Taruhan Nigeria pada infrastruktur telekomunikasi mulai terlihat hasilnya dalam kecepatan internet

Kecepatan unduh 4G rata-rata Nigeria naik menjadi 33Mbps pada akhir 2025, mencerminkan investasi berkelanjutan selama bertahun-tahun dalam infrastruktur jaringan, ekspansi serat optik, dan reformasi regulasi, kata Aminu Maida, wakil ketua eksekutif Nigerian Communications Commission (NCC), dalam newsletter 1 Januari 2026.

Peningkatan ini menempatkan Nigeria di depan banyak negara Afrika, di mana kecepatan internet rata-rata sering kali di bawah 20 Mbps, dan menandakan peningkatan signifikan dalam kualitas pengalaman yang tersedia bagi jutaan pengguna, meskipun tantangan seputar keterjangkauan dan akses pedesaan masih ada.

Peningkatan kecepatan ini terjadi dengan latar belakang pasar digital yang berkembang pesat. Penetrasi broadband melewati ambang batas 50% pada 2025, mencapai 50,58% pada November, naik tajam dari 45,61% pada awal tahun. Langganan seluler aktif mencapai 172,71 juta, dengan kepadatan tele mendekati 80%, sementara pelanggan data aktif mencapai 142 juta di semua teknologi.

Investasi infrastruktur mendorong jaringan lebih cepat

Peningkatan kecepatan 4G rata-rata didukung oleh penerapan infrastruktur yang agresif di seluruh negara. Operator menerapkan 2.800 situs baru pada 2025, catat newsletter EVC. Ekspansi ini telah memperkuat kapasitas backhaul untuk jaringan seluler, faktor penting dalam meningkatkan kecepatan data di dunia nyata.

Meskipun adopsi 5G masih relatif sederhana dengan 6,38 juta pengguna aktif, kehadirannya telah membantu mengurangi kepadatan jaringan 4G dan berkontribusi pada peningkatan kinerja secara keseluruhan. Konsumsi data mencapai puncaknya di 1,24 juta terabyte, menggarisbawahi permintaan yang meningkat untuk konektivitas yang lebih cepat dan lebih andal.

Dalam newsletter 1 Januari 2026, Maida membingkai investasi ini sebagai bagian dari transformasi nasional yang lebih luas.

"Pipa minyak memberi jalan kepada pipa serat optik," tulisnya, menandakan pergeseran dalam cara Nigeria harus berpikir tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di era digital.

Bagaimana Nigeria dibandingkan secara global dan regional

Secara global, kecepatan unduh seluler yang menggabungkan lalu lintas 4G dan 5G secara alami lebih tinggi, dengan kecepatan median sekitar 61,5Mbps pada awal 2025 dan beberapa laporan menempatkan angka lebih dekat ke 90Mbps di pasar dengan adopsi 5G yang luas. Dalam lanskap ini, peningkatan Nigeria mencerminkan kemajuan daripada kesetaraan dengan pasar paling maju.

Secara regional, kontrasnya bahkan lebih tajam. Kecepatan unduh seluler rata-rata di Afrika Sub-Sahara tetap antara 15Mbps dan 20Mbps, dibebankan oleh ketergantungan berat pada jaringan 2G dan 3G lama di daerah pedesaan dan backhaul serat optik yang terbatas. Sementara negara seperti Mauritius dan Afrika Selatan mengungguli rata-rata regional, kecepatan Nigeria yang meningkat menandainya sebagai salah satu pasar besar dengan peningkatan tercepat di benua ini.

Kualitas pengalaman menjadi yang terdepan

Maida mencatat bahwa prioritas regulator telah berkembang dari menegakkan standar teknis hingga memastikan kepuasan holistik.

"Tujuannya adalah agar konsumen secara konsisten puas. Fokus kami telah berkembang dari sekadar menuntut layanan berkualitas hingga memastikan Kualitas Pengalaman yang holistik," katanya.

Pergeseran ini mencerminkan pengakuan yang berkembang bahwa jaringan yang lebih cepat harus diterjemahkan ke dalam manfaat nyata bagi pengguna, dari streaming video yang lebih lancar dan unduhan lebih cepat hingga akses yang lebih andal untuk bisnis dan layanan publik. Kepercayaan konsumen telah menjadi pusat upaya ini, terutama karena penggunaan data yang meningkat memicu kekhawatiran tentang transparansi penagihan dan persepsi penipisan data.

"Konsumen yang terinformasi adalah konsumen yang lebih siap," tulis Maida, menekankan pendidikan dan kejelasan sebagai hal penting untuk mempertahankan kepercayaan di sektor telekomunikasi.

Regulasi, harga, dan keberlanjutan pasar

Peningkatan kecepatan telah terungkap bersamaan dengan keputusan regulasi yang sensitif, termasuk penyesuaian tarif 50% pada Januari 2025. Langkah tersebut awalnya menyebabkan hilangnya sekitar satu juta pengguna internet, meskipun langganan menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada Maret, kembali ke sekitar 142 juta pengguna data aktif.

Menurut NCC, mempertahankan kinerja jaringan memerlukan investasi modal berkelanjutan, yang pada gilirannya bergantung pada lingkungan harga yang layak.

"Ini adalah industri yang memerlukan investasi berkelanjutan. Dunia bergerak maju, dan jika kita tidak menciptakan kondisi yang tepat, kita akan tertinggal," peringatkan Maida.

Komisi telah menandakan penekanan yang diperbarui pada harga yang didorong pasar, yang bertujuan untuk menyeimbangkan persaingan dengan kesehatan keuangan operator.

"Kami kembali ke prinsip memberdayakan kekuatan pasar untuk menentukan harga yang adil sambil memastikan persaingan untuk melindungi konsumen," catatnya.

Keamanan, ketahanan serat optik, dan dampak nasional

Meskipun ada kemajuan, kerentanan tetap ada. Pemotongan serat optik dan vandalisme infrastruktur terus mengganggu layanan dan meningkatkan biaya operasional. Operator telekomunikasi mengalami lebih dari 19.000 pemotongan serat optik antara Januari dan Agustus 2025, menurut NCC.

NCC semakin membingkai insiden ini sebagai lebih dari sekadar kemunduran komersial. "Gangguan ini memperlambat layanan, mengurangi produktivitas, dan dalam beberapa kasus, membahayakan nyawa," kata Maida, menyoroti risiko sosial yang lebih luas dari ketidakstabilan jaringan.

Upaya untuk memperluas infrastruktur serat optik menuju target jangka panjang hampir 95.000 kilometer menuntut koordinasi di seluruh pemerintah, operator, dan lembaga keamanan. NCC memandang kolaborasi ini sebagai hal penting untuk melindungi keuntungan yang telah dicapai.