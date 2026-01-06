Polymarket dan Parcl meluncurkan taruhan terdesentralisasi pada harga properti: PRCL melonjak

Pengguna Polymarket kini dapat bertaruh pada kenaikan atau penurunan harga median perumahan di Amerika Serikat berkat indeks yang disediakan oleh Parcl.

Token PRCL melonjak lebih dari 70% setelah pengumuman, tetapi masih sangat jauh dari puncak tertingginya, dengan TVL global yang menurun tajam sejak 2024.

Aliansi antara Polymarket dan Parcl memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada perkembangan harga properti di Amerika Serikat. Ini didasarkan pada indeks data Parcl, sebuah perkembangan besar untuk sektor pasar prediksi. Integrasi ini memicu reaksi langsung di pasar keuangan, mendorong token PRCL ke puncak yang lebih tinggi.

Polymarket memungkinkan penggunanya memprediksi pasar berdasarkan harga properti riil

Kesepakatan yang diresmikan pada Senin, 5 Januari 2026 ini memungkinkan Polymarket untuk mengintegrasikan aliran data Parcl. Dengan indeks ini, akan ditawarkan enam pasar prediksi baru. Investor dapat bertaruh pada variasi harga median perumahan di beberapa zona strategis di AS. Sistem ini menggunakan indeks harga Parcl.

Dengan indeks tersebut, sistem menjamin bahwa hasil taruhan mencerminkan realitas pasar properti regional dengan tepat. Bagi pengguna Indonesia, penawaran ini merupakan cara baru untuk terpapar secara tidak langsung pada kinerja properti Amerika tanpa memiliki aset fisik.

Mekanisme ini bergantung pada kemampuan Parcl untuk mengubah data properti yang kompleks menjadi indeks yang dapat dimanfaatkan di blockchain. Hingga saat ini, Parcl sudah memungkinkan investasi dalam properti fraksional. Namun, dengan sinergi Polymarket ini, fokus bergeser ke spekulasi murni pada tren pasar.

Pendekatan inovatif ini merespons ledakan pasar prediksi yang diamati dalam beberapa bulan terakhir. Ini menawarkan alternatif untuk taruhan politik atau olahraga yang biasa. Kedua entitas menggabungkan likuiditas Polymarket dan keahlian teknis Parcl. Mereka berharap dapat menghidupkan kembali sektor tokenisasi properti yang kesulitan berkembang pada 2025.

Token PRCL meledak: pemulihan yang perlu dipahami secara relatif

Pengumuman kemitraan ini memicu lonjakan besar pada harga token PRCL. Token melonjak lebih dari 73% dalam 24 jam untuk mencapai sekitar 0,036 dolar. Lonjakan spektakuler ini terjadi setelah periode penurunan panjang untuk aset tersebut. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, harganya berada di level terendah sepanjang masa.

Namun, perlu untuk memahami kinerja ini secara kontekstual. Meskipun mengalami kenaikan, harga PRCL masih turun 95% dari rekor tertingginya pada April 2024. Selain itu, kapitalisasi pasarnya tetap sederhana di sekitar 16,7 juta dolar. Total value locked (TVL) dalam ekosistem Parcl juga menunjukkan kesulitan yang terus berlanjut dari proyek ini.

Hanya 5,2 juta dolar yang tersisa, atau penurunan 97% dari puncaknya. Memang benar, integrasi di Polymarket memberikan visibilitas yang disambut baik. Namun, pasar menunggu untuk melihat apakah minat mendadak ini dapat bertahan. Atau apakah ini hanya spekulasi sesaat.

Bagi pengamat Indonesia, kasus ini menggambarkan volatilitas ekstrem dari token yang terkait dengan tokenisasi properti. Ini adalah sektor yang menjanjikan, memang, tetapi masih ditandai dengan ketidakpastian hukum dan adopsi yang tidak merata.