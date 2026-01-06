USDC Circle Melampaui Pertumbuhan USDT Tether untuk Tahun Kedua Berturut-turut

Stablecoin yang dipatok pada dolar milik Circle Internet (CRCL), USDC, tumbuh lebih cepat dari saingan yang lebih besar, USDT milik Tether untuk tahun kedua berturut-turut di 2025, didorong oleh peningkatan permintaan untuk dolar berbasis blockchain yang diatur seiring pemerintah AS mulai mendukung aset digital.

Kapitalisasi pasar USDC meningkat 73% menjadi $75,12 miliar sementara USDT bertambah 36% menjadi $186,6 miliar, menurut data CoinDesk. Pada 2024, USDC tumbuh 77% dibandingkan dengan 50% USDT.

Circle Internet, yang berbasis di New York, didirikan pada 2013 oleh Jeremy Allaire dan Sean Neville dan go public di New York Stock Exchange (NYSE) pada Juni lalu. USDC didukung oleh uang tunai dan Treasury AS jangka pendek yang disimpan di lembaga yang diatur.

Di AS, Circle memegang lisensi transmisi uang di berbagai negara bagian dan wilayah, serta lisensi mata uang virtual di Negara Bagian New York. Di Eropa, perusahaan ini mematuhi kerangka kerja MiCA pasca-2024 dan beroperasi di bawah lisensi e-money di yurisdiksi utama.

USDT milik Tether tetap tidak diatur di AS dan Eropa. Perusahaan yang didirikan pada 2014 dan dipimpin oleh CEO Paolo Ardoino ini beroperasi sebagai penyedia layanan aset digital berlisensi di El Salvador. Tether tidak menanggapi permintaan komentar melalui email.

Faktor kepercayaan

Kinerja unggul USDC tampaknya berakar pada permintaan institusional untuk aset yang memenuhi pedoman regulasi, catat pengamat.

GENUIS Act menciptakan kerangka kerja komprehensif untuk stablecoin pembayaran dan token digital yang dipatok pada nilai moneter dan ditujukan untuk pembayaran. Hal itu mendorong beberapa bank investasi dan institusi terkemuka untuk mengeksplorasi stablecoin, khususnya yang diatur seperti USDC.

Token tersebut, misalnya, telah secara aktif diintegrasikan dan disukai oleh perusahaan termasuk Visa, Mastercard, dan BlackRock, terutama untuk operasi penyelesaian dan perbendaharaan.

"Manajemen cadangan USDC yang transparan dan audit rutin membuatnya lebih dapat dipercaya di antara investor institusional dan entitas teregulasi lainnya," kata analis di JPMorgan dalam catatan pada Oktober.

"Selain itu, kepatuhannya terhadap kerangka kerja seperti regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) di Eropa membedakannya dari pesaing, menjadikan USDC sebagai stablecoin pilihan untuk lembaga keuangan," tambah mereka.

USDC dan USDT bersama-sama menyumbang lebih dari 80% dari total nilai pasar stablecoin sebesar $312 miliar, tanda bahwa token lain belum mendapat manfaat dari perkembangan regulasi di ekonomi terbesar dunia.

"Menteri Keuangan Scott Bessent telah berulang kali menyatakan bahwa pasar stablecoin dapat tumbuh menjadi USD 3,7T pada akhir dekade ini. Dalam konteks ini, masih harus dilihat apakah pertumbuhan stablecoin akan tetap terbatas pada USDt dan USDC, atau akan berkembang secara signifikan ke token lain," kata analis di FRNT Financial dalam newsletter Jumat.

"Namun demikian, pendukung kripto optimis bahwa proliferasi stablecoin akan membawa modal dan pengguna baru ke ekosistem kripto pada 2026," tambah mereka.

