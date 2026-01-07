Pendiri MN Trading Capital, Michael van de Poppe percaya kemungkinan koreksi Bitcoin sangat rendah meskipun serangan militer AS baru-baru ini ke Venezuela. Harga Bitcoin justru melonjak di atas $92K, dengan sentimen positif mengalir ke altcoin seperti Solana.

Sementara target prediksi harga Solana untuk 2026 tinggi, investor mengalihkan perhatian mereka ke permata berkapitalisasi rendah seperti DeepSnitch AI. Mereka percaya kapitalisasi pasarnya yang rendah dapat memberikan ruang yang cukup untuk lonjakan besar hingga 100X.

Selain itu, mereka yang membeli presale kripto DeepSnitch AI di tahap awal sudah mendapat keuntungan 116%. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $1 juta, yang akan digunakan untuk memperluas platform intelijen AI-nya yang akan menawarkan trader akses ke agen AI terbaik untuk wawasan pasar real-time.

Analis mengatakan serangan Venezuela tidak akan mempengaruhi harga Bitcoin

Bitcoin tidak mungkin menghadapi aksi jual besar-besaran menyusul serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela, menurut pendiri MN Trading Capital, Michael van de Poppe. Dalam postingan di X, analis tersebut berpendapat bahwa kekhawatiran akan "koreksi luas" terlalu dibesar-besarkan.

Dia mencatat bahwa serangan yang terjadi Sabtu pagi dan dilaporkan berlangsung sekitar 30 menit, tampak terencana dan berakhir tanpa memicu kepanikan. Meskipun guncangan geopolitik secara historis telah memicu volatilitas di pasar kripto, Van de Poppe percaya kemungkinan hal tersebut terjadi sekarang 'relatif kecil.'

Prediksi harga Solana: Dua koin lain dengan potensi naik lebih tinggi di 2026

1. DeepSnitch AI: Mengapa investor menggandakan investasi pada DSNT

DeepSnitch AI muncul sebagai salah satu platform berbasis AI paling menarik di pasar, bukan karena hype, tetapi karena kegunaannya. Ini akan membantu Anda memahami apa yang terjadi di pasar kripto melalui wawasan pasar secara real-time.

Alih-alih mengandalkan rumor, panggilan Telegram, atau trading emosional, DeepSnitch AI menggunakan jaringan agen AI khusus untuk melacak aktivitas blockchain, mengidentifikasi pola tidak biasa, dan menafsirkan pergeseran pasar secara real-time.

Sistemnya memantau pergerakan whale, memindai kontrak untuk perilaku mencurigakan, menganalisis sentimen, dan kemudian menjelaskan semuanya melalui dashboard intuitif secara real-time. Tiga agen khusus DeepSnitch AI: SnitchGPT, SnitchScan, dan SnitchFeed saat ini sudah aktif, dan pembeli presale akan menjadi yang pertama mendapat akses langsung sebelum dipublikasikan.

Untungnya, DeepSnitch AI saat ini berada dalam fase presale, dan Anda memiliki kesempatan untuk bergabung dengan apa yang bisa menjadi proyek kripto besar berikutnya di pasar. Koin DSNT dihargai $0,03269 dengan $1 juta+ terkumpul. Mereka yang mendapatkan koin sekarang bisa melihat ROI hingga 100X, karena rumor mengatakan bisa diluncurkan Januari ini.

2. Prediksi harga Solana: Bisakah bulls merebut kembali $150?

Koin Solana telah berada dalam tren naik yang stabil sejak awal tahun ini, naik dari terendah $122 ke puncak $137. Jika momentum pembelian terus meningkat, harga Solana bisa melonjak melewati resistance bulanan di $144.

Per 5 Januari, harga Solana diperdagangkan di $135 setelah koreksi kecil. Namun, outlook SOL masih bullish. Sementara itu, Curb.sol, seorang analis, telah melihat pola pembalikan bullish di grafik.

Prediksi harga Solana-nya mengatakan "$150+ datang minggu ini." Namun, bulls harus mempertahankan support sekitar $124 agar tren naik berkelanjutan terjadi.

3. Floki keluar dari downtrend

Sektor meme coin telah menyaksikan kenaikan besar, dengan kapitalisasi pasarnya meningkat hingga $12 miliar dalam 4 hari. Floki adalah salah satu memecoin yang keluar dari garis tren resistance menurun yang telah berlaku sejak Oktober selama akhir pekan.

Data CoinGecko menunjukkan harga Floki telah naik 36,2% pada kerangka waktu mingguan. Harga Floki melonjak dari wilayah $0,000038-$0,000040 ke puncak $0,00005935.

Per 5 Januari, harga koin Floki adalah $0,00005627. Beberapa penggemar kripto mengatakan harga Floki bisa rally ke $0,00011320 jika bulls menembus resistance di $0,00006676.

Kesimpulan akhir

Sementara diskusi prediksi harga Solana mendapat perhatian di pasar, investor cerdas tahu bahwa permata berkapitalisasi rendahlah yang mungkin memberikan pengembalian tertinggi. Salah satu permata tersebut adalah DeepSnitch AI, yang telah mengumpulkan $1 juta+ dan melonjak 116% menjadi $0,03269.

Kapitalisasi pasar rendah dan utilitas AI-nya telah menempatkannya di atas proyek lain di pasar, meningkatkan potensinya untuk melampaui target prediksi harga Solana.

Jika Anda membeli koin DSNT senilai $1.000 sekarang dengan harga saat ini, Anda akan mendapat 30.590 DSNT. Jika nilai DSNT meningkat menjadi $0,5, Anda akan memiliki 15.295 koin DSNT, yang merupakan pengembalian investasi yang wajar. Kunjungi situs web resmi untuk informasi lebih lanjut, dan bergabunglah dengan X dan Telegram untuk pembaruan komunitas.

FAQ

1. Berapa nilai Solana di 2026?

Berdasarkan momentum saat ini, beberapa trader memposting prakiraan harga Solana $250 jika permintaan jaringan dan likuiditas tetap kuat. Namun, DeepSnitch AI bisa melonjak ke $0,5-$1, memberikan investor pengembalian lebih tinggi.

2. Berapa nilai koin Solana di 2030?

Pada 2030, CoinCodex menyarankan puncak potensial mendekati $413,86. Outlook SOL ini bergantung pada permintaan institusional dan regulasi. Sementara itu, beberapa trader mengatakan DeepSnitch AI mungkin rally ke $10 dengan investor mendapat pengembalian lebih dari 1.000X.

3. Apakah SOL merupakan pembelian yang kuat?

Solana berada dalam tren naik, dan tren pasar Solana menunjukkan minat institusional yang meningkat. Juga, pembicaraan prediksi harga Solana bersifat bullish. Namun, DeepSnitch AI bisa menjadi kripto terbaik untuk dibeli karena kapitalisasi pasar rendah dan utilitas berbasis AI-nya.