BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
``` Pasar Bagikan Bagikan artikel ini Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail Arus masuk ETF bitcoin terbesar dalam tiga bulan terakhir `````` Pasar Bagikan Bagikan artikel ini Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail Arus masuk ETF bitcoin terbesar dalam tiga bulan terakhir ```

Arus masuk ETF bitcoin terbesar dalam tiga bulan menandakan minat institusional kembali

Penulis: CoindeskSumber: Coindesk
2026/01/06 19:34
CreatorBid
BID$0.02898+0.52%
Pasar
Bagikan
Bagikan artikel ini
Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail

Arus masuk ETF bitcoin terbesar dalam tiga bulan menandakan kembalinya minat institusional

Permintaan institusional yang kuat kembali seiring arus masuk menjadi positif dan harga bitcoin pulih.

Oleh James Van Straten|Disunting oleh Jamie Crawley
6 Jan 2026, 11.34
Arus Masuk/Keluar Bersih ETF AS (Glassnode)

Yang perlu diketahui:

  • ETF bitcoin spot AS mencatat arus masuk $697,2 juta pada hari Senin, terbesar sejak 7 Oktober.
  • ETF AS telah mencatat sekitar $1,2 miliar arus masuk bersih selama dua hari perdagangan pertama tahun 2026.
  • Periode arus keluar ETF yang berkepanjangan secara historis sejalan dengan titik terendah pasar lokal, dengan arus terkini berbalik ke wilayah positif bersamaan dengan pemulihan premi Coinbase, menunjukkan kondisi kapitulasi mulai memudar.

Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) bitcoin di AS mencatat arus masuk harian terbesar sejak 7 Oktober sebesar $697,2 juta pada hari Senin, menurut data Farside.

ETF AS telah mencatat sekitar $1,2 miliar arus masuk bersih selama dua hari perdagangan pertama tahun 2026, bersamaan dengan kenaikan bitcoin BTC$93.751,01 hampir 7% dari $87.000 pada awal tahun menjadi sedikit di bawah $94.000.

CERITA BERLANJUT DI BAWAH
Jangan lewatkan cerita lainnya.Berlangganan Newsletter Crypto Daybook Americas hari ini. Lihat semua newsletter
Daftarkan saya
Dengan mendaftar, Anda akan menerima email tentang produk CoinDesk dan Anda menyetujui ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi kami.

Sejak ETF bitcoin spot pertama kali terdaftar di AS pada Januari 2024, periode arus keluar yang berkepanjangan biasanya sejalan dengan titik terendah pasar lokal, berdasarkan rata-rata pergerakan 30 hari, menurut data Glassnode.

Contoh penting termasuk Agustus 2024 selama pembubaran carry trade yen, ketika bitcoin jatuh ke sekitar $49.000, dan April 2025 di tengah tantrum tarif, yang menandai titik terendah lokal mendekati $76.000.

Arus keluar dimulai pada Oktober 2025 tetapi sekarang berbalik ke wilayah positif. Pergeseran ini lebih didukung oleh indeks premi Coinbase, yang telah naik kembali ke level sedikit negatif, menunjukkan kondisi tidak lagi konsisten dengan kapitulasi.

Berita BitcoinETF Bitcoin

Lebih Banyak untuk Anda

KuCoin Mencapai Rekor Pangsa Pasar saat Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto

Oleh CoinDesk Research
22 Des 2025
Ditugaskan olehKuCoin

KuCoin meraih pangsa rekor volume bursa terpusat pada 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan karena volumenya tumbuh lebih cepat dari pasar kripto yang lebih luas.

Yang perlu diketahui:

  • KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun total volume perdagangan pada 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuatnya yang tercatat.
  • Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa tertinggi sepanjang masa dari volume bursa terpusat, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat dari volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
  • Volume spot dan derivatif terbagi merata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.
  • Altcoin menyumbang sebagian besar aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai tempat likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat mata uang utama mengalami omset yang lebih redam.
  • Bahkan ketika volume kripto keseluruhan melemah di pertengahan tahun, KuCoin mempertahankan aktivitas dasar yang meningkat, menunjukkan keterlibatan pengguna yang secara struktural lebih tinggi daripada lonjakan volume yang berumur pendek.
Lihat Laporan Lengkap

Lebih Banyak untuk Anda

Morgan Stanley melirik pasar ETF bitcoin spot

Oleh James Van Straten|Disunting oleh Omkar Godbole
9 menit yang lalu

Raksasa Wall Street mengajukan permohonan trust bitcoin di tengah meningkatnya permintaan institusional.

Yang perlu diketahui:

  • Morgan Stanley mengajukan Formulir S-1 pada 6 Januari 2026, mencari persetujuan untuk dana yang diperdagangkan di bursa bitcoin spot yang akan memegang bitcoin secara langsung dan diperdagangkan di bursa AS.
  • Langkah ini menyoroti meningkatnya kepercayaan institusional pada produk bitcoin yang diatur.
Baca cerita lengkap
Berita Kripto Terbaru

Morgan Stanley melirik pasar ETF bitcoin spot

9 menit yang lalu

Pasar Kripto Hari Ini: Bitcoin menguji resistensi kunci saat volume perdagangan memecoin meledak

16 menit yang lalu

Tembaga, emas dan bitcoin: Sinyal makro yang perlu diperhatikan

1 jam yang lalu

Utang nasional AS mencapai rekor baru $38,5 triliun

3 jam yang lalu

Infinex merevisi struktur penggalangan dana, mengganti rencana penggalangan $5 juta dengan model alokasi yang adil

4 jam yang lalu

Inilah mengapa bitcoin dan token utama melihat awal yang kuat untuk 2026

4 jam yang lalu
Cerita Teratas

Pasar Kripto Hari Ini: Bitcoin menguji resistensi kunci saat volume perdagangan memecoin meledak

16 menit yang lalu

Inilah mengapa bitcoin dan token utama melihat awal yang kuat untuk 2026

4 jam yang lalu

XRP melesat 11% menjadi hampir $2,40 saat ETF terkait Ripple melihat volume perdagangan tertinggi

6 jam yang lalu

Sui mengungguli bitcoin dan ether saat Mysten Labs mempromosikan teknologi privasi

6 jam yang lalu

Tembaga, emas dan bitcoin: Sinyal makro yang perlu diperhatikan

1 jam yang lalu

Beberapa Republikan memegang takdir kripto di tangan mereka di SEC, CFTC

15 jam yang lalu
Peluang Pasar
Logo CreatorBid
Harga CreatorBid(BID)
$0.02898
$0.02898$0.02898
-0.27%
USD
Grafik Harga Live CreatorBid (BID)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42