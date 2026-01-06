Bank Stablecoin Amerika Latin Kontigo akan Mengkompensasi Nasabah Pasca Peretasan

Neobank stablecoin Kontigo yang berfokus pada Amerika Latin telah mengkonfirmasi rencana untuk mengganti dana pelanggan sepenuhnya setelah pelanggaran keamanan yang menguras lebih dari $340.000 dalam USDC dari dompet pengguna.

Menurut laporan Bloomberg yang mengutip pernyataan resmi perusahaan, insiden tersebut mempengaruhi 1.005 pengguna, menjadikannya salah satu peristiwa keamanan kripto yang paling signifikan di wilayah tersebut tahun ini.

Kontigo mengatakan bahwa mereka mendeteksi akses tidak sah yang berdampak pada dana pelanggan dan segera bergerak untuk mengatasi situasi tersebut.

Perusahaan menyatakan bahwa sistem yang terdampak diisolasi segera setelah aktivitas mencurigakan teridentifikasi, sementara protokol keamanan internal diaktifkan untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

Penting untuk dicatat bahwa investigasi masih berlangsung untuk menentukan ruang lingkup dan penyebab pasti dari pelanggaran tersebut.

Kontigo Mengkonfirmasi Penggantian Dana Penuh

Dalam pembaruan publik, Kontigo meyakinkan pengguna bahwa 100% dana yang terdampak akan diganti, dengan pengembalian dilakukan berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan prosedur keamanannya.

Neobank tersebut juga menambahkan bahwa mereka secara bertahap memulihkan layanan di bawah kerangka pemantauan yang ketat. Tujuannya adalah untuk memulihkan aktivitas tanpa meningkatkan risiko serangan lebih lanjut.

Sebagai bagian dari respons, tim keamanan internal Kontigo juga bekerja sama dengan spesialis keamanan siber eksternal independen untuk melakukan tinjauan komprehensif terhadap pelanggaran tersebut.

Laporan Pengguna dan Tinjauan Berkelanjutan

Pada hari-hari menjelang konfirmasi Kontigo, beberapa pengguna memposting tangkapan layar online yang menunjukkan upaya login tidak sah pada akun mereka.

Meskipun perusahaan belum secara resmi mengaitkan laporan-laporan ini dengan pelanggaran tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka memvalidasi setiap kasus secara individual.

Pengguna yang percaya akun mereka mungkin telah terpengaruh telah didorong untuk melaporkan masalah tersebut secara langsung untuk menerima tindak lanjut segera.

Postingan resmi yang dibagikan oleh perusahaan menyatakan bahwa semua pelanggan yang terdampak akan diganti sepenuhnya dan dana pengguna tetap terlindungi meskipun terjadi insiden.

Perusahaan menambahkan bahwa pembaruan tambahan akan diberikan seiring berjalannya investigasi.

Tentang Kontigo

Didirikan pada tahun 2023, Kontigo adalah perusahaan fintech berbasis di San Francisco yang melayani Amerika Latin dan komunitas Latino di Amerika Serikat.

Platformnya menawarkan rekening tabungan berdenominasi USDC, pembayaran lintas batas, kartu pembayaran, dan akses ke saham AS yang ditokenisasi serta Bitcoin.

Startup ini didukung oleh investor terkemuka dan baru-baru ini menutup putaran pendanaan awal sebesar $20 juta, menilai perusahaan sebesar $100 juta.

