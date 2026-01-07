Strategy melonjak 6% atas keputusan MSCI untuk tidak mengecualikan DAT dari indeks

Strategy (MSTR) naik 6% dalam perdagangan setelah jam kerja pada hari Selasa setelah MSCI memutuskan untuk tidak mengecualikan perusahaan perbendaharaan aset digital (DAT) dari indeksnya.
"Membedakan antara perusahaan investasi dan perusahaan lain yang memegang aset non-operasional, seperti aset digital, sebagai bagian dari operasi inti mereka dan bukan untuk tujuan investasi memerlukan penelitian dan konsultasi lebih lanjut dengan pelaku pasar," kata MSCI dalam sebuah pernyataan. "Misalnya, menilai kelayakan indeks di berbagai jenis entitas ini mungkin memerlukan kriteria penilaian inklusi tambahan, seperti yang berbasis laporan keuangan atau indikator lainnya."
"Untuk saat ini, perlakuan indeks saat ini terhadap DATCO yang diidentifikasi dalam daftar awal yang dipublikasikan oleh MSCI untuk perusahaan yang kepemilikan aset digitalnya mewakili 50% atau lebih dari total aset mereka akan tetap tidak berubah," lanjut MSCI.
Mengalami tekanan sepanjang hari, harga bitcoin BTC$93.579,26 juga naik sekitar 1% setelah berita ini, kini diperdagangkan di $93.500.
