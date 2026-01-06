KTT Perbankan Terhubung ke-25 – Penghargaan Inovasi & Keunggulan 2026

Accra, Ghana – International Centre for Strategic Alliances (ICSA) dengan bangga mengumumkan Connected Banking Summit Edisi ke-25 – Innovation & Excellence Awards 2026, yang akan berlangsung pada 25 Februari 2026 di Accra, Ghana.

Menandai pencapaian bersejarah Silver Jubilee, summit ini kembali ke Accra di mana semuanya dimulai pada tahun 2018 untuk menyatukan para pemimpin senior perbankan, inovator fintech, regulator, dan ahli strategi teknologi guna mempercepat transformasi sektor keuangan Afrika Barat.

Dengan tema "Next-Gen Finance West Africa: Resilient, Scalable & Customer-Centric," summit ini akan menjadi platform utama untuk dialog strategis, jaringan eksekutif, dan kolaborasi yang menentukan masa depan saat wilayah ini bertransisi menuju layanan keuangan yang mengutamakan digital.

Dengan penetrasi internet Ghana sebesar 68,6% dan 60% orang dewasa Afrika kini memiliki akun keuangan digital, Afrika Barat sedang beralih dari "go digital" menjadi digital secara inheren. Connected Banking Summit akan membahas bagaimana bank, fintech, dan regulator dapat membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan inovasi, dan memberikan pengalaman yang berpusat pada pelanggan.

Sorotan Summit

Keynote berdampak tinggi dari pemimpin bank sentral, CEO, dan pakar global tentang AI, open banking, inovasi pembayaran, dan keamanan siber

Diskusi panel strategis tentang inklusi keuangan, identitas digital, ESG & green finance, dan transformasi pengalaman pelanggan

Upacara Innovation & Excellence Awards yang mengakui kepemimpinan dalam perbankan digital, inovasi fintech, dan inklusi keuangan di lebih dari 30 kategori

Jaringan VIP eksklusif dengan eksekutif tingkat C, perwakilan kementerian, regulator, dan pendiri fintech

Mengapa Hadir

Terlibat langsung dengan para pengambil keputusan yang membentuk masa depan keuangan digital Afrika Barat

Jelajahi aplikasi dunia nyata dari AI, open finance, mata uang digital, dan infrastruktur pembayaran real-time

Rayakan 25 edisi inovasi dan keunggulan di seluruh ekosistem keuangan Afrika

Jaringan dengan 1.970+ delegasi dari 770+ organisasi di seluruh perbankan, fintech, dan teknologi

Pendaftaran & Peluang Kemitraan

Bergabunglah dengan kami untuk Edisi Silver Jubilee yang bersejarah ini dan menjadi bagian dari percakapan yang membentuk keuangan generasi berikutnya di Afrika Barat.

Daftar sekarang di: https://connected-banking.com/summit/west-africa/

Untuk pertanyaan: [email protected]

Kontak: +44 20 3808 8625

Kontak Utama: Mohammed Thoufiq

