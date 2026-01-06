BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
``` Pasar Bagikan Bagikan artikel ini Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail Morgan Stanley mengajukan untuk bitcoin dan solana `````` Pasar Bagikan Bagikan artikel ini Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail Morgan Stanley mengajukan untuk bitcoin dan solana ```

Morgan Stanley mengajukan permohonan untuk ETF bitcoin dan solana, memperdalam dorongan kripto

Penulis: CoindeskSumber: Coindesk
2026/01/06 19:37
EPNS
PUSH$0.01111+0.81%
Pasar
Bagikan
Bagikan artikel ini
Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail

Morgan Stanley mengajukan ETF bitcoin dan solana, memperdalam dorongan kripto

Raksasa Wall Street mengajukan trust bitcoin di tengah permintaan institusional yang meningkat.

Oleh James Van Straten, Francisco Rodrigues|Diedit oleh Omkar Godbole
Diperbarui 6 Jan 2026, 2:38 sore Diterbitkan 6 Jan 2026, 11:37 pagi
Kantor Pusat Morgan Stanley Di 1585 Broadway Di New York

Yang perlu diketahui:

  • Morgan Stanley mengajukan Formulir S-1 pada 6 Jan 2026, meminta persetujuan untuk dana yang diperdagangkan di bursa bitcoin spot yang akan memegang bitcoin secara langsung dan diperdagangkan di bursa AS.
  • Langkah ini menyoroti meningkatnya kepercayaan institusional terhadap produk bitcoin yang diatur.

Morgan Stanley telah mengajukan ke Securities and Exchange Commission (SEC) untuk meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) bitcoin BTC$94.035,92 spot dan trust solana, mendorong ambisi aset digitalnya lebih jauh.

Produk BTC, yang disebut Morgan Stanley Bitcoin Trust, disusun sebagai dana yang diperdagangkan di bursa yang dirancang untuk melacak harga bitcoin, setelah dikurangi biaya dan pengeluaran, menurut Formulir S-1 yang diajukan pada 6 Jan. Jika disetujui, saham dana diharapkan terdaftar di bursa efek nasional dengan simbol ticker yang belum diungkapkan.

CERITA BERLANJUT DI BAWAH
Jangan lewatkan cerita lainnya.Berlangganan Newsletter Crypto Daybook Americas hari ini. Lihat semua newsletter
Daftarkan saya
Dengan mendaftar, Anda akan menerima email tentang produk CoinDesk dan Anda setuju dengan ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi kami.

Trust bitcoin disponsori oleh Morgan Stanley Investment Management dan akan memegang bitcoin secara langsung daripada menggunakan derivatif atau leverage. Nilai aset bersihnya akan dihitung setiap hari menggunakan patokan harga bitcoin yang ditentukan yang berasal dari aktivitas di bursa spot utama. Dana akan bersifat pasif dan tidak akan mencoba memperdagangkan bitcoin berdasarkan kondisi pasar.

Saham akan dibuat dan ditebus hanya dalam blok besar oleh peserta yang berwenang, baik secara tunai maupun dalam bentuk barang. Transaksi tunai akan dilaksanakan melalui pihak ketiga rekanan bitcoin yang dipilih oleh sponsor. Investor ritel akan dapat membeli dan menjual saham di pasar sekunder melalui akun pialang.

Pengajuan Morgan Stanley mengikuti ekspansi cepat ETF bitcoin spot di pasar AS selama dua tahun terakhir. Data SoSoValue menunjukkan produk-produk ini sekarang memiliki $123 miliar dalam total aset bersih, setara dengan 6,57% dari total kapitalisasi pasar bitcoin. Sejak awal tahun, arus masuk bersih ke produk-produk ini telah melampaui $1,1 miliar.

Morgan Stanley juga telah mengajukan Formulir S-1 kepada SEC untuk Morgan Stanley Solana Trust, yang dimaksudkan untuk melacak harga solana. Dana-dana ini, seperti yang ditunjukkan data, telah tumbuh menjadi lebih dari $1 miliar dalam total aset bersih, menyusul total arus masuk bersih kumulatif hampir $800 juta.

Dorongan lebih dalam ke kripto

Pengajuan tersebut menunjukkan Morgan Stanley beralih dari sekadar mendistribusikan produk kripto pihak ketiga menjadi membangun kendaraan sendiri, menandakan komitmen yang lebih dalam dan lebih tinggi terhadap aset digital.

Pergeseran ini kemungkinan didorong oleh ekonomi yang kuat dari bisnis ETF dan trust, yang digarisbawahi oleh pendapatan biaya substansial yang dihasilkan perusahaan keuangan tradisional dari produk bitcoin spot dalam waktu singkat. Misalnya, ETF bitcoin spot BlackRock menjadi sumber pendapatan teratas perusahaan pada November tahun lalu, menurut direktur pengembangan bisnis BlackRock Brasil, Cristiano Castro, dengan alokasi mendekati $100 miliar.

Tidak seperti manajer aset seperti BlackRock, Morgan Stanley mengoperasikan divisi manajemen kekayaan besar dengan ribuan penasihat yang membuka akses kripto kepada klien pada Oktober tahun lalu. Dengan memanfaatkan ETF sendiri, bank dapat mengintegrasikan produk-produk ini secara vertikal ke dalam portofolio kliennya, menjaga biaya manajemen tetap internal daripada membayarnya kepada pesaing.

Berita BitcoinETF BitcoinMorgan Stanley

Lebih Banyak Untuk Anda

KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor saat Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto

Oleh CoinDesk Research
22 Des 2025
Ditugaskan olehKuCoin

KuCoin menangkap pangsa rekor volume bursa terpusat pada 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan karena volumenya tumbuh lebih cepat dari pasar kripto yang lebih luas.

Yang perlu diketahui:

  • KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun dalam total volume perdagangan pada 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuat dalam catatan.
  • Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa tertinggi sepanjang masa dari volume bursa terpusat, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat dari volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
  • Volume spot dan derivatif terbagi merata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.
  • Altcoin menyumbang sebagian besar aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai tempat likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat mata uang utama mengalami perputaran yang lebih teredam.
  • Bahkan saat volume kripto secara keseluruhan melemah di pertengahan tahun, KuCoin mempertahankan aktivitas dasar yang tinggi, menunjukkan keterlibatan pengguna yang secara struktural lebih tinggi daripada lonjakan volume jangka pendek.
Lihat Laporan Lengkap

Lebih Banyak Untuk Anda

Token penyimpanan Filecoin naik dengan volume tinggi

Oleh Will Canny, CD Analytics|Diedit oleh Sheldon Reback
42 menit yang lalu

Aktivitas perdagangan lebih dari dua kali lipat rata-rata 30 hari token, menandakan partisipasi investor yang meningkat.

Yang perlu diketahui:

  • FIL naik dari $1,52 menjadi $1,60 selama periode 24 jam
  • Volume perdagangan 109% di atas rata-rata pergerakan 30 hari.
Baca cerita lengkap
Berita Kripto Terbaru

Pembaruan Kinerja CoinDesk 20: SUI Naik 5,5% saat Indeks Bergerak Lebih Tinggi

37 menit yang lalu

Token penyimpanan Filecoin naik dengan volume tinggi

42 menit yang lalu

Demam memecoin Solana mengirim volume perdagangan PumpSwap ke rekor $1,2 miliar

1 jam yang lalu

USDC Circle melampaui pertumbuhan USDT Tether untuk tahun kedua berturut-turut

2 jam yang lalu

Token AI melampaui memecoin saat comeback kripto menguat: Crypto Daybook Americas

2 jam yang lalu

Maelstrom milik Arthur Hayes memasuki 2026 pada 'risiko hampir maksimum' bertaruh pada altcoin

2 jam yang lalu
Cerita Teratas

Pasar Kripto Hari Ini: Bitcoin menguji resistensi kunci saat volume perdagangan memecoin meledak

3 jam yang lalu

Maelstrom milik Arthur Hayes memasuki 2026 pada 'risiko hampir maksimum' bertaruh pada altcoin

2 jam yang lalu

Inilah mengapa bitcoin dan token utama melihat awal yang kuat untuk 2026

7 jam yang lalu

Arus masuk ETF bitcoin terbesar dalam tiga bulan menandakan tawaran institusional kembali

3 jam yang lalu

Token AI melampaui memecoin saat comeback kripto menguat: Crypto Daybook Americas

2 jam yang lalu

XRP melesat 11% mendekati $2,40 saat ETF terkait Ripple mencatat volume perdagangan tertinggi

9 jam yang lalu
Peluang Pasar
Logo EPNS
Harga EPNS(PUSH)
$0.0111
$0.0111$0.0111
+0.36%
USD
Grafik Harga Live EPNS (PUSH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42