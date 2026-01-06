PEPE Melompat 67% dalam Satu Minggu saat Sektor Meme Coin Menambah Nilai $17 Miliar

PEPE PEPE $0.000007 Volatilitas 24j: 1.7% Kapitalisasi pasar: $2.89 M Vol. 24j: $914.66 J mencatat kenaikan 66,89% selama tujuh hari, naik dari $0.0000040 menjadi $0.0000069 seiring meningkatnya aktivitas perdagangan koin meme di seluruh pasar. Token meme lainnya BONK BONK $0.000012 Volatilitas 24j: 3.8% Kapitalisasi pasar: $1.08 M Vol. 24j: $564.74 J menambah 54,6% selama periode yang sama.

Volume perdagangan 24 jam PEPE mencapai $919 juta, menurut data CoinGecko. Token saat ini diperdagangkan 75% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $0.00002803 yang ditetapkan pada Desember 2024, meskipun momentum terkini telah mempersempit kesenjangan tersebut.

Kapitalisasi pasar naik menjadi $2,86 miliar, menempatkan PEPE di peringkat 49 di antara semua mata uang kripto.

Grafik harga BONK.

BONK naik menjadi $0.00001203 dengan volume 24 jam sebesar $540 juta. Volume perdagangan harian mencapai puncaknya di $760 juta pada 4 Januari sebelum turun menjadi $540 juta pada 6 Januari, masih lebih dari dua belas kali lipat dari $43 juta yang tercatat pada 31 Desember.

BONK tetap 79% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa pada November 2024. Token ini diakui sebagai meme anjing unggulan Solana dengan likuiditas yang dalam di bursa-bursa besar.

Aktivitas Whale dan Prospek Teknis

James Wynn, seorang trader dengan riwayat terdokumentasi dari taruhan koin meme besar, memegang posisi PEPE senilai $3,11 juta dengan leverage 10x di HyperLiquid HYPE $27.18 Volatilitas 24j: 4.8% Kapitalisasi pasar: $6.48 M Vol. 24j: $295.31 J .

Posisi tersebut menunjukkan keuntungan yang belum direalisasi melebihi $545.000, pengembalian 212% atas margin.

Wynn juga mempertahankan posisi long BTC senilai $16,26 juta, membawa eksposur gabungannya menjadi $19,4 juta dengan total keuntungan mengambang di atas $842.000.

Tidak semua aktivitas whale berpusat pada Wynn. OnchainLens menandai trader terpisah yang posisi long 3x-nya mengakumulasi lebih dari $2 juta dalam keuntungan yang belum direalisasi setelah menjual Ethereum ETH $3 235 Volatilitas 24j: 2.7% Kapitalisasi pasar: $390.43 M Vol. 24j: $25.33 M dengan kerugian $488.000.

Di sisi teknis, analis NFTdavie mencatat PEPE memantul bersih dari resistance atas dan mengidentifikasi $0.000010 sebagai target berikutnya, level yang akan menghilangkan satu nol dari harga token.

Kondisi Pasar yang Lebih Luas

Selain posisi individual, data derivatif menunjukkan selera risiko yang lebih luas. Coinglass melaporkan total likuidasi pasar sebesar $412 juta selama 24 jam, dengan posisi short mencapai $331 juta. Rasio long/short berada hampir seimbang di 50,45% berbanding 49,55%.

Indeks Fear & Greed mencatat 44, naik dari 26 pada pembacaan sebelumnya tetapi masih di wilayah hati-hati. Total kapitalisasi pasar kripto mencapai $3,29 triliun, kenaikan harian 1,27%.

Sektor koin meme telah menambahkan sekitar $17 miliar sejak akhir Desember 2025, mendorong total kapitalisasi pasar menjadi $52,77 miliar dengan volume perdagangan harian mendekati $7 miliar.

Rally mendapatkan momentum awal pekan ini ketika sektor melampaui $47 miliar, pulih dari dominasi terendah yang tidak terlihat sejak sebelum rally meme November 2024.

Dogecoin DOGE $0.15 Volatilitas 24j: 3.4% Kapitalisasi pasar: $25.51 M Vol. 24j: $1.83 M meraih 20,9% dalam seminggu, sementara Shiba Inu SHIB $0.000009 Volatilitas 24j: 7.9% Kapitalisasi pasar: $5.55 M Vol. 24j: $480.74 J menambah 29%.

Tingkat pendanaan PEPE pada kontrak perpetual berada di 0,0100%, pembacaan yang biasanya mencerminkan sentimen bullish di antara trader dengan leverage.

Postingan PEPE Melompat 67% dalam Satu Minggu saat Sektor Koin Meme Menambah $17 Miliar dalam Nilai pertama kali muncul di Coinspeaker.