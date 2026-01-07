Pembaruan Stablecoin MiCA: Eropa Masih Hanya Memiliki 17 Penerbit Resmi di 2026

Lebih dari satu setengah tahun setelah aturan MiCA untuk stablecoin mulai diterapkan, regulator hanya mengotorisasi 17 penerbit E-Money Token (EMT) di seluruh Uni Eropa. Angka tersebut tetap tidak berubah pada awal tahun baru, menurut snapshot persetujuan Januari 2026.

Poin-Poin Penting Jumlah penerbit EMT yang diotorisasi MiCA tetap stagnan di angka 17 memasuki tahun 2026

Stablecoin berdenominasi euro mendominasi, tetapi token terkait USD masih menyumbang lebih dari sepertiga persetujuan

Token BREUR Alipay menunjukkan MiCA dapat mendukung kasus penggunaan penyelesaian institusional tertutup

Belum ada stablecoin yang direferensikan aset yang disetujui sejauh ini, meskipun keunggulannya dalam regulasi

Lanskap EMT MiCA tetap terkonsentrasi

Ke-17 penerbit EMT yang diotorisasi tersebar di 10 negara anggota UE, dengan Prancis muncul sebagai yurisdiksi paling aktif. Entitas Prancis menyumbang empat persetujuan, diikuti oleh kelompok di negara-negara seperti Malta, Lithuania, Belanda, dan Luksemburg. Jerman, Finlandia, Denmark, Republik Ceko, dan Polandia masing-masing menjadi tuan rumah satu penerbit yang diotorisasi.

Di antara nama-nama paling terkenal dalam daftar adalah Circle (EURC, USDC), Société Générale – Forge (EURCV, USDCV), Paxos, Fiat Republic, dan Quantz Payments. Beberapa pemain regional yang lebih kecil, termasuk Schuman Financial, StablR, Stablemint, dan AllUnity, melengkapi daftar tersebut.

25 EMT mata uang tunggal disetujui sejauh ini

Meskipun ada 17 penerbit yang diotorisasi, jumlah total EMT yang didukung fiat tunggal yang disetujui adalah 25. Token-token ini sangat berfokus pada euro, mencerminkan penekanan MiCA pada kedaulatan moneter dan penyelesaian berbasis UE.

Dari 25 EMT yang disetujui:

14 berdenominasi euro

9 berdenominasi dolar AS

1 berdenominasi koruna Ceko

1 berdenominasi pound Inggris

Pembagian ini menekankan bahwa, meskipun MiCA adalah kerangka kerja UE, stablecoin terkait USD masih memainkan peran penting dalam pasar kripto yang diatur di blok tersebut.

Token Alipay menyoroti kasus penggunaan "closed-loop"

Salah satu pembaruan paling menonjol berasal dari Alipay Europe, yang telah meluncurkan Bettr Settlement Token dengan ticker BREUR. Meskipun diotorisasi MiCA, token tersebut tidak akan tersedia untuk masyarakat umum.

Menurut dokumentasinya, BREUR dibatasi untuk afiliasi yang disetujui dari Ant International. Token ini tidak akan terdaftar di bursa publik, diperdagangkan di pasar sekunder, atau ditawarkan kepada pengguna ritel, memposisikannya sebagai instrumen penyelesaian internal daripada stablecoin yang menghadap konsumen. Model ini menunjukkan kesenjangan yang berkembang antara stablecoin yang diatur khusus perusahaan dan yang ditujukan untuk penggunaan pasar yang lebih luas.

Token yang direferensikan aset masih tidak ada di bawah MiCA

Mungkin perkembangan paling mencolok adalah apa yang belum terjadi. Per Januari 2026, masih ada nol Asset-Referenced Token (ART) yang diotorisasi di bawah MiCA.

ART – yang mencakup stablecoin yang didukung oleh keranjang mata uang, komoditas, atau aset non-mata uang seperti emas – mewakili bagian signifikan dari buku aturan MiCA. Judul III dan IV dari regulasi dirancang khusus dengan instrumen ini dalam pikiran, namun tidak ada penerbit yang telah melintasi garis finis regulasi.

Satu hambatan utama tetap ketidakpastian hukum. Regulator nasional terus berbeda pendapat tentang apakah produk tertentu, khususnya token yang didukung emas, harus termasuk dalam rezim ART MiCA atau malah diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang tunduk pada aturan MiFID. Kurangnya interpretasi yang terharmonisasi ini tampaknya menghambat adopsi pasar.

Saat MiCA terus diluncurkan dalam praktik, data awal menunjukkan kerangka kerja stablecoin Eropa berfungsi – tetapi dengan hati-hati. Apakah tahun 2026 membawa adopsi yang lebih luas, terutama untuk token yang didukung aset dan menghadap publik, mungkin tergantung pada seberapa cepat regulator menyelesaikan masalah klasifikasi dan interpretasi yang masih berlanjut.

