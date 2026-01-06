Morgan Stanley mengajukan permohonan untuk ETF bitcoin dan solana, memperdalam dorongan kripto

Morgan Stanley telah mengajukan ke Securities and Exchange Commission (SEC) untuk meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) bitcoin BTC$94.035,92 spot dan trust solana, mendorong ambisi aset digitalnya lebih jauh.

Produk BTC, yang disebut Morgan Stanley Bitcoin Trust, disusun sebagai dana yang diperdagangkan di bursa yang dirancang untuk melacak harga bitcoin, setelah dikurangi biaya dan pengeluaran, menurut Formulir S-1 yang diajukan pada 6 Jan. Jika disetujui, saham dana diharapkan terdaftar di bursa efek nasional dengan simbol ticker yang belum diungkapkan.

Trust bitcoin disponsori oleh Morgan Stanley Investment Management dan akan memegang bitcoin secara langsung daripada menggunakan derivatif atau leverage. Nilai aset bersihnya akan dihitung setiap hari menggunakan patokan harga bitcoin yang ditentukan yang berasal dari aktivitas di bursa spot utama. Dana akan bersifat pasif dan tidak akan mencoba memperdagangkan bitcoin berdasarkan kondisi pasar.

Saham akan dibuat dan ditebus hanya dalam blok besar oleh peserta yang berwenang, baik secara tunai maupun dalam bentuk barang. Transaksi tunai akan dilaksanakan melalui pihak ketiga rekanan bitcoin yang dipilih oleh sponsor. Investor ritel akan dapat membeli dan menjual saham di pasar sekunder melalui akun pialang.

Pengajuan Morgan Stanley mengikuti ekspansi cepat ETF bitcoin spot di pasar AS selama dua tahun terakhir. Data SoSoValue menunjukkan produk-produk ini sekarang memiliki $123 miliar dalam total aset bersih, setara dengan 6,57% dari total kapitalisasi pasar bitcoin. Sejak awal tahun, arus masuk bersih ke produk-produk ini telah melampaui $1,1 miliar.

Morgan Stanley juga telah mengajukan Formulir S-1 kepada SEC untuk Morgan Stanley Solana Trust, yang dimaksudkan untuk melacak harga solana. Dana-dana ini, seperti yang ditunjukkan data, telah tumbuh menjadi lebih dari $1 miliar dalam total aset bersih, menyusul total arus masuk bersih kumulatif hampir $800 juta.

Dorongan lebih dalam ke kripto

Pengajuan tersebut menunjukkan Morgan Stanley beralih dari sekadar mendistribusikan produk kripto pihak ketiga menjadi membangun kendaraan sendiri, menandakan komitmen yang lebih dalam dan lebih tinggi terhadap aset digital.

Pergeseran ini kemungkinan didorong oleh ekonomi yang kuat dari bisnis ETF dan trust, yang digarisbawahi oleh pendapatan biaya substansial yang dihasilkan perusahaan keuangan tradisional dari produk bitcoin spot dalam waktu singkat. Misalnya, ETF bitcoin spot BlackRock menjadi sumber pendapatan teratas perusahaan pada November tahun lalu, menurut direktur pengembangan bisnis BlackRock Brasil, Cristiano Castro, dengan alokasi mendekati $100 miliar.

Tidak seperti manajer aset seperti BlackRock, Morgan Stanley mengoperasikan divisi manajemen kekayaan besar dengan ribuan penasihat yang membuka akses kripto kepada klien pada Oktober tahun lalu. Dengan memanfaatkan ETF sendiri, bank dapat mengintegrasikan produk-produk ini secara vertikal ke dalam portofolio kliennya, menjaga biaya manajemen tetap internal daripada membayarnya kepada pesaing.