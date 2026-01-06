Arus masuk ETF bitcoin terbesar dalam tiga bulan menandakan minat institusional kembali

Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) bitcoin di AS mencatat arus masuk harian terbesar sejak 7 Oktober sebesar $697,2 juta pada hari Senin, menurut data Farside.

ETF AS telah mencatat sekitar $1,2 miliar arus masuk bersih selama dua hari perdagangan pertama tahun 2026, bersamaan dengan kenaikan bitcoin BTC$93.751,01 hampir 7% dari $87.000 pada awal tahun menjadi sedikit di bawah $94.000.

Sejak ETF bitcoin spot pertama kali terdaftar di AS pada Januari 2024, periode arus keluar yang berkepanjangan biasanya sejalan dengan titik terendah pasar lokal, berdasarkan rata-rata pergerakan 30 hari, menurut data Glassnode.

Contoh penting termasuk Agustus 2024 selama pembubaran carry trade yen, ketika bitcoin jatuh ke sekitar $49.000, dan April 2025 di tengah tantrum tarif, yang menandai titik terendah lokal mendekati $76.000.

Arus keluar dimulai pada Oktober 2025 tetapi sekarang berbalik ke wilayah positif. Pergeseran ini lebih didukung oleh indeks premi Coinbase, yang telah naik kembali ke level sedikit negatif, menunjukkan kondisi tidak lagi konsisten dengan kapitulasi.