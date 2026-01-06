Ripple (XRP) Membalikkan 2 Bulan Penurunan dengan Reli 2 Minggu

XRP telah bangkit kembali dengan pergerakan kuat selama dua minggu, pulih dari periode kerugian yang panjang. Harga berada di sekitar $2,34 pada saat penulisan, dengan kenaikan mingguan lebih dari 25%.

Sementara itu, volume perdagangan lebih dari $8,5 miliar, dan XRP kini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $142 miliar. Ini tetap menjadi cryptocurrency terbesar keempat berdasarkan nilai.

Harga Pulih dari Support Kunci

Reli dimulai setelah token menguji support di sekitar level $2, area yang bertahan kuat sepanjang tahun lalu. Pembeli masuk, dan harga dengan cepat naik, membalikkan tujuh minggu kerugian. Saat ini sedang menguji zona $2,34 hingga $2,4, dengan momentum jangka pendek masih ada.

ChartNerdTA menyebut pergerakan ini sebagai pemulihan penuh, mengatakan telah menghapus "7 minggu terakhir PA menurun." Pergerakan ini juga telah melewati beberapa hambatan teknis, menempatkan $2,5 sebagai fokus untuk pengujian potensial berikutnya. Jika ditembus, trader mungkin akan melihat $2,75 sebagai level berikutnya.

CryptoWZRD mengatakan XRPBTC telah mendorong pergerakan ini dan melihat resistensi di sekitar $2,27. Mereka menambahkan, "Pengujian ulang $2,28 dengan pembalikan bisa menawarkan posisi long," sambil juga mencatat bahwa kegagalan untuk bertahan bisa menyebabkan pergerakan terikat rentang.

Selain itu, trader sekarang memperhatikan level $2,41. Steph Is Crypto mencatat bahwa area ini mewakili "dinding basis biaya," di mana sekitar 1,56 miliar XRP sebelumnya dibeli. Pergerakan ke zona seperti ini sering menghadapi penjualan dari pemegang yang ingin keluar pada titik impas.

John Bollinger membagikan pandangan yang hati-hati. Dia mengatakan grafik XRP menunjukkan "peningkatan kuat" tetapi berpendapat bahwa polanya tetap "lebih lemah" dibandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum. Dia menunjuk pada kurangnya konsolidasi ketat sebelum pergerakan, yang dapat membuat aksi harga kurang stabil.

Arus ETF dan Pasokan di Exchange

ETF Spot XRP di AS mencatat lebih dari $46 juta arus masuk pada hari Senin. Produk-produk ini belum mengalami arus keluar sehari pun sejak peluncuran mereka pada pertengahan November. Arus masuk yang stabil mencerminkan permintaan dari pembeli institusional.

Arus Masuk ETF Spot XRP, Sumber: SoSoValue

Pada saat yang sama, pasokan exchange telah menipis. Lebih sedikit token yang tersedia di exchange mungkin mendukung harga jika permintaan terus berlanjut. Trader sekarang menunggu untuk melihat apakah XRP dapat menembus dan bertahan di atas tanda $2,5 atau jika tekanan jual meningkat di dekat level saat ini.

Postingan Ripple (XRP) Membalikkan 2 Bulan Penderitaan dengan Reli 2 Minggu muncul pertama kali di CryptoPotato.