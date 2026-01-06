Paus Leo, menutup Tahun Suci Katolik, mendesak kebaikan kepada orang asing

KOTA VATIKAN, USA – Paus Leo menutup Tahun Suci Gereja Katolik pada hari Selasa, 6 Januari, dengan menutup rapat "Pintu Suci" khusus di Basilika Santo Petrus dan mendesak umat Kristiani di seluruh dunia untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memperlakukan orang asing dengan kebaikan.

Leo, yang telah menjadikan kepedulian terhadap imigran sebagai tema sentral dari kepausannya yang masih awal, mengatakan dalam upacara Vatikan bahwa rekor 33,5 juta peziarah yang mengunjungi Roma selama Tahun Suci seharusnya telah belajar untuk tidak memperlakukan manusia sebagai sekadar "produk."

"Di sekitar kita, ekonomi yang terdistorsi berusaha mengambil keuntungan dari segalanya," kata paus tersebut. "Setelah tahun ini, akankah kita lebih mampu mengenali seorang peziarah dalam pengunjung, seorang pencari dalam orang asing, seorang tetangga dalam orang asing?"

Tahun suci, atau yubileum, biasanya terjadi setiap 25 tahun dan dianggap sebagai waktu perdamaian, pengampunan dan maaf. Peziarah ke Roma dapat memasuki "Pintu Suci" khusus di empat basilika Roma, dan dapat menghadiri audiensi kepausan sepanjang tahun.

Pada pukul 9:41 pagi (0841 GMT) hari Selasa, Leo, mengenakan jubah berhias emas, menutup pintu perunggu khusus di Santo Petrus, secara resmi mengakhiri tahun tersebut.

Yubileum berikutnya tidak diharapkan sebelum 2033, ketika Gereja mungkin mengadakan yang khusus untuk menandai 2.000 tahun sejak kematian Yesus.

Pejabat Vatikan dan Italia mengatakan pada hari Senin bahwa peziarah ke Roma untuk yubileum 2025 berasal dari 185 negara, dengan Italia, Amerika Serikat, Spanyol, Brasil dan Polandia memimpin kelompok.

Yubileum 2025 ditandai dengan kelangkaan historis yang tidak terlihat selama 300 tahun. Dibuka oleh satu paus, Fransiskus, dan ditutup oleh penggantinya, Leo.

Fransiskus meninggal pada bulan April setelah 12 tahun memimpin Gereja yang beranggotakan 1,4 miliar. Yubileum terakhir yang diadakan di bawah dua paus adalah pada tahun 1700, ketika Klemens XI menutup tahun suci yang dibuka oleh Innosensius XII.

Leo, yang telah berjanji untuk mempertahankan kebijakan khas Fransiskus seperti menerima umat Katolik gay dan membahas penahbisan perempuan, mengulangi kritik mendiang paus terhadap sistem ekonomi global pada hari Selasa.

Leo, paus AS pertama, menyesalkan bahwa pasar "mengubah kerinduan manusia untuk mencari, bepergian dan memulai lagi menjadi sekadar bisnis." – Rappler.com