Grayscale membagikan staking rewards Ethereum untuk pertama kalinya

Grayscale Investments mencatatkan pencapaian pertama di pasar kripto Amerika Serikat. Perusahaan mengumumkan untuk pertama kalinya akan membagikan staking rewards kepada investor di Ethereum Staking ETF-nya. Dengan demikian, ini adalah ETP kripto spot pertama yang terdaftar di AS yang merencanakan distribusi yang berasal dari aktivitas staking onchain di jaringan Ethereum. Bagi banyak investor kripto, ini merupakan langkah penting dalam pematangan Ethereum sebagai aset yang menghasilkan keuntungan. Sumber: Yahoo Finance Distribusi tersebut berupa distribusi tunai sekitar 0,08 dolar per saham untuk pemegang Grayscale Ethereum Trust ETF. Hasil ini berasal dari staking rewards yang diperoleh setelah Grayscale mengaktifkan staking Ethereum untuk dana-dananya pada awal Oktober. Imbalan tidak dibayarkan dalam ETH, tetapi terlebih dahulu dikonversi ke dolar. Dengan demikian, produk tersebut tetap sebanding secara fiskal dan operasional dengan produk ETF tradisional. Mengapa langkah ini sangat penting untuk Ethereum Sejak transisi ke Proof-of-Stake, staking menjadi bagian penting dari ekosistem Ethereum. Namun, hasil ini sampai saat ini sebagian besar hanya untuk pengguna onchain, validator, dan dana khusus. Dengan mengintegrasikan staking ke dalam produk yang terdaftar di bursa, Grayscale menjembatani antara pasar modal tradisional dan jaringan Ethereum itu sendiri. Bagi investor institusional, ini mengubah profil risiko. Ethereum tidak lagi hanya aset yang bergantung pada kenaikan harga, tetapi juga menghasilkan keuntungan yang dapat diprediksi melalui partisipasi jaringan. Ini memperkuat narasi Ethereum sebagai modal digital. Apa yang berubah untuk ETF Ethereum Langkah Grayscale memberi tekanan pada penyedia spot Ethereum ETF lainnya. Pihak-pihak besar seperti BlackRock dan Fidelity masih menunggu persetujuan dari Securities and Exchange Commission untuk menambahkan staking ke dana mereka. BlackRock telah mendaftarkan Ethereum ETF yang di-stake di Delaware. Setelah staking diizinkan dalam beberapa ETF, ini dapat mengubah persaingan antara dana. Produk yang selain harga juga menawarkan hasil staking, menjadi lebih menarik bagi investor jangka panjang. Efek pada pasokan Ethereum Efek yang kurang terlihat, tetapi juga penting dari perkembangan ini terletak pada pasokan ETH. Staking mengharuskan Ethereum ditahan untuk waktu yang lebih lama. Semakin banyak ETF yang melakukan staking, ETH secara struktural menghilang dari pasar likuid. Ini dapat mengurangi tekanan jual. Selain itu, Ethereum sudah menghadapi mekanisme deflasi melalui EIP-1559, di mana biaya transaksi dibakar. Kombinasi staking, lock-up, dan token burn memperkuat kelangkaan ETH. Dalam jangka panjang, ini dapat memiliki efek stabilisasi pada harga. Bab baru untuk investor Ethereum Dengan distribusi staking pertama ini, Grayscale menunjukkan bahwa ETF Ethereum dapat lebih dari sekadar refleksi harga pasar. Bagi investor kripto, ini berarti Ethereum semakin dipandang sebagai jaringan produktif, bukan hanya instrumen spekulatif. Jika penyedia lain mengikuti, 2026 mungkin akan menjadi tahun di mana hasil staking akan berkembang.

Artikel Grayscale membagikan staking rewards Ethereum untuk pertama kalinya ditulis oleh Timo Bruinsel dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.