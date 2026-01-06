Pasar Meme Coin Mencapai $51 Miliar saat Proyek Mine-to-Earn Berbasis PEPE, PepeNode Mendekati Akhir Presale dalam 72 Jam

Senin, 5 Januari 2025 Meme coin telah melampaui nilai pasar total $51 miliar, berdasarkan data dari CoinGecko, sementara sebuah proyek yang memungkinkan pemain menambang token meme terkemuka di dalam lingkungan permainan virtual bersiap menutup presale-nya dalam 72 jam ke depan.

PepeNode (PEPENODE), inisiatif mine-to-earn pertama di ruang kripto, telah mengamankan pendanaan lebih dari $2,5 juta dan bersiap merilis permainan inovatif yang mereplikasi penambangan kripto nyata melalui model gameplay yang menghibur dan sangat menarik. Waktunya tampak ideal, karena selera yang diperbarui untuk aset berisiko telah mendorong minat segar di seluruh pasar, termasuk dalam proyek berisiko tinggi, selama hari-hari pembukaan 2026.

Melalui PepeNode, pengguna dapat menambang dan mendapatkan meme coin utama seperti Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN), dan berpotensi token tambahan. Di luar ekstraksi nilai sederhana, proyek ini menekankan hiburan, dengan gameplay yang dirancang untuk menjaga keterlibatan pengguna sementara token PEPENODE berada di pusat ekosistem, memungkinkan penangkapan nilai jangka panjang.

Dengan peluncuran permainan semakin dekat, kesempatan untuk membeli PEPENODE dengan harga $0,0012161 cepat menghilang. Setelah token dapat diperdagangkan, harga di level ini mungkin tidak akan terlihat lagi.

Sektor meme coin telah naik 4,1% selama 24 jam terakhir, didukung oleh reli pasar yang lebih luas. Ketika Bitcoin memperkuat reputasinya sebagai aset "safe haven" di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat menyusul penahanan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS, BTC bergerak dari sekitar $93.000 selama perdagangan awal Asia menjadi hampir $93.500 pada awal sesi AS. Setelah kuartal keempat yang redup di 2025, pasar kripto sekarang tampak siap untuk rebound yang kuat di 2026.

Pergeseran sentimen ini terutama jelas dalam segmen pasar yang berisiko lebih tinggi. Kapitalisasi pasar meme coin baru-baru ini melampaui angka $51 miliar, pulih dengan kuat dari posisi terendah sebelumnya mendekati $35 miliar. Pemulihan ini menyoroti kemauan yang diperbarui di antara investor untuk mengambil risiko, terutama karena minggu pertama tahun ini sedang menuju hari kenaikan kelima berturut-turut. Sementara token bertema anjing memimpin kenaikan yang lebih luas dengan reli gabungan 22,31%, kinerja aset individual menggambarkan gambaran yang lebih berani.

Dogecoin (DOGE) dan Shiba Inu (SHIB) mencatat keuntungan yang respektabel masing-masing 18,1% dan 18%, tetapi keduanya dikalahkan oleh PEPE, yang melonjak mengesankan 64% selama periode yang sama. Sebagai kekuatan dominan dalam ceruk meme coin "Boy's Club" dan bertema katak, PEPE terus menjadi sorotan di antara influencer utama dan pelaku pasar.

Khususnya, kepribadian X terkenal Roaring Kitty baru-baru ini memberi tahu 237.000 pengikutnya bahwa siklus pasar masa lalu cenderung didorong oleh satu meme coin yang menonjol yang memicu momentum yang lebih luas dan menurutnya, koin itu adalah PEPE.

Meskipun reli yang kuat, PEPE masih diperdagangkan sekitar 76% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa, meninggalkan ruang bagi investor yang ingin mendapat manfaat dari potensi rebound penuh. Yang mengatakan, partisipasi tidak lagi terbatas pada pembelian spot tradisional saja.

PepeNode menghubungkan spekulasi dengan hiburan dengan memungkinkan pemain mendapatkan PEPE melalui permainan berbasis strategi virtual. Mengandalkan gaya manajemen yang menarik dari Zoo Tycoon dan kedalaman industri Factorio, proyek ini memberi pengguna cara baru untuk mengakses meme coin terkemuka sambil memberikan gameplay yang menarik bagi audiens yang paham kripto dan berdiri sendiri sebagai pengalaman yang menyenangkan.

Bagi pendatang baru, PepeNode adalah simulator penambangan virtual yang mengubah tantangan teknis penambangan kripto menjadi pengalaman interaktif berbasis insentif. Daripada mengandalkan mekanik berulang yang terlihat di judul "clicker" yang lebih lama, permainan ini menekankan kedalaman strategis, di mana manajemen sumber daya yang efektif secara langsung mempengaruhi skala hadiah token yang dapat diperoleh pemain.

Saat peluncuran, setiap pemain dimulai dengan ruang server kosong, memberikan kanvas kosong untuk membangun operasi penambangan dari awal. Peserta presale mendapatkan keuntungan awal dengan dapat segera menggunakan token PEPENODE diskon mereka untuk membeli node, memperluas infrastruktur, dan membuka upgrade penting. Gameplay ini mencerminkan operasi penambangan dunia nyata dengan cermat, mengharuskan pemain menyeimbangkan penggunaan energi, mengoptimalkan solusi pendinginan, dan mengalokasikan modal dengan bijak untuk menjaga rig mereka beroperasi pada efisiensi maksimum.

Desain berbasis strategi ini menandai perubahan yang jelas dari model Play-to-Earn yang tidak berhasil dari siklus sebelumnya. Banyak dari permainan tersebut gagal karena berubah menjadi grinding yang membosankan, mendorong pemain melalui tindakan berulang murni untuk mengekstrak hadiah. PepeNode mengambil jalur yang berbeda dengan menargetkan penggemar strategi dan penggemar permainan simulasi industri, menempatkan kesenangan nyata dan gameplay yang bijaksana di atas tenaga kerja yang monoton.

Di luar gameplay, proyek ini juga menangani keberlanjutan jangka panjang melalui model tokenomics yang terstruktur dengan hati-hati. Untuk menghindari masalah inflasi yang mengganggu permainan kripto sebelumnya, PepeNode memperkenalkan mekanisme burn permanen: 70% dari semua token yang dihabiskan untuk upgrade dalam permainan dihapus dari sirkulasi selamanya. Token sink substansial ini dimaksudkan untuk menciptakan tekanan deflasi dari waktu ke waktu, berpotensi mendukung pertumbuhan nilai saat basis pemain berkembang.

Yang penting, PepeNode tidak dibangun berdasarkan ide bahwa mencairkan adalah satu-satunya tujuan. Dengan menawarkan hadiah tingkat tinggi seperti kemampuan untuk mendapatkan PEPE dan FARTCOIN secara langsung, permainan ini mendorong pemain untuk menyimpan token PEPENODE mereka dalam ekosistem, menginvestasikannya kembali untuk meningkatkan efisiensi penambangan dan kinerja keseluruhan.

Jika PEPE benar-benar diposisikan untuk memimpin bull run 2026, menguasai penambangan virtual melalui PepeNode mungkin menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengumpulkannya.

Meskipun masih ada waktu untuk mengamankan PEPENODE dengan diskon yang cukup besar, pengguna dapat menuju situs web PepeNode untuk membeli menggunakan ETH, BNB, USDT (ERC-20 dan BEP-20), atau bahkan kartu kredit dan debit.

Peserta dapat terhubung melalui dompet pilihan mereka, termasuk Best Wallet, yang telah menerima banyak ulasan menyebutnya di antara dompet kripto dan Bitcoin terkemuka yang tersedia. PepeNode juga ditampilkan di alat penemuan Upcoming Tokens Best Wallet, memungkinkan pengguna membeli, memantau, dan kemudian mengklaim token mereka setelah perdagangan dimulai.

Untuk jaminan tambahan, smart contract PepeNode telah menjalani audit oleh Coinsult, memberikan pendukung awal kepercayaan yang lebih besar terhadap keamanan kode proyek.

Untuk tetap mendapat informasi tentang perkembangan mendatang terutama detail seputar acara pembuatan token (TGE) pengguna didorong untuk mengikuti PepeNode di X dan Telegram.

Kunjungi PepeNode.