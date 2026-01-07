Harga Shiba Inu Coin membentuk pola sangat bullish saat metrik kunci melonjak

Harga Shiba Inu Coin terus meningkat pada hari Selasa, mencapai titik tertinggi sejak 27 Oktober karena tingkat pembakaran dan aktivitas pasar derivatif melonjak.

Ringkasan Harga Shiba Inu memantul dan mencapai level tertinggi sejak Oktober.

Token ini telah membentuk pola grafik falling wedge besar pada grafik harian.

Tingkat pembakaran melonjak 278% pada hari Selasa.

Token Shiba Inu (SHIB) diperdagangkan pada $0,0000093, naik 35% dari level terendahnya tahun ini. Lonjakan ini telah membawa valuasinya menjadi lebih dari $5,5 miliar.

SHIB meningkat karena metrik utama terus menunjukkan tren naik. Data yang dikumpulkan oleh Shibburn menunjukkan bahwa tingkat pembakaran token melonjak 278% dalam 24 jam terakhir menjadi lebih dari 15,2 juta. Pembakaran token ini telah meningkatkan total pembakaran token menjadi lebih dari 410 triliun dan pasokan yang beredar menjadi lebih dari 585 triliun token.

Pembakaran token adalah proses di mana cryptocurrency dihapus dari sirkulasi untuk meningkatkan tokenomics dan mengurangi inflasi.

Lebih banyak metrik sangat bullish pada Shiba Inu. Misalnya, data Nansen menunjukkan bahwa pasokan token Shiba Inu di bursa terus menurun selama beberapa minggu terakhir dan sekarang berada di level terendah dalam beberapa bulan. Penurunan pasokan di bursa menunjukkan bahwa investor tidak menjual token mereka dan sebaliknya memindahkannya ke penyimpanan mandiri.

Sementara itu, pasar berjangka sangat menggembirakan, dengan open interest melonjak ke level tertinggi sejak 10 Oktober. Ini mencapai $145 juta, jauh lebih tinggi dari level terendah tahun ini sebesar $79 juta. Volume token Shib yang diperdagangkan di bursa terpusat telah melonjak.

Analisis teknikal harga Shiba Inu Coin

Grafik harian menunjukkan bahwa harga Shiba Inu Coin telah memantul dari level terendah $0,00000684 ke level tertinggi $0,000010. Pemulihan ini terjadi setelah token membentuk pola grafik falling wedge raksasa, tanda pembalikan bullish yang umum. Pola ini terdiri dari dua garis tren menurun yang bertemu.

Relative Strength Index dan Stochastic Oscillator terus meningkat, menunjukkan momentum yang meningkat. Oleh karena itu, perkiraan harga Shiba Inu yang paling mungkin adalah bullish, dengan target utama berikutnya berada di $0,000014, titik tertingginya di bulan September.