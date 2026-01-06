BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Connected Banking Summit West Africa kembali ke Accra pada 25 Feb 2026, menyatukan bank, fintech, dan regulator untuk membentuk keuangan digital generasi berikutnya.Connected Banking Summit West Africa kembali ke Accra pada 25 Feb 2026, menyatukan bank, fintech, dan regulator untuk membentuk keuangan digital generasi berikutnya.

KTT Perbankan Terhubung ke-25 – Penghargaan Inovasi & Keunggulan 2026

Penulis: coincheckupSumber: coincheckup
2026/01/06 22:26
SUMMIT
SUMMIT$0.000021-4.10%

Accra, Ghana – International Centre for Strategic Alliances (ICSA) dengan bangga mengumumkan Connected Banking Summit Edisi ke-25 – Innovation & Excellence Awards 2026, yang akan berlangsung pada 25 Februari 2026 di Accra, Ghana.

Menandai pencapaian bersejarah Silver Jubilee, summit ini kembali ke Accra di mana semuanya dimulai pada tahun 2018 untuk menyatukan para pemimpin senior perbankan, inovator fintech, regulator, dan ahli strategi teknologi guna mempercepat transformasi sektor keuangan Afrika Barat.

Dengan tema "Next-Gen Finance West Africa: Resilient, Scalable & Customer-Centric," summit ini akan menjadi platform utama untuk dialog strategis, jaringan eksekutif, dan kolaborasi yang menentukan masa depan saat wilayah ini bertransisi menuju layanan keuangan yang mengutamakan digital.

Dengan penetrasi internet Ghana sebesar 68,6% dan 60% orang dewasa Afrika kini memiliki akun keuangan digital, Afrika Barat sedang beralih dari "go digital" menjadi digital secara inheren. Connected Banking Summit akan membahas bagaimana bank, fintech, dan regulator dapat membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan inovasi, dan memberikan pengalaman yang berpusat pada pelanggan.

Sorotan Summit

  • Keynote berdampak tinggi dari pemimpin bank sentral, CEO, dan pakar global tentang AI, open banking, inovasi pembayaran, dan keamanan siber
  • Diskusi panel strategis tentang inklusi keuangan, identitas digital, ESG & green finance, dan transformasi pengalaman pelanggan
  • Upacara Innovation & Excellence Awards yang mengakui kepemimpinan dalam perbankan digital, inovasi fintech, dan inklusi keuangan di lebih dari 30 kategori
  • Jaringan VIP eksklusif dengan eksekutif tingkat C, perwakilan kementerian, regulator, dan pendiri fintech

Mengapa Hadir

  • Terlibat langsung dengan para pengambil keputusan yang membentuk masa depan keuangan digital Afrika Barat
  • Jelajahi aplikasi dunia nyata dari AI, open finance, mata uang digital, dan infrastruktur pembayaran real-time
  • Rayakan 25 edisi inovasi dan keunggulan di seluruh ekosistem keuangan Afrika
  • Jaringan dengan 1.970+ delegasi dari 770+ organisasi di seluruh perbankan, fintech, dan teknologi

Pendaftaran & Peluang Kemitraan

Bergabunglah dengan kami untuk Edisi Silver Jubilee yang bersejarah ini dan menjadi bagian dari percakapan yang membentuk keuangan generasi berikutnya di Afrika Barat.

Daftar sekarang di: https://connected-banking.com/summit/west-africa/

Untuk pertanyaan: [email protected]
Kontak: +44 20 3808 8625
Kontak Utama: Mohammed Thoufiq

Penafian OP-ed: Ini adalah artikel Op-ed. Opini yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri. CoinCheckup tidak mendukung atau menyokong pandangan, opini, atau kesimpulan yang diambil dalam posting ini dan kami tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas konten, akurasi, atau kualitas dalam artikel atau atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh dan sehubungan dengan itu.

Peluang Pasar
Logo SUMMIT
Harga SUMMIT(SUMMIT)
$0.000021
$0.000021$0.000021
-2.32%
USD
Grafik Harga Live SUMMIT (SUMMIT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42