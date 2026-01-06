Bitcoin Melonjak Melewati $94K dengan Arus Masuk ETF Rekor, Permintaan Institusional yang Diperbarui

Bitcoin naik di atas $94.000 pada hari Senin untuk pertama kalinya dalam 30 hari karena permintaan institusional melonjak melalui ETF spot dan indikator sentimen menandakan pergeseran tegas dalam posisi pasar.

Cryptocurrency acuan mencapai $94.634 selama sesi, dan diperdagangkan pada $93.584 pada hari Selasa saat publikasi, mewakili kenaikan 0,8% selama 24 jam. Ethereum diperdagangkan pada $3.228, naik 1,76%, sementara XRP mencatat kenaikan 9,49% untuk mencapai $2,34, level tertinggi sejak November.

Permintaan ETF Rekor Kembali

ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih $697 juta pada 5 Januari, menandai arus masuk satu hari terbesar dalam lebih dari tiga bulan, menurut data Sosovalue. ETF IBIT BlackRock memimpin dengan arus masuk $372 juta, membawa total arus masuk bersih historisnya di atas $62,7 miliar.

Lonjakan investasi institusional menandakan pembaruan selera untuk eksposur Bitcoin melalui kendaraan investasi yang diatur setelah periode liburan akhir tahun ketika arus telah stagnan.

Indikator Sentimen Berubah Bullish, Saham Kripto Reli

Setelah 22 hari berturut-turut di wilayah negatif, Indeks Premium Bitcoin Coinbase berubah positif, menunjukkan tekanan beli selama jam pasar AS meningkat dan menandakan kembalinya modal berbasis dolar ke pasar.

Trader opsi memposisikan secara agresif untuk kenaikan lebih lanjut, dengan minat terbuka untuk opsi beli pada harga strike $100.000 untuk kedaluwarsa Januari sekarang lebih dari dua kali lipat kontrak paling populer berikutnya, menurut data Bloomberg.

Ekuitas terkait kripto mencatat kenaikan luas pada hari Senin. Coinbase naik hampir 8% untuk ditutup tepat di bawah $255, sementara Robinhood naik hampir 7% untuk selesai di $123. Perusahaan penambangan BitMine Immersion Technologies naik 7%, dan perusahaan perbendaharaan Bitcoin Strategy naik hampir 5%.

Narasi Makro Berkembang

Pelaku pasar mengutip beberapa narasi makro yang berkembang sebagai angin ekor potensial. Rumor yang belum dikonfirmasi menunjukkan Jepang mungkin bersiap untuk meluncurkan ETF Bitcoin-nya sendiri, memicu spekulasi tentang kumpulan baru modal institusional utama.

Analis juga menunjuk situasi geopolitik setelah penangkapan Maduro Venezuela sebagai katalis potensial. Beberapa berteori bahwa kontrol AS atas minyak Venezuela dapat menyebabkan harga energi yang lebih rendah dan mendukung pelonggaran moneter, menguntungkan aset berisiko. Selain itu, spekulasi berlanjut seputar kepemilikan Venezuela yang dikabarkan lebih dari 600.000 BTC, yang jika disita dan dipegang sebagai aset strategis dapat menciptakan kendala pasokan yang signifikan.

