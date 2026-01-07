Paus dan Hiu Telah Membeli Saat Retail Menjual, Kata Santiment

Paus dan hiu Bitcoin membeli BTC senilai $5,3 miliar saat investor ritel menjual, menandakan pergeseran pasokan bullish dan permintaan pemegang besar yang lebih kuat.

Bitcoin telah memulai tahun baru dengan sinyal yang jelas dari pemain terbesar di pasar.

Laporan Bitcoin terbaru dari Santiment kini menunjukkan bahwa paus sedang membeli saat harga turun. Sementara investor kecil menjauh untuk mengunci keuntungan kecil, "uang pintar" melakukan hal yang sebaliknya.

Sejak pertengahan bulan lalu, paus dan hiu telah mengambil Bitcoin senilai lebih dari $5,3 miliar. Akumulasi agresif ini terjadi saat harga sebagian besar bergerak menyamping.

Prospek Bitcoin Bullish karena Pemegang Besar Mendorong Permintaan

Perbedaan antara investor besar dan kecil sangat mencolok. Menurut Santiment, paus dan hiu adalah entitas yang memegang antara 10 dan 10.000 BTC.

Platform analitik ini juga mencatat bahwa sejak pertengahan Desember, kelompok ini telah menambahkan tepat 56.227 BTC ke dalam simpanan kolektif mereka.

Selama periode yang sama, trader ritel dengan kurang dari 0,01 BTC telah keluar dari posisi mereka. Pemain kecil ini sering bertindak karena ketakutan, percaya bahwa lonjakan harga baru-baru ini adalah "jebakan bull."

Namun, pemangku kepentingan besar cenderung memimpin pasar. Ketika mereka mengakumulasi selama periode datar, ini menciptakan apa yang oleh para ahli disebut divergensi bullish.

Pola ini menandai apa yang banyak dianggap sebagai titik terendah lokal untuk siklus ini. Meskipun harga tetap berada dalam kisaran antara $87.000 dan $94.000, struktur dasarnya tampak menguat.

Pada hari Senin, Bitcoin telah menyentuh level tertinggi tujuh minggu sebesar $94.800 di Coinbase. Pergerakan ini mengonfirmasi bahwa tekanan dari pembelian paus akhirnya mulai menggerakkan jarum.

Redistribusi Pasokan Besar-besaran di Balik Layar

Di luar pembelian dan penjualan sederhana, cara Bitcoin didistribusikan di seluruh jaringan sedang berubah.

Analis on-chain James Check mencatat bahwa redistribusi pasokan besar-besaran terjadi baru-baru ini. Pangsa pasokan "top-heavy" turun dari 67% menjadi 47% dalam waktu yang sangat singkat. Ini berarti bahwa koin berpindah dari orang-orang yang membeli di dekat puncak ke tangan yang lebih stabil dan jangka panjang.

Secara historis, ketika pasokan kurang top-heavy, pasar cenderung tidak menghadapi penurunan mendadak dari penjual panik.

Pengambilan keuntungan juga telah "turun drastis" di antara pemegang jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa mereka yang telah bertahan dari volatilitas baru-baru ini tidak tertarik untuk menjual pada level saat ini.

Mereka kemungkinan menunggu target yang jauh lebih tinggi. Pasar futures juga melihat short-squeeze, di mana orang yang bertaruh melawan Bitcoin dipaksa untuk membeli kembali posisi mereka.

Terlepas dari aksi ini, leverage keseluruhan di pasar masih rendah. Ini adalah tanda yang sehat, karena berarti reli saat ini didorong oleh pembelian spot daripada utang berisiko.

Pergeseran Geopolitik dan Volatilitas Pasar

Peristiwa eksternal juga menjadi bagian dari ini. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan AS terus mempengaruhi pasar kripto secara umum.

Khususnya, Bitcoin bereaksi dengan naik di atas $93.000 pada hari Senin. Beberapa analis juga percaya bahwa ketegangan geopolitik mendorong investor ke arah aset "luar" seperti Bitcoin.

Ada juga spekulasi berat mengenai kepemilikan Bitcoin yang diduga dimiliki Venezuela. Beberapa laporan menunjukkan bahwa negara tersebut memegang ratusan ribu koin. Meskipun peristiwa ini tidak mengubah kode Bitcoin, mereka meningkatkan volume perdagangan dan minat publik.

Kombinasi ketidakpastian global dan data on-chain yang kuat menciptakan lingkungan yang unik.

Trader sekarang menyeimbangkan level teknis dengan berita dunia nyata. Hasilnya adalah pasar yang terasa lebih matang dan likuid dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

