekspansi produk staking yang hati-hati dan disengaja, ditujukan untuk menyeimbangkan permintaan pengguna dengan kontrol risiko.

Namun, pendekatan selektif ini juga mengirimkan sinyal kepercayaan institusional pada ekosistem Cronos. Dengan mencantumkan $CRO di antara kelompok kecil aset yang didukung, Upbit memperkuat pandangan bahwa jaringan telah matang menjadi tempat yang kredibel untuk keterlibatan jangka panjang daripada hanya spekulasi jangka pendek.

Langkah ini tiba ketika exchange global semakin mengeksplorasi dukungan staking native exchange untuk memenuhi selera pengguna akan yield sambil menjaga pengalaman tetap sederhana dan familiar. Untuk Upbit, menambahkan $CRO sesuai dengan strategi yang lebih luas untuk menawarkan opsi staking yang terbatas namun berkeyakinan tinggi.

Peran Korea yang berkembang dalam ekosistem Cronos

Korea Selatan telah lama menjadi pasar kunci untuk $CRO, didukung oleh aktivitas kuat di tempat trading lokal utama. Memperluas akses staking melalui Upbit selaras dengan tren yang jelas di kalangan pengguna Korea yang ingin bergerak melampaui spot trading dan berpartisipasi lebih langsung dalam partisipasi jaringan cronos.

Untuk investor ritel, integrasi ini menawarkan cara yang mudah untuk memanfaatkan $CRO sambil tetap berada di dalam lingkungan yang terpercaya. Selain itu, ini mengurangi hambatan umum seperti mempelajari antarmuka wallet baru atau menangani penyimpanan mandiri semata-mata untuk tujuan staking.

Dengan merutekan delegasi melalui validator yang dioperasikan exchange, produk ini menurunkan kompleksitas operasional. Meski demikian, pengguna masih mempertahankan eksposur terhadap ekonomi onchain, secara efektif menjembatani kenyamanan terpusat dengan infrastruktur terdesentralisasi.

Strategi dan akses onchain untuk jutaan pengguna

"Kemitraan dengan Upbit ini mewakili langkah yang disengaja menuju perluasan partisipasi dalam ekosistem Cronos di salah satu pasar kripto paling aktif di dunia," kata Ryan Wyatt, CEO Cronos Labs. "Dengan mengaktifkan staking langsung di exchange, jutaan pengguna Korea mendapatkan jalur yang mulus ke Cronos tanpa kompleksitas onchain yang biasa."

Kolaborasi ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju membuat aktivitas onchain dapat diakses oleh audiens mainstream. Karena pengguna semakin melihat melampaui trading murni ke posisi jangka panjang, fitur seperti upbit cro staking menyederhanakan perjalanan dari pemegang pasif menjadi peserta jaringan yang aktif.

Dalam konteks ini, kemampuan untuk memulai cronos staking dengan beberapa klik dapat secara signifikan memperluas basis delegator yang dapat dijangkau. Namun, partisipasi masih akan bergantung pada edukasi pengguna seputar risiko staking, periode lock-up, dan variasi yield potensial dari waktu ke waktu.

Detail peluncuran staking CRO di Upbit

Menurut pengumuman, staking $CRO di Upbit tersedia mulai 6 Januari 2026, tunduk pada kriteria kelayakan dan persyaratan regulasi lokal. Pengguna yang tertarik didorong untuk berkonsultasi dengan komunikasi resmi Upbit untuk spesifikasi tentang tingkat reward, jumlah minimum, dan periode lock-up apa pun.

Selain itu, exchange diharapkan mengungkapkan bagaimana reward dihitung dan didistribusikan, termasuk kebijakan compounding dan asumsi kinerja validator. Ketentuan yang transparan akan sangat penting untuk membantu pengguna memahami bagaimana saldo yang di-stake mereka dapat berkembang dari waktu ke waktu.

Meski demikian, proposisi nilai inti tetap jelas: pengguna dapat mempertahankan alur kerja Upbit mereka yang ada untuk deposit, penarikan, dan trading, sambil dengan mulus memilih staking dari antarmuka yang sama.

Tentang Cronos Labs dan integrasinya dengan Crypto.com

Cronos adalah jaringan blockchain terintegrasi secara vertikal yang berorientasi global yang didukung oleh $CRO dan selaras erat dengan mitra strategisnya Crypto.com, salah satu platform terbesar di dunia untuk kripto, saham, dan pasar prediksi.

Cronos Labs bertindak sebagai arsitek inti jaringan, membangun infrastruktur berkinerja tinggi bersama dengan aplikasi pihak pertama yang menjangkar ekonomi onchain. Tim berfokus pada memberikan pengalaman terpadu yang menghubungkan front trading ritel dengan tempat likuiditas onchain yang lebih dalam.

Dengan memanfaatkan distribusi Crypto.com ke lebih dari 100 juta pengguna, Cronos bertujuan untuk menyediakan akses tingkat institusional untuk konsumen dan counterparty profesional. Selain itu, desain menyalurkan aktivitas pengguna dan pendapatan kembali ke token $CRO, memperkuat model ekonomi melingkar.

Meski demikian, pertumbuhan jaringan akan semakin bergantung pada permintaan nyata untuk produk onchain, dari DeFi dan pembayaran hingga gaming dan NFT, serta kolaborasi berkelanjutan dengan pemimpin regional seperti Upbit.

Untuk informasi lebih lanjut, pengguna dapat mengunjungi cronos.org atau mengikuti @cronos_chain di X untuk pembaruan berkelanjutan, termasuk ekspansi dukungan staking di masa depan dan perkembangan ekosistem.

Singkatnya, keputusan Upbit untuk memperkenalkan staking $CRO menandai tonggak penting untuk pasar Korea, menggabungkan infrastruktur exchange yang familiar dengan akses langsung ke reward jaringan Cronos dan berpotensi memperluas keterlibatan jangka panjang di seluruh ekosistem.