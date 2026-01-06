Jupiter Meluncurkan Stablecoin JupUSD yang Didukung oleh Cadangan BUIDL dan USDC

TLDR

JupUSD didukung 90% oleh USDtb, dijaminkan oleh Dana BUIDL BlackRock, dan 10% oleh USDC.

Jupiter menggunakan Porto oleh Anchorage Digital untuk kustodian tingkat institusional dari cadangan JupUSD.

Stablecoin ini akan terintegrasi ke dalam Jupiter Lend, alat DCA, perps, dan pasar prediksi.

Kode JupUSD bersifat open-source dan diaudit oleh Offside Labs, Guardian, dan Pashov.

Jupiter, protokol keuangan terdesentralisasi berbasis Solana, telah meluncurkan stablecoin baru bernama JupUSD. Token ini dipatok ke dolar AS dan dibangun untuk bertindak sebagai jaminan terpadu di seluruh rangkaian produk keuangan Jupiter yang berkembang.

Menurut pengumuman, JupUSD didukung 90% oleh USDtb, stablecoin yang didukung oleh Dana BUIDL BlackRock, dan 10% oleh USDC. Dana BUIDL adalah dana pasar uang yang ditokenisasi dan dikelola oleh BlackRock. Cadangan diamankan melalui penyedia kustodian Porto oleh Anchorage Digital.

Stablecoin ini tidak akan menawarkan imbal hasil secara langsung tetapi dirancang untuk mendukung likuiditas, pinjaman, dan jaminan di seluruh ekosistem Jupiter. Peluncurannya menandai langkah menuju integrasi yang lebih dalam antara infrastruktur stablecoin dan platform terdesentralisasi.

Integrasi di Seluruh Rangkaian Produk Lengkap Jupiter

JupUSD akan diimplementasikan di seluruh produk DeFi inti Jupiter termasuk pinjaman, investasi otomatis, dan alat perdagangan. Integrasi ini dimaksudkan untuk menciptakan unit akun yang konsisten bagi pengguna di berbagai fungsi.

Di Jupiter Lend, pengguna dapat menyetor JupUSD ke dalam Earn Vaults untuk menerima jlJupUSD, yang mencakup hadiah promosi selain bunga standar. Borrow Vaults juga akan memungkinkan pengguna mengambil pinjaman menggunakan JupUSD sebagai jaminan, meningkatkan utilitas dan likuiditas.

Jupiter mengonfirmasi dukungan mendatang untuk JupUSD dalam produk tambahan seperti Limit Orders, Dollar Cost Averaging (DCA), Perpetuals menggunakan jaminan JLP, dan pasar prediksi. Setiap platform ini akan memperlakukan JupUSD sebagai stablecoin dasar, mendukung pengalaman pengguna yang mulus di seluruh layanan.

Dibangun dengan Pertimbangan Keamanan dan Regulasi

Token JupUSD diciptakan dengan fokus pada keamanan dan kepatuhan. Infrastrukturnya disediakan oleh Ethena Labs, yang memiliki pengalaman dalam menerbitkan lebih dari $16 miliar dalam stablecoin, termasuk USDe dan USDm.

Untuk memenuhi standar regulasi, JupUSD tidak akan menghasilkan imbal hasil langsung dan sebaliknya akan berfungsi sebagai unit jaminan yang stabil. Semua kode untuk stablecoin telah dibuat open source dan diaudit secara independen oleh Offside Labs, Guardian Audits, dan Pashov Audit Group sebelum peluncuran.

Porto oleh Anchorage Digital menyediakan kustodian aset pendukung stablecoin. Institusi ini diakui karena menyediakan layanan kustodian aset digital yang diatur, menambahkan lapisan kepercayaan tambahan pada proyek.

Respons Komunitas dan Pengembangan Masa Depan

Komunitas telah merespons secara positif terhadap peluncuran ini. Pendukung memuji langkah menuju strategi stablecoin terpadu dalam ekosistem Jupiter. Beberapa pengguna mempertanyakan kebutuhan akan stablecoin baru ketika USDC dan USDT sudah ada. Yang lain bertanya bagaimana pemegang token asli Jupiter, JUP, akan mendapat manfaat.

Eksekutif Jupiter sebelumnya telah membagikan rencana untuk JupUSD selama Solana Breakpoint 2025. Pada acara tersebut, mereka menguraikan bagaimana stablecoin asli akan menciptakan sinergi di seluruh produk, membantu menyederhanakan aliran likuiditas dan mengurangi fragmentasi.

Bersamaan dengan JupUSD, Jupiter juga mengungkapkan peningkatan lain termasuk produk Verify yang diperbaharui, terminal perdagangan baru, dan alat untuk pembuat yang menggunakan API-nya. Tim juga mengumumkan akuisisi Rain.fi untuk memperluas opsi pinjaman peer-to-peer, dengan peluncuran yang ditargetkan untuk Q1 2026.

Postingan Jupiter Meluncurkan Stablecoin JupUSD yang Didukung oleh Cadangan BUIDL dan USDC muncul pertama kali di CoinCentral.