XRP di Pasar Kripto Hari Ini: Model Penghasilan Berbasis Cloud dengan Fleet Mining

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/07 06:10
Dengan pergeseran pembayaran digital ke sistem penyelesaian yang lebih efisien dan cepat, XRP telah menjadi aset utama dalam sektor blockchain global. Kecepatan, biaya transaksi yang murah, dan solusi likuiditas telah membuat XRP sangat umum digunakan dalam aplikasi yang berhubungan dengan pembayaran. Pertanyaan selanjutnya bagi banyak pemegang adalah bagaimana menggunakan XRP secara praktis di luar kepemilikannya.

Untuk memahami model penghasilan terkait XRP, seseorang perlu memahami cara kerja aset tersebut.

Mengapa XRP Tidak Dapat Ditambang

Tidak seperti Bitcoin, XRP tidak didasarkan pada sistem Proof-of-Work. Semua token XRP dicetak sejak awal dan itulah sebabnya tidak dapat ditambang. Akibatnya, teknik penambangan standar tidak dapat diterapkan pada pemegang XRP.

Namun ini tidak menghentikan penggunaan XRP dalam struktur penghasilan lain yang telah dimungkinkan oleh platform komputasi awan.

Konversi Daya Penambangan XRP

Dalam kasus Fleet Mining, pengguna diizinkan untuk menyetor XRP ke situs. Sistem secara otomatis mengkonversi XRP yang disetor menjadi daya komputasi. Daya pemrosesan ini kemudian dapat digunakan untuk bergabung dalam penambangan awan Bitcoin dimana pengguna dapat memperoleh hadiah penambangan harian tanpa perlu memiliki dan menjalankan perangkat penambangan.

Ini dilakukan untuk membangun transisi antara aset yang tidak dapat ditambang dan pendapatan berbasis penambangan.

Cloud Mining dan Penambangan Tradisional

Penambangan tradisional ditandai dengan biaya peralatan yang tinggi, tagihan listrik yang meningkat, kebutuhan pendinginan dan perbaikan teknis secara berkala. Semua ini adalah hal-hal yang memperumit penambangan di kalangan pengguna individu.

Cloud mining menghilangkan hambatan ini. Fleet Mining menangani semua infrastruktur, seperti perangkat keras, listrik, sistem pendingin dan optimasi kinerja. Pengguna hanya perlu memilih perjanjian dan mendapatkan penghasilan menggunakan dashboard platform.

Manfaat Utama Fleet Mining

Model cloud mining oleh Fleet Mining memiliki manfaat berikut:

• Tidak memerlukan perangkat keras penambangan

• Tidak memerlukan keterampilan teknis.

• Optimasi sumber daya yang didorong oleh AI.

• Pendapatan harian otomatis

• Laporan keuangan yang terbuka.

Karakteristik ini membuat cloud mining cocok untuk pemula maupun profesional.

Contoh Penghasilan

Fleet Mining menawarkan ketentuan perjanjian yang fleksibel. Contoh skenario penghasilan adalah sebagai berikut:

· Perjanjian $15, durasi 1 hari → Penghasilan harian $0,6 → Anda dapat berpartisipasi sekali sehari. (Paket gratis, mulai tanpa biaya.)

· Perjanjian $100, durasi 2 hari → Penghasilan harian $3 → Total $106

· Perjanjian $1.200, durasi 10 hari → Penghasilan harian $16,20 → Total $1.362

· Perjanjian $6.000, durasi 20 hari → Penghasilan harian $96 → Total $7.920

· Perjanjian $30.000, durasi 45 hari → Penghasilan harian $540 → Total $54.300

Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana berbagai tingkat investasi dapat menghasilkan pengembalian yang terorganisir setiap hari.

Hadiah dan Insentif

Selain pendapatan penambangan, Fleet Mining menyediakan:

• Bonus Pendaftaran: $15-100 untuk pengguna baru.

• Hadiah Login Harian: $0,60 per hari

• Distribusi Hadiah Otomatis: Pengkreditan penghasilan harian.

Manfaat ini juga meningkatkan daya penghasilan.

Memulai

Untuk memulai dengan Fleet Mining:

1. Daftar dengan alamat email Anda.

2. Setor aset digital seperti XRP (mendukung cryptocurrency utama).

3. Sistem mengubah aset menjadi daya penambangan.

4. Pilih kesepakatan dan dapatkan hadiah setiap hari.

Setiap tugas teknis diotomatisasi.

Kesimpulan

XRP tidak dapat ditambang, tetapi merupakan aset yang serbaguna dalam model penghasilan saat ini. Fleet Mining memungkinkan orang untuk terlibat dalam penambangan Bitcoin tanpa keahlian teknis dengan mengkonversi XRP menjadi daya komputasi berbasis awan. Solusi ini mengintegrasikan otomatisasi, transparansi, dan insentif serta memberikan pemegang XRP metode yang efisien untuk mendapatkan pendapatan pasif di dunia kripto modern.

Situs Web: https://fleetmining.com/

Email: [email protected]

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/xrp-in-todays-crypto-market-a-cloud-based-earning-model-with-fleet-mining/

