BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
XRP mencatat arus masuk ETF yang kuat, mendorong harga naik 15%. Pasar mengamati potensi kelanjutan reli.XRP mencatat arus masuk ETF yang kuat, mendorong harga naik 15%. Pasar mengamati potensi kelanjutan reli.

XRP Melonjak di Tengah Arus Masuk ETF yang Signifikan

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/06 20:43
XRP
XRP$2.111-0.64%
XRP Melonjak di Tengah Arus Masuk ETF yang Signifikan
Poin Penting:
  • XRP naik 12% di tengah arus masuk ETF yang signifikan.
  • Bitwise XRP ETF memimpin dengan arus masuk $46,1 juta.
  • Pasar mengantisipasi momentum harga naik yang berkelanjutan.

Harga XRP terlihat akan naik 15% setelah arus masuk ETF spot melonjak, mencapai total $46,1 juta pada 5 Januari 2026. Bitwise memimpin dengan $21,76 juta, mencerminkan permintaan institusional yang mendorong XRP ke level tertinggi sejak November 2025.

Harga XRP mengalami lonjakan signifikan pada 5 Januari 2026, mencerminkan kenaikan 11-12% setelah arus masuk Ethereum Fund Traceable System yang kuat, dengan total $46,1 juta dalam satu hari.

Lonjakan harga XRP didorong oleh arus masuk ETF yang rekor, menandakan kepercayaan institusional. Pasar bereaksi positif, mengantisipasi kenaikan harga lebih lanjut saat XRP mencapai $2,40.

Arus Masuk ETF Memperkuat Reli XRP

Lonjakan harga XRP baru-baru ini disebabkan oleh arus masuk ETF yang substansial, mencapai $46,1 juta dalam satu hari. Ini menandai arus masuk satu hari terbesar sejak Desember, menunjukkan minat investor institusional yang kuat.

ETF terkemuka seperti Bitwise dan Franklin melaporkan angka arus masuk yang signifikan, masing-masing $16,61 juta dan $12,59 juta. Ini mencerminkan adopsi institusional yang meningkat mendorong reli harga XRP. Vincent Liu, Chief Investment Officer, Kronos Research, mencatat, "Arus ETF mendorong XRP menembus resistance dengan volume yang kuat, meningkatkan selera risiko trader."

Sentimen Pasar dan Prediksi

Analis pasar menyoroti efek dari arus masuk ini terhadap dinamika pasar XRP. Meskipun tidak ada komentar dari pimpinan Ripple, kepercayaan investor tetap tinggi.

Lonjakan ini mencontohkan dampak XRP ETF pada pasar cryptocurrency, memposisikannya sebagai opsi stabil bagi investor meskipun kurang data on-chain.

Tren institusional menunjukkan adopsi yang berkelanjutan. Analis mengantisipasi arus masuk yang berkelanjutan, berpotensi mendorong kenaikan harga lebih lanjut, mencerminkan peristiwa arus masuk tinggi di masa lalu.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.111
$2.111$2.111
-2.08%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42