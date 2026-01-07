Ethereum Mendominasi di Keuangan On-Chain Saat Jaringan Mencatat Aliran Stablecoin Rekor – Berikut Jumlahnya

Sama seperti harga Ethereum yang mengalami traksi ke atas, jaringan ini juga mengalami adopsi dan penggunaan yang kuat, memperkuat dominasinya di sektor blockchain. Saat tahun dimulai, jaringan Ethereum mencapai pencapaian besar dalam hal keuangan on-chain karena transfer stablecoin melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Likuiditas Stablecoin Membanjiri Jaringan Ethereum

Ethereum terus berada di garis depan keuangan on-chain menyusul aliran stablecoin terbaru di blockchain. Saat ini, aktivitas stablecoin di jaringan Ethereum telah melonjak tajam, mencapai level historis, mencerminkan perubahan signifikan dalam dinamika likuiditas on-chain.

Di tengah pasar stablecoin yang berkembang, Joseph Young, seorang ahli pasar dan narator ETH, mengungkapkan bahwa volume transfer stablecoin di jaringan Ethereum baru saja mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa. Peningkatan aliran stablecoin ke level baru ini menunjukkan meningkatnya permintaan untuk penyelesaian, perdagangan, dan aktivitas Decentralized Finance (DeFi).

Data dari grafik yang dibagikan oleh Young menunjukkan bahwa lebih dari $8 triliun stablecoin diselesaikan pada kuartal keempat (Q4) tahun 2025, atau hanya dalam 3 bulan. Ini adalah uang nyata yang dipindahkan, diselesaikan, dan di-clearing di blockchain.

Dengan pertumbuhan ini, Ethereum memperkuat peran sentralnya sebagai lapisan keuangan utama untuk transaksi stablecoin. Menurut Young, jumlah transfer stablecoin yang diselesaikan di ETH lebih besar dari Visa, yang volume pembayaran rata-ratanya adalah $4 triliun per kuartal.

Stablecoin telah muncul secara halus sebagai salah satu produk cryptocurrency paling populer; rantai kunci untuk aktivitas tersebut adalah Ethereum. Akibatnya, Young percaya bahwa ETH menjadi lapisan penyelesaian uang yang terpercaya, dan tidak ada rantai lain yang menyaingi jangkauan keuangannya.

ETH Sangat Undervalued Di Ruang Kripto

Meskipun beberapa pencapaian dan pertumbuhan jaringan yang luar biasa selama bertahun-tahun, Ethereum semakin dilihat melalui sudut pandang yang berbeda. Banyak analis terus berpendapat bahwa jaringan ETH mungkin merupakan blockchain paling undervalued di seluruh lanskap cryptocurrency saat ini.

Dalam postingan X, BMNR Bullz, seorang ahli keuangan dan investor, menyoroti bahwa ETH hanya membentuk lebih dari 14% dari semua nilai pasar kripto. Sementara itu, jaringan ini mengamankan sekitar 59% dari semua modal di sektor DeFi. Kesenjangan yang melebar antara penggunaan dan harga ini memperkuat argumen bahwa nilai sebenarnya Ethereum mungkin belum sepenuhnya tercermin.

Pertumbuhan ini menyiratkan bahwa mayoritas uang nyata, aplikasi, dan penyelesaian secara aktif terjadi di blockchain terkemuka. "Ketika harga tidak mencerminkan di mana modal sebenarnya berada, biasanya hargalah yang salah," tambah BMNT Bullz.

Pada saat penulisan, harga ETH diperdagangkan di $3.233 setelah mengalami kenaikan lebih dari 2% dalam 24 jam terakhir. Pada saat yang sama, volume perdagangannya telah berubah tajam menjadi bullish, meningkat lebih dari 42% dalam sehari terakhir.