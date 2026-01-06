ZIINA memperkenalkan Violet, manfaat sehari-hari dari brand paling disukai di UAE plus tanpa biaya mata uang

Dubai, UEA, 06 Januari 2026: Ziina, platform pembayaran konsumen dan bisnis terkemuka lokal UEA, hari ini mengumumkan peluncuran Ziina Violet, keanggotaan gaya hidup baru yang menghadirkan manfaat sehari-hari dari merek-merek paling disukai di UEA dan memperkenalkan nol biaya mata uang untuk pengeluaran global. Violet menandai evolusi Ziina dari platform pembayaran menjadi pendamping gaya hidup harian terpadu untuk populasi digital native yang terus berkembang di negara ini.

Dirancang sesuai dengan kebiasaan yang membentuk kehidupan di UEA, Ziina Violet memberikan nilai praktis dan berulang melalui manfaat yang sesuai secara alami dengan cara orang makan, berbelanja, bepergian, berolahraga, dan menjalani hidup. Anggota menerima manfaat terpilih dan berfrekuensi tinggi dari mitra terpercaya termasuk SALT, Ounass, ClassPass, Deliveroo, CAFU, Yango Group, Bateel El'an, Washmen, Letswork, Bake My Day dan NordVPN.

Fitur unggulan dari Violet adalah nol biaya mata uang untuk pengeluaran Ziina Card dalam mata uang apa pun, baik berbelanja online atau bepergian ke luar negeri. Bagi penduduk UEA, markup nilai tukar asing dapat meningkatkan pembelian internasional secara signifikan. Violet menghilangkan biaya tersembunyi ini, memungkinkan anggota untuk membayar secara global dengan nilai tukar sebenarnya dan menghindari biaya yang tidak perlu. Anggota juga menerima dukungan khusus dan desain Violet eksklusif untuk Ziina Card, yang didukung oleh Visa.

Keanggotaan berharga 100 AED per bulan dan memberikan nilai bulanan lebih dari 850 AED melalui manfaat, penghematan, dan penawaran mitra.

Violet memasuki lanskap di mana manfaat gaya hidup dan program loyalitas tersebar luas tetapi sering kali terfragmentasi, generik, atau sulit dilacak. Ini kontras dengan perilaku populasi muda dan sangat digital di UEA di mana usia median adalah 32,8 tahun, dan 67% konsumen menggunakan ponsel mereka untuk pembelian terbaru mereka, menurut Visa. Pasar loyalitas UEA, yang bernilai USD 490,8 juta pada tahun 2025 dan diproyeksikan mencapai USD 817,6 juta pada tahun 2029, mencerminkan permintaan yang kuat akan nilai, tetapi juga kelelahan yang jelas dengan program yang kurang relevansi sehari-hari atau pengalaman penukaran yang sederhana.

Ziina Violet sekarang tersedia untuk semua pengguna Ziina di seluruh UEA. Ziina akan terus memperluas pengalaman dengan kemampuan dan kemitraan baru dari waktu ke waktu. ziina.com

Tentang Ziina

Ziina adalah platform fintech berlisensi berbasis UEA yang didirikan pada tahun 2020 oleh Faisal Toukan, Sarah Toukan dan Talal Toukan. Dibangun untuk konsumen dan bisnis, Ziina menyediakan cara yang cepat dan aman untuk menggunakan, menerima, dan mengelola uang. Misinya adalah memungkinkan kebebasan finansial bagi setiap orang di Dunia Arab.

Ziina menggabungkan desain pemenang penghargaan dengan produk yang mendukung kebutuhan keuangan sehari-hari, termasuk transfer instan, tautan pembayaran yang dapat disesuaikan, pembayaran kode QR, Tap to Pay di iPhone dan Android, dan Ziina Card yang tersedia melalui Apple Pay dan Google Pay. Program keanggotaan gaya hidup terpilihnya, Ziina Violet, menawarkan manfaat dari merek-merek paling disukai di UEA dan nol biaya mata uang untuk pengeluaran global dengan kartu Ziina.

Dilisensikan oleh Bank Sentral UEA, Ziina berkomitmen pada transparansi, menawarkan layanannya tanpa biaya inisiasi atau biaya tersembunyi. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan ekosistem yang berkembang, Ziina berfungsi sebagai mitra keuangan terpercaya untuk lebih dari 260.000 bisnis dan konsumen di UEA. Informasi lebih lanjut di ziina.com.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai ZIINA memperkenalkan Violet, manfaat sehari-hari dari merek paling disukai di UEA plus nol biaya mata uang di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.