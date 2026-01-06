PEPE Melompat 67% dalam Satu Minggu saat Sektor Meme Coin Menambah Nilai $17 Miliar

PEPE PEPE $0.000007 Volatilitas 24j: 1.7% Kapitalisasi pasar: $2.89 M Vol. 24j: $914.66 J mencatat kenaikan 66,89% selama tujuh hari, naik dari $0.0000040 menjadi $0.0000069 seiring meningkatnya aktivitas perdagangan koin meme di seluruh pasar. Token meme lainnya BONK BONK $0.000012 Volatilitas 24j: 3.8% Kapitalisasi pasar: $1.08 M Vol. 24j: $564.74 J menambah 54,6% selama periode yang sama.
Volume perdagangan 24 jam PEPE mencapai $919 juta, menurut data CoinGecko. Token saat ini diperdagangkan 75% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $0.00002803 yang ditetapkan pada Desember 2024, meskipun momentum terkini telah mempersempit kesenjangan tersebut.
Kapitalisasi pasar naik menjadi $2,86 miliar, menempatkan PEPE di peringkat 49 di antara semua mata uang kripto.
BONK naik menjadi $0.00001203 dengan volume 24 jam sebesar $540 juta. Volume perdagangan harian mencapai puncaknya di $760 juta pada 4 Januari sebelum turun menjadi $540 juta pada 6 Januari, masih lebih dari dua belas kali lipat dari $43 juta yang tercatat pada 31 Desember.
BONK tetap 79% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa pada November 2024. Token ini diakui sebagai meme anjing unggulan Solana dengan likuiditas yang dalam di bursa-bursa besar.
James Wynn, seorang trader dengan riwayat terdokumentasi dari taruhan koin meme besar, memegang posisi PEPE senilai $3,11 juta dengan leverage 10x di HyperLiquid HYPE $27.18 Volatilitas 24j: 4.8% Kapitalisasi pasar: $6.48 M Vol. 24j: $295.31 J .
Posisi tersebut menunjukkan keuntungan yang belum direalisasi melebihi $545.000, pengembalian 212% atas margin.
Wynn juga mempertahankan posisi long BTC senilai $16,26 juta, membawa eksposur gabungannya menjadi $19,4 juta dengan total keuntungan mengambang di atas $842.000.
Tidak semua aktivitas whale berpusat pada Wynn. OnchainLens menandai trader terpisah yang posisi long 3x-nya mengakumulasi lebih dari $2 juta dalam keuntungan yang belum direalisasi setelah menjual Ethereum ETH $3 235 Volatilitas 24j: 2.7% Kapitalisasi pasar: $390.43 M Vol. 24j: $25.33 M dengan kerugian $488.000.
Di sisi teknis, analis NFTdavie mencatat PEPE memantul bersih dari resistance atas dan mengidentifikasi $0.000010 sebagai target berikutnya, level yang akan menghilangkan satu nol dari harga token.
Selain posisi individual, data derivatif menunjukkan selera risiko yang lebih luas. Coinglass melaporkan total likuidasi pasar sebesar $412 juta selama 24 jam, dengan posisi short mencapai $331 juta. Rasio long/short berada hampir seimbang di 50,45% berbanding 49,55%.
Indeks Fear & Greed mencatat 44, naik dari 26 pada pembacaan sebelumnya tetapi masih di wilayah hati-hati. Total kapitalisasi pasar kripto mencapai $3,29 triliun, kenaikan harian 1,27%.
Sektor koin meme telah menambahkan sekitar $17 miliar sejak akhir Desember 2025, mendorong total kapitalisasi pasar menjadi $52,77 miliar dengan volume perdagangan harian mendekati $7 miliar.
Rally mendapatkan momentum awal pekan ini ketika sektor melampaui $47 miliar, pulih dari dominasi terendah yang tidak terlihat sejak sebelum rally meme November 2024.
Dogecoin DOGE $0.15 Volatilitas 24j: 3.4% Kapitalisasi pasar: $25.51 M Vol. 24j: $1.83 M meraih 20,9% dalam seminggu, sementara Shiba Inu SHIB $0.000009 Volatilitas 24j: 7.9% Kapitalisasi pasar: $5.55 M Vol. 24j: $480.74 J menambah 29%.
Tingkat pendanaan PEPE pada kontrak perpetual berada di 0,0100%, pembacaan yang biasanya mencerminkan sentimen bullish di antara trader dengan leverage.
