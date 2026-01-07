Kejutan Harga AAVE: Lonjakan 18% Diprediksi dalam 5 Hari

Baru-baru ini, token AAVE kembali menjadi trending di platform DeFi. Token ini memiliki harga saat ini sebesar $171,14, yang menunjukkan pergerakan naik sebesar 3,79% dalam dua puluh empat jam terakhir dibandingkan dengan kenaikan Bitcoin sebesar 4,54% untuk jangka waktu yang sama. Secara keseluruhan, pergerakan ini dianggap sebagai keuntungan bagi trader jangka pendek dalam kaitannya dengan strategi mereka.

Selain itu, prediksi harga AAVE saat ini menunjukkan bahwa token akan bergerak naik ke titik harga $196,18 pada atau sekitar 10 Januari 2026, yang menunjukkan total kenaikan sebesar 18,15% untuk jangka waktu tersebut. Harga target yang diproyeksikan adalah target yang sangat ambisius, namun bukan tidak dapat dicapai. Karena sifat pasar yang agresif saat ini, dan sejarah pergerakan harga token yang cepat, wajar untuk mengasumsikan bahwa ada volatilitas substansial dalam harga token ke depannya.

Sumber: CoinCodex

Prospek Harga AAVE

Melihat konteks yang lebih luas, AAVE telah mengalami penurunan harga yang signifikan selama sebulan terakhir, turun hampir 10%. Faktanya, tren jangka menengah (3 bulan) lebih buruk dari itu, dengan token turun sekitar 39% sejak puncaknya. Selama setahun terakhir, token telah kehilangan sekitar 50% dari nilainya, token ini bernilai $343,01 setahun yang lalu.

Sejarah harga AAVE menggambarkan betapa volatilnya token ini. Harga tertinggi sepanjang masa untuk token ini adalah $664,97, yang terjadi pada Mei 2021, sedangkan harga tertinggi dalam siklus saat ini telah sedikit di atas $398, dan titik terendah telah sekitar $45,88. Angka-angka ini signifikan ketika mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam altcoin karena sangat rentan terhadap pergerakan harga naik dan turun.

Sumber: CoinCodex

Tren terbaru untuk AAVE menunjukkan bahwa token ini telah mengalami hasil yang beragam akhir-akhir ini. Misalnya, selama 30 hari terakhir, token telah mencatat 14 hari aksi harga positif, dan tingkat volatilitas satu bulannya telah sekitar 10,74. Jumlah volatilitas ini umumnya menarik trader daripada investor yang berhati-hati.

Sinyal Teknikal AAVE

Sentimen pasar seputar AAVE tetap negatif, dengan Fear and Greed Index di 26, menempatkan kita tepat dalam kategori Fear, yang menunjukkan keragu-raguan daripada kepercayaan. Dari indikator yang tersedia yang dilacak untuk sentimen altcoin, 69% di antaranya menunjukkan indikator negatif yang menampilkan prospek negatif, dengan 22 indikator menunjukkan bearishness vs. 10 indikator menunjukkan bullishness.

Namun, meskipun AAVE memiliki sejumlah besar indikator bearish, ia memiliki beberapa indikator teknikal yang memberikan petunjuk kecil kekuatan. Relative Strength Index (14), ukuran aksi harga terbaru, saat ini berada di 49,02, menempatkan altcoin dalam kategori Netral, yang berarti token saat ini tidak overbought atau oversold. Selain itu, token diperdagangkan di atas Simple Moving Averages 50 dan 200 harinya, yang dapat menunjukkan struktur bullish yang mendasari, bahkan jika sentimen keseluruhan rendah.

Sumber: CoinCodex

Saat ini, level teknikal jauh lebih penting daripada narasi. Altcoin saat ini memiliki beberapa level support, termasuk $161,18, $158,48, dan $156,09. Ia juga memiliki resistance di $166,28, $168,67, dan $171,38. Jika token mampu menembus level resistance saat ini, target potensial berikutnya adalah $196,18.

Sumber: CoinCodex

Untuk merangkum, prakiraan untuk AAVE terus menjadi negatif meskipun ada beberapa potensi kenaikan jangka pendek bagi trader. Jika momentum bullish mulai memudar, kerugian dapat bertambah. Sebaliknya, jika ketakutan mulai mereda, altcoin dapat mengejutkan banyak orang. Terlepas dari skenario mana yang terjadi, keduanya akan terjadi dengan cepat di pasar cryptocurrency.

