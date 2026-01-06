Postingan Chainlink Memiliki Harga yang Sama Seperti 5 Tahun Lalu, Sementara Remittix Naik Lebih dari 800% dalam 12 Bulan Terakhir pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Chainlink tetap menjadi proyek DeFi di pusat perdebatan pasar saat ini karena trader mencatat bahwa harga Chainlink kini mencerminkan level yang terakhir terlihat lima tahun lalu. Perbandingan tersebut muncul di tengah minggu yang volatil untuk kripto, dengan Bitcoin terikat dalam kisaran, aliran ETF beragam, dan modal berputar menuju aset yang menunjukkan kemajuan produk yang jelas.

Dengan latar belakang tersebut, investor secara diam-diam melacak jaringan yang berfokus pada pembayaran yang telah berkembang pesat selama setahun terakhir. Kontrasnya penting. Chainlink mengamankan data untuk blockchain, namun aksi harga tertinggal. Sementara itu, koin ERC-20 yang lebih baru yang terkait dengan pembayaran riil telah memberikan keuntungan besar, menarik pendanaan privat dalam skala besar, dan meluncurkan dompet live.

Chainlink Menghadapi Kenyataan Harga Lima Tahun

Berita utama Chainlink kembali mendominasi saat analis membedah mengapa token diperdagangkan mendekati level dari setengah dekade lalu. Chainlink membangun standar oracle dan tetap krusial untuk DeFi, bursa terpusat, dan aplikasi lintas rantai.

Berita Chainlink terbaru menyoroti integrasi berkelanjutan dan pilot CCIP, namun harga kesulitan menembus band konsolidasi yang panjang. Pelaku pasar menunjuk pada dinamika pasokan token, aliran ritel yang redup, dan persaingan dari lapisan data alternatif.

Prakiraan harga untuk Chainlink bervariasi. Model konservatif menyarankan kenaikan bertahap jika likuiditas makro membaik. Pandangan bullish bergantung pada adopsi CCIP yang diterjemahkan menjadi biaya. Namun, pasar tidak sabar. Banyak pemegang mengharapkan kenaikan lebih cepat setelah bertahun-tahun pengembangan. Ketidaksabaran itu menjelaskan mengapa penyebutan Chainlink sekarang dipasangkan dengan perbandingan terhadap yang bergerak lebih cepat.

Remittix Menarik Perhatian Setelah Kenaikan 800% dalam Dua Belas Bulan

Remittix masuk dalam cerita ini sebagai penyeimbang. Jaringan ini berada di persimpangan pembayaran dan kripto, dibingkai sebagai opsi kripto dengan biaya gas rendah untuk transfer sehari-hari. Selama setahun terakhir, pembeli awal sudah naik lebih dari 800%, statistik yang memicu pembicaraan urgensi di seluruh ruang perdagangan. Analis membingkainya sebagai kripto pertumbuhan tinggi dengan rel nyata, bukan dek konsep.

Yang penting, Remittix baru saja diluncurkan. Remittix Wallet sudah live di Apple App Store, dengan Android menyusul. Fase satu berfungsi sebagai dompet lengkap hari ini. Platform kripto-ke-fiat dijadwalkan diluncurkan pada 9 Februari 2026, tanggal yang telah diantisipasi pasar. Pendanaan privat telah mencapai $28,6 juta, sinyal yang dikutip banyak investor ICO teratas sebagai bukti permintaan.

Bonus 200% terbatas aktif, dibatasi pada lima juta token, dengan seperempat terjual dalam sehari terakhir, yang menambah tekanan kelangkaan. Tim diverifikasi oleh CertiK dan mendapat peringkat #1 di CertiK untuk token pra-peluncuran, yang menenangkan kekhawatiran risiko.

Mengapa analis memperhatikan

Kirim kripto ke rekening bank di lebih dari 30 negara

Dibangun untuk pembayaran nyata dengan tarif FX transparan

Dompet seluler live sekarang, cepat dan bersih

API bisnis ditujukan untuk freelancer dan pedagang

Tim terverifikasi CertiK dengan status peringkat teratas

Mengapa Sekarang Adalah Waktu Terbaik untuk Bertindak

Chainlink tetap merupakan infrastruktur penting, namun harganya menceritakan kisah yang lambat. Remittix menceritakan yang lebih cepat, didukung oleh perangkat lunak yang diluncurkan, kedalaman pendanaan, dan peta jalan pembayaran yang jelas. Bagi investor yang mempertimbangkan proyek kripto yang undervalued terhadap pemimpin yang terbukti namun stagnan, pilihan tersebut telah menjadi perdebatan aktif.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mengapa harga Chainlink dibandingkan dengan lima tahun lalu?

Karena level saat ini menyerupai kisaran masa lalu meskipun pengembangan stabil, yang membuat frustasi trader jangka pendek.

Apa yang mendorong minat Remittix sekarang?

Dompet live, peluncuran kripto-ke-fiat yang dijadwalkan, pendanaan privat yang kuat, dan status keamanan terverifikasi.

Apakah Remittix dianggap sebagai investasi kripto tahap awal?

Ya. Banyak yang melihatnya sebagai awal, dengan produk aktif dan pencapaian mendatang yang membentuk permintaan.

Mana yang cocok untuk profil konservatif hari ini?

Chainlink cocok untuk pemegang yang berfokus pada infrastruktur. Remittix cocok untuk mereka yang mencari momentum yang terkait dengan adopsi pembayaran.