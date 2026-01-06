Hyperliquid Rayakan Pertumbuhan Pengguna 4x di 2025, Analisis Ungkap Hari-Hari "Menarik" di Depan

Hyperliquid HYPE $26.87 Volatilitas 24j: 2.3% Kapitalisasi pasar: $6.41 M Vol. 24j: $292.80 J menutup tahun 2025 dengan pencapaian publik yang besar karena jumlah penggunanya meningkat menjadi 1,4 juta dari sekitar 300.000 setahun sebelumnya di tahun 2024.

Aktivitas perdagangan juga berkembang bersamaan dengan itu, dengan volume harian mencapai puncak mendekati $32 miliar.

Dalam sebuah postingan di X, bursa terdesentralisasi tersebut mencantumkan semua angka rekor yang dicapainya di tahun 2025. Metrik rekor lainnya termasuk open interest yang mencapai $16 miliar, dan total value locked yang naik menjadi $6 miliar.

Ekspansi ini terjadi tanpa pendanaan eksternal apa pun, kata Hyperliquid. Selain itu, biaya protokol dialihkan kembali ke komunitas, dan pengembangan difokuskan pada infrastruktur asli daripada insentif.

Dibandingkan dengan 2024, pendapatan protokol melonjak dari sekitar $3,5 juta per hari menjadi setinggi $20 juta.

Tim merayakan pertumbuhan tersebut dengan karya seni ekosistem baru, memperingati tujuannya membangun "House of All Finance," bukan hanya tempat derivatif.

Peluncuran Produk Mendorong Penggunaan

Hyperliquid menambahkan bahwa sebagian besar pertumbuhan terjadi setelah peluncuran HyperEVM.

Builder mendapatkan akses langsung ke HyperCore melalui precompile dan CoreWriter, memungkinkan aplikasi yang dapat disusun untuk berada langsung di lapisan perdagangan.

Sementara itu, staking terikat langsung dengan utilitas platform dan trader ditawari diskon biaya sementara builder diberi hak deployment.

Penambahan lainnya termasuk pasar perpetual tanpa izin melalui HIP-3, margin portofolio dalam pra-alpha, dan peluncuran pasar tata kelola USDH.

Penting juga untuk dicatat bahwa token HYPE yang dikirim ke dana bantuan secara resmi dibakar, mengurangi pasokan yang beredar.

Menurut data HYPE Burn, dana tersebut saat ini memegang HYPE senilai $1.010 miliar.

Pembukaan Kunci Whale Menarik Perhatian

Sementara metrik ekosistem mencapai rekor tertinggi baru, dompet besar yang terkait dengan aktivitas staking HYPE kembali menjadi fokus.

Data blockchain menunjukkan sekelompok dompet mempersiapkan beberapa pembukaan kunci selama beberapa hari.

HYPE senilai sekitar $4,4 juta akan dibuka kuncinya terlebih dahulu, diikuti oleh $5,4 juta, kemudian $11,7 juta.

Dompet terkait lainnya telah memulai penarikan $6,3 juta. Sekitar $81 juta tetap di-stake dan belum diantrekan.

Beberapa trader menginterpretasikan unstaking sebagai sinyal jual. Namun, ini bukan kasusnya, kata entitas intelijen kripto Front Runners.

Mereka mengklaim bahwa asumsi ini terlalu sederhana dan pembukaan kunci dompet besar tidak menjamin penjualan agresif, terutama ketika likuiditas dan volume tinggi.

Front Runners mengatakan bahwa pengaturan saat ini berisiko untuk perdagangan satu sisi. Melakukan short hanya berdasarkan berita pembukaan kunci memberikan sedikit margin jika penjualan gagal terwujud.

next

Postingan Hyperliquid Merayakan Pertumbuhan Pengguna 4x di 2025, Analisis Mengungkap Hari-hari "Menarik" di Depan pertama kali muncul di Coinspeaker.