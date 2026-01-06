XRP Melonjak di Tengah Arus Masuk ETF yang Signifikan

Poin Penting: XRP naik 12% di tengah arus masuk ETF yang signifikan.

Bitwise XRP ETF memimpin dengan arus masuk $46,1 juta.

Pasar mengantisipasi momentum harga naik yang berkelanjutan.

Harga XRP terlihat akan naik 15% setelah arus masuk ETF spot melonjak, mencapai total $46,1 juta pada 5 Januari 2026. Bitwise memimpin dengan $21,76 juta, mencerminkan permintaan institusional yang mendorong XRP ke level tertinggi sejak November 2025.

Harga XRP mengalami lonjakan signifikan pada 5 Januari 2026, mencerminkan kenaikan 11-12% setelah arus masuk Ethereum Fund Traceable System yang kuat, dengan total $46,1 juta dalam satu hari.

Lonjakan harga XRP didorong oleh arus masuk ETF yang rekor, menandakan kepercayaan institusional. Pasar bereaksi positif, mengantisipasi kenaikan harga lebih lanjut saat XRP mencapai $2,40.

Arus Masuk ETF Memperkuat Reli XRP

Lonjakan harga XRP baru-baru ini disebabkan oleh arus masuk ETF yang substansial, mencapai $46,1 juta dalam satu hari. Ini menandai arus masuk satu hari terbesar sejak Desember, menunjukkan minat investor institusional yang kuat.

ETF terkemuka seperti Bitwise dan Franklin melaporkan angka arus masuk yang signifikan, masing-masing $16,61 juta dan $12,59 juta. Ini mencerminkan adopsi institusional yang meningkat mendorong reli harga XRP. Vincent Liu, Chief Investment Officer, Kronos Research, mencatat, "Arus ETF mendorong XRP menembus resistance dengan volume yang kuat, meningkatkan selera risiko trader."

Sentimen Pasar dan Prediksi

Analis pasar menyoroti efek dari arus masuk ini terhadap dinamika pasar XRP. Meskipun tidak ada komentar dari pimpinan Ripple, kepercayaan investor tetap tinggi.

Lonjakan ini mencontohkan dampak XRP ETF pada pasar cryptocurrency, memposisikannya sebagai opsi stabil bagi investor meskipun kurang data on-chain.

Tren institusional menunjukkan adopsi yang berkelanjutan. Analis mengantisipasi arus masuk yang berkelanjutan, berpotensi mendorong kenaikan harga lebih lanjut, mencerminkan peristiwa arus masuk tinggi di masa lalu.