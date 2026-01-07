Gugatan Mengklaim Drake Mempromosikan Kasino Online Ilegal

Gugatan class action AS menuduh Drake dan streamer mempromosikan perjudian kripto ilegal melalui livestream berbayar.

Stake.us dituduh menghindari hukum perjudian menggunakan token virtual yang dapat ditukar.

Terdakwa membantah klaim saat penggugat menuntut hukuman dan pemulihan kerugian pengguna.

Rapper Drake telah disebutkan sebagai terdakwa dalam gugatan class action AS yang menuduh promosi kasino kripto online ilegal, bersama dengan livestreamer Adin Ross dan George Nguyen. Gugatan tersebut mengklaim para terdakwa menggunakan dana yang disediakan kasino untuk menggelar livestream perjudian yang secara artifisial meningkatkan engagement streaming dan mendorong taruhan ilegal oleh penduduk AS.

Pengaduan diajukan oleh LaShawnna Ridley dan Tiffany Hines, yang berupaya mewakili penduduk Virginia dan pengguna AS lainnya yang membuat akun di platform dan membeli token kasino. Menurut pengajuan tersebut, Stake.us dipasarkan sebagai "kasino sosial" untuk menghindari regulasi perjudian federal dan negara bagian dengan mengklaim tidak memfasilitasi perjudian uang sungguhan.

Dokumen pengadilan menuduh bahwa platform tersebut menawarkan sekitar 2.000 permainan bergaya kasino dan mengandalkan sistem mata uang ganda. Pengguna bertaruh dengan Gold Coins, yang tidak memiliki nilai moneter, dan Stake Cash, yang dapat ditukar dengan cryptocurrency atau kartu hadiah digital dengan rasio satu banding satu dengan dolar AS. Gugatan tersebut mengklaim bahwa pengguna yang kehabisan Stake Cash mereka harus membeli Gold Coins tambahan, yang dibundel dengan lebih banyak Stake Cash, untuk melanjutkan bermain.

Tuduhan Perjudian Livestream Berbayar

Para penggugat menuduh bahwa Stake.us membayar Drake, Ross, dan Nguyen untuk mempromosikan platform tersebut dengan melakukan livestream sesi perjudian menggunakan dana rumah yang disediakan oleh kasino itu sendiri. Selain itu, gugatan tersebut menuduh bahwa Drake menerima lebih dari $100 juta per tahun untuk kegiatan promosi. Livestream ini dilaporkan disertai dengan iklan media sosial yang luas yang menggambarkan platform sebagai legal dan aman untuk pengguna AS.

Gugatan class action tersebut menuntut hukuman perdata dan perintah pengadilan untuk menghentikan semua promosi Stake.us. Gugatan ini juga berupaya memulihkan kerugian dari pengguna yang membeli token bundel atau kehilangan taruhan dengan Stake Cash selama tiga tahun terakhir. Ridley dan Hines mengklaim bahwa promosi tersebut mendorong mereka untuk berjudi di platform, yang menyebabkan kerugian finansial dan peningkatan risiko kecanduan.

Tanggapan Dari Terdakwa

Stake.us telah menolak tuduhan tersebut, dengan juru bicara menggambarkan gugatan sebagai tidak berdasar. Perusahaan menyatakan tidak menawarkan fitur tertentu yang disebutkan dalam pengaduan dan mengatakan tidak khawatir tentang tindakan hukum tersebut. Ross juga sebelumnya telah menolak tuduhan serupa yang diajukan di Missouri tahun lalu.

Pada bulan Desember, Drake mengadakan livestream panjang di Kick, mendesak pemirsa untuk membantunya pulih dari tahun yang merugi dalam perjudian dan mengarahkan mereka ke Stake.us. Stake.us juga menghadapi gugatan di negara bagian AS lainnya, dan pada bulan Agustus, sebagai tanggapan terhadap tindakan hukum dari Jaksa Kota Los Angeles, Easygo, perusahaan pendiri Australia dari Stake.us, secara publik membantah semua tuduhan dan menyatakan niatnya untuk membela merek tersebut terhadap gugatan.

