Zimbabwe memulai pajak 15% untuk pembayaran ke Bolt, inDrive, Netflix, dan platform digital lainnya

Pemerintah Zimbabwe telah mulai menerapkan biaya 15% pada pembayaran yang dilakukan ke platform digital asing. Ini mencakup layanan ride-hailing seperti Bolt dan inDrive, serta penyedia streaming dan internet seperti Netflix dan Starlink. Pemotongan ini berlaku ketika pengguna melakukan pembayaran untuk layanan ini melalui bank lokal atau sistem pembayaran berbasis kartu.

Meskipun kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari berdasarkan Undang-Undang Keuangan Zimbabwe 2026, banyak pengguna baru menyadarinya setelah bank mulai mengirimkan pemberitahuan pembayaran yang menunjukkan pemotongan tambahan pada transaksi digital internasional.

Alih-alih bergantung pada perusahaan asing untuk melaporkan pendapatan, pemerintah kini mengumpulkan pajak pada saat pembayaran. Ketika transaksi terjadi, bank memotong pajak segera sebelum penyedia layanan menerima jumlah yang tersisa.

Apa sebenarnya pemotongan pajak 15% itu

FOTO FILE: Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa berbicara selama pelantikannya di Harare, Zimbabwe pada September 2023. REUTERS/Philimon Bulawayo/File Photo

Ketika Anda membayar perjalanan, langganan, atau layanan online, pajak 15% secara otomatis dipotong dari total pembayaran. Pajak ini masuk ke pemerintah, sementara sisa uang masuk ke platform yang Anda gunakan. Ini dikenal sebagai pajak pemotongan yang berlaku untuk pembayaran yang dilakukan untuk layanan digital asing.

Pengguna tidak perlu mengajukan apa pun, dan perusahaan digital tidak mengumpulkan pajak. Sebaliknya, bank dan prosesor pembayaran bertanggung jawab untuk pengumpulan pajak, yang menjadikan setiap pembayaran digital sebagai titik pengumpulan pajak.

Model ini memungkinkan platform asing untuk mengumpulkan pendapatan mereka dengan lancar, sambil memastikan pemerintah mendapatkan pendapatan dari layanan yang digunakan di negara tersebut.

Mengapa pemerintah Zimbabwe mengenakan pajak pada platform digital ini

Pemerintah menyatakan bahwa perusahaan digital menghasilkan banyak uang dari pengguna lokal meskipun mereka tidak memiliki kantor atau operasi fisik di Zimbabwe. Ini mencakup layanan ride-hailing, platform streaming, penyedia internet satelit, pengiklan online, dan bisnis e-commerce.

Ketika bank menangani pengumpulan pajak, hal ini memudahkan otoritas untuk mengelola. Dengan cara ini, mereka tidak perlu melacak perusahaan asing. Sistem ini juga membantu mengurangi penghindaran pajak. Pemotongan terjadi secara otomatis, sehingga tidak dapat dilewati selama pembayaran.

Bagi pengguna, dampaknya mungkin tidak selalu jelas, tetapi biaya berulang dapat membuat layanan digital terasa lebih mahal seiring waktu. Bisnis dan pekerja lepas yang mengandalkan ride-hailing atau alat online mungkin juga menghadapi biaya yang lebih tinggi.

Pendekatan Zimbabwe menggambarkan tren yang lebih luas di seluruh Afrika, di mana pemerintah memodifikasi peraturan pajak untuk beradaptasi dengan ekonomi digital. Alih-alih berkonsentrasi pada lokasi fisik perusahaan, fokusnya telah bergeser ke lokasi di mana layanan digunakan dan di mana pembayaran dilakukan.

Postingan Zimbabwe memulai pajak 15% pada pembayaran ke Bolt, inDrive, Netflix, dan platform digital lainnya pertama kali muncul di Technext.