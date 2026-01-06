MACD Alt/BTC Berbalik Bullish untuk Pertama Kalinya dalam 22 Bulan: Akhirnya Musim Altcoin?

Rasio Altcoin-terhadap-Bitcoin (OTHERS/BTC) kemungkinan sedang membentuk dasar utama di kuartal ke-4 2025, menurut analis pasar. Menariknya, struktur yang sama telah terjadi dua kali sebelumnya dengan harga altcoin yang meroket di kedua kasus tersebut.

Di kuartal ke-4 2016, OTHERS/BTC mencapai dasar setelah penurunan panjang. Penembusan terjadi segera setelahnya, dan altcoin mengungguli Bitcoin BTC $93.561 Volatilitas 24j: 0,8% Kapitalisasi pasar: $1,87 T Vol. 24j: $50,73 B sepanjang kuartal ke-1 hingga ke-2 2017. Pola tersebut terulang di kuartal ke-4 2020. OTHERS/BTC mencapai dasar, menerobos tren turunnya, dan siklus alt 2021 pun mengikuti.

Dalam kedua kasus, urutannya jelas: dasar terlebih dahulu, kemudian penembusan, lalu lonjakan altcoin yang eksplosif.

MACD Berubah Hijau setelah Hampir Dua Tahun

Moving average convergence/divergence (MACD) bulanan pada OTHERS/BTC kini telah berubah bullish untuk pertama kalinya dalam kurang lebih 22 bulan. Terakhir kali MACD berubah positif adalah Maret 2024, dan gagal berlanjut.

Crossover bullish MACD pada OTHERS/BTC | Sumber: Bull Theory di X

Namun, kali ini konteksnya berbeda. Penarikan telah berlangsung hampir empat tahun. Relative Strength Index (RSI) berada pada level oversold paling ekstrem yang pernah tercatat dan tekanan jual sangat tinggi.

Dengan histogram MACD saat ini yang sudah hijau dan crossover bullish yang terbentuk, struktur ini mengindikasikan siklus terendah yang mendekat. Jika dikonfirmasi, ini bisa berubah menjadi lonjakan harga eksplosif untuk altcoin relatif terhadap Bitcoin.

Selera Risiko melalui Ekuitas

Menurut entitas riset kripto Bull Theory, siklus altcoin tidak pernah dimulai secara terisolasi tetapi mengikuti pergeseran permintaan. Russell 2000 menembus di atas level tertinggi sebelumnya di kuartal ke-4 2016, beberapa bulan sebelum altcoin melonjak pada 2017. Urutan yang sama terjadi di akhir 2020, menjelang siklus alt 2021.

Pengaturan ini muncul lagi. Russell 2000 menembus dan bertahan di atas resistensi di kuartal ke-4 2025. Penembusan ini datang satu tahun lebih lambat dari yang diharapkan banyak orang, tetapi akhirnya tiba.

Kekuatan small-cap secara historis mendahului rotasi modal ke aset kripto berisiko lebih tinggi.

Mengapa Siklus Ini Tertunda

Banyak yang mengharapkan musim alt di 2024. Strukturnya ada, tetapi kondisinya tidak. Likuiditas ketat. Neraca Federal Reserve masih berkontraksi. Selera risiko tetap lemah.

Kendala-kendala tersebut baru mulai mereda menjelang akhir 2025, jelas Bull Theory. Pengaturan tersebut tidak gagal. Ini bergeser maju. Sekarang, OTHERS/BTC yang mencapai dasar, likuiditas yang membaik, dan sinyal risk-on ekuitas sedang selaras pada saat yang sama.

Meskipun penting untuk dicatat bahwa tidak ada sinyal ini yang menjamin musim alt. Mereka hanya mendefinisikan kondisi. Untuk kelanjutan, Bitcoin harus ditutup di atas basis biaya holder 6-12 bulan, yang saat ini berada di harga $100.000.

Postingan Alt/BTC MACD Beralih Bullish untuk Pertama Kalinya dalam 22 Bulan: Akhirnya Musim Altcoin? muncul pertama kali di Coinspeaker.