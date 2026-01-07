Pendiri Ethereum Kembali Dengan Solusi Untuk Masalah Jaringan Utama Di Tengah Rebound Harga

Vitalik Buterin, pendiri Ethereum (ETH), telah mengumumkan peningkatan baru untuk mengatasi tantangan persisten dalam jaringan terdesentralisasi. Pengumuman ini datang saat harga Ethereum melonjak lebih dari 8% sejak awal tahun, menandakan pemulihan kuat dari tren bearish sebelumnya.

Pendiri Ethereum Memperkenalkan Solusi untuk Masalah Jaringan

Buterin telah kembali dengan solusi untuk masalah jaringan yang sudah lama ada saat ETH pulih, mendorong harganya di atas $3,220. Pendiri Ethereum mengungkapkan bahwa Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machines (zkEVMs) telah mencapai tahap alpha, menawarkan kinerja berkualitas produk, sementara audit keamanan akhir masih berlangsung. Pada saat yang sama, Peer Data Availability Sampling (PeerDAS) sudah aktif di mainnet, menghadirkan bagian penting dari infrastruktur generasi berikutnya Ethereum.

Menurut Buterin, peningkatan ini bukan hanya perbaikan kecil. Mereka secara fundamental mengubah Ethereum menjadi jaringan terdesentralisasi yang lebih kuat dan tangguh. Dia membandingkan evolusi Ethereum dengan jaringan peer-to-peer sebelumnya seperti BitTorrent dan Bitcoin. Meskipun BitTorrent menawarkan bandwidth besar dan desentralisasi, ia tidak memiliki konsensus. Sebaliknya, Bitcoin memastikan desentralisasi dan konsensus tetapi dengan mengorbankan bandwidth.

Dengan pengenalan PeerDAS dan zkEVMs, Buterin mengatakan bahwa ETH secara resmi telah mencapai desentralisasi lengkap, konsensus, dan bandwidth tinggi. Dia menggambarkan pencapaian ini sebagai pemecahan "trilema" blockchain dengan kode yang aktif dan berfungsi. Dia juga menekankan bahwa perkembangan ini mewakili upaya selama satu dekade, yang dapat dilacak kembali ke komitmen paling awal pada pengambilan sampel ketersediaan data dan inisiasi pengembangan zkEVM sekitar tahun 2020.

Melihat ke depan, pendiri Ethereum mengharapkan visi penuh jaringan akan terungkap selama empat tahun ke depan. Dia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, batas gas akan meningkat berkat Block-Level Access Lists (BALs) dan Enshrined Proposer-Builder Separation (ePBS), sementara node zkEVM akan mulai beroperasi pada segmen jaringan. Antara 2026 dan 2028, kata Buterin, Ethereum akan menyesuaikan harga gas, merestrukturisasi state, dan mengintegrasikan execution payloads ke dalam blobs untuk dengan aman mengakomodasi batas yang lebih tinggi.

Akhirnya, pada 2027-2030, zkEVMs diharapkan menjadi metode utama validasi blok, memungkinkan peningkatan skala besar lebih lanjut dalam batas gas. Buterin menyarankan bahwa kemajuan mendatang ini akan memecahkan masalah lama dalam jaringan terdesentralisasi, di mana hanya dua dari tiga properti kunci, desentralisasi, keamanan, dan kecepatan, dapat hidup berdampingan. Berkat peningkatan barunya, ETH sekarang memiliki ketiganya.

Buterin Menguraikan Rencana untuk Distributed Block Building

Dalam postingannya, Buterin mengungkapkan peningkatan jaringan lebih lanjut yang berfokus pada distributed block building. Dia membayangkan tujuan jangka panjang di mana tidak ada blok penuh yang pernah dirakit di satu lokasi. Meskipun ini bukan kebutuhan segera, pendiri percaya penting untuk mulai mengembangkan kemampuan ini untuk mempersiapkan masa depan jaringan blockchain.

Sementara itu, dia menekankan bahwa otoritas pembangunan blok harus tetap tersebar seluas mungkin. Ini dapat dilakukan dengan dua cara: baik dalam protokol itu sendiri dengan memperluas Fork Choice Enforced Inclusion Lists (FOCIL) untuk menangani transaksi, atau secara eksternal melalui marketplace builder terdistribusi. Menurut Buterin, inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi risiko gangguan terpusat dalam inklusi transaksi. Pada saat yang sama, mereka mempromosikan keadilan geografis yang lebih besar di seluruh jaringan Ethereum.