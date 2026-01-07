Harga SUI melonjak saat mantan Komisioner CFTC bergabung dengan dewan SUI Group Holdings

Mantan Komisioner CFTC Brian Quintenz bergabung dengan dewan SUI Group Holdings.

Harga SUI telah menembus resistensi $1,80 dengan volume kuat dan pertumbuhan on-chain.

Rebound pasar yang didorong ETF memperkuat momentum kenaikan high-beta SUI.

Harga SUI telah mengalami reli kuat saat pasar bereaksi terhadap kombinasi kredibilitas regulasi, momentum teknis, dan sentimen kripto yang membaik secara luas.

SUI telah naik 8,57% selama 24 jam terakhir, memperpanjang kenaikan mingguannya menjadi 29,15% dan secara signifikan mengungguli rebound pasar kripto yang lebih luas.

Reli ini menempatkan SUI di antara altcoin berkapitalisasi besar dengan kinerja terkuat selama fase risk-on saat ini.

Di pusat reli ini adalah perkembangan tata kelola profil tinggi yang melibatkan SUI Group Holdings.

Komisioner CFTC Brian Quintenz bergabung dengan dewan SUI Group Holdings

SUI Group Holdings mengumumkan penunjukan mantan Komisioner CFTC Brian Quintenz ke dewan direksinya, efektif 6 Januari.

Quintenz bergabung dengan dewan sebagai direktur independen dan juga akan bertugas di komite audit.

Ia sebelumnya menjabat sebagai komisioner di Commodity Futures Trading Commission dan kemudian sebagai Global Head of Policy di a16z crypto.

Penunjukan ini segera memperkuat persepsi legitimasi regulasi seputar SUI Group Holdings dan strategi kelembagaannya.

SUI Group Holdings adalah perusahaan terdaftar Nasdaq yang mempertahankan perbendaharaan sekitar 108 juta token SUI.

Perusahaan ini telah memposisikan dirinya sebagai gerbang kelembagaan ke ekosistem Sui melalui manajemen perbendaharaan terstruktur dan penyelarasan infrastruktur.

Brian Quintenz secara publik membingkai penunjukannya sebagai validasi strategi perbendaharaan SUI dari SUI Group Holdings.

Pesan tersebut sangat beresonansi dengan investor yang mencari kejelasan regulasi di tengah peningkatan pengawasan pasar aset digital.

Bagi banyak pelaku pasar, kehadiran mantan Komisioner CFTC mengurangi risiko tata kelola dan kepatuhan yang dipersepsikan.

Sinyal regulasi ini telah menjadi katalis yang berarti untuk reli harga SUI.

Breakout teknis mengonfirmasi permintaan yang meningkat

Selain berita tata kelola, harga SUI telah memberikan breakout teknis yang menentukan.

SUI bergerak di atas level resistensi kunci $1,80 dan terus naik menuju $1,98, menandai level tertinggi multi-bulan.

Breakout didukung oleh ekspansi tajam dalam aktivitas perdagangan.

Volume perdagangan 24 jam melonjak menjadi sekitar $2,19 miliar, mewakili peningkatan 132% year-over-year.

Volume perdagangan tinggi selama penembusan resistensi sering diinterpretasikan sebagai konfirmasi keyakinan trader.

Data on-chain lebih lanjut mendukung narasi bullish.

Aktivitas transaksi di jaringan Sui telah meningkat sekitar 30% sejak akhir November.

Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan penggunaan organik di seluruh keuangan terdesentralisasi (DeFi), gaming, dan deployment lapisan aplikasi.

Yang penting, pasar juga menyerap unlock token SUI senilai $65 juta pada 1 Januari tanpa tekanan penurunan yang berkelanjutan.

Penyerapan unlock token sering dipandang sebagai uji stres permintaan yang mendasarinya.

Kemampuan SUI untuk mempertahankan momentum naik setelah unlock mengurangi ketakutan akan sell-off yang didorong pasokan.

Secara bersama-sama, faktor-faktor ini memperkuat keyakinan bahwa reli tersebut tidak murni spekulatif.

Perkiraan harga SUI

Perkiraan harga SUI jangka pendek tetap konstruktif tetapi semakin bergantung pada level teknis kunci.

Zona resistensi sebelumnya di sekitar $1,85 kini berfungsi sebagai area support penting.

Bertahan di atas level ini akan menandakan kekuatan struktural yang berkelanjutan.

Di bawah itu, exponential moving average (EMA) 50-hari mendekati $1,66 mewakili support jangka menengah yang kritis.

Analisis harga SUI | Sumber: TradingView

Di sisi atas, momentum yang berkelanjutan dapat memungkinkan SUI menantang EMA 100-hari mendekati $2,00.

Penembusan sukses di atas $2,10 kemungkinan akan menarik modal trend-following dan ekspansi volume lebih lanjut.

Namun, kegagalan untuk bertahan di atas $1,85 dapat memicu konsolidasi jangka pendek setelah reli tajam.

