THE MILESTONE GROUP MENYIMPULKAN TAHUN 2025 DENGAN AKUISISI DUA ASET APARTEMEN DENGAN TOTAL 602 UNIT DI COLORADO DAN IDAHO

FORT COLLINS, Colo. dan BOISE, Idaho, 6 Jan. 2026 /PRNewswire/ — The Milestone Group ("Milestone") pada bulan Desember menyelesaikan dua akuisisi Kelas A wilayah Intermountain, membeli Bucking Horse Apartments, komunitas multifamily bergaya taman 322 unit dalam komunitas terencana master Bucking Horse seluas 160 acre di Fort Collins, Colorado, dan Prelude at Paramount, komunitas multifamily bergaya taman 280 unit di Meridian, Idaho, pinggiran kota Boise yang berkembang pesat. Harga pembelian tidak diungkapkan.

"Bucking Horse Apartments menampilkan fasilitas yang sangat dicari, banyak pilihan rekreasi, dan akses luar biasa ke pusat-pusat pekerjaan regional. Pasar Fort Collins dicirikan oleh fundamental pertumbuhan yang kuat, hambatan masuk yang tinggi, dan okupansi pasar 95% dengan pasokan terbatas dalam pipeline," kata Wakil Presiden Akuisisi Milestone Rich Ritter. Ritter melanjutkan, "Prelude at Paramount memberikan potensi peningkatan signifikan di salah satu koridor pertumbuhan paling dinamis di Mountain West, didukung oleh momentum demografis dan ekonomi yang luar biasa. Mengakuisisi aset dengan basis jauh di bawah biaya penggantian menciptakan titik masuk yang menarik yang, ketika dikombinasikan dengan rencana bisnis peningkatan nilai kami, memposisikan properti untuk menangkap permintaan dan apresiasi jangka panjang. Akuisisi ini memberikan kami eksposur portofolio ke dua pasar pinggiran kota yang mengalami angin kencang demografis yang kuat didorong terutama oleh migrasi domestik dan pertumbuhan pekerjaan besar di sektor teknologi, medis, dan pendidikan."

Bucking Horse Apartments

Wilayah Fort Collins terus menarik investasi modal dengan penciptaan lapangan kerja yang menyertainya, termasuk fasilitas penelitian laser $150 juta Marvel Fusion, fasilitas robotika Amazon seluas 3,5 juta kaki persegi, gedung Future Technology Colorado State University, dan perluasan fasilitas USDA yang ada, karena Fort Collins dinobatkan sebagai kota hub regional untuk lembaga yang direorganisasi.

Bucking Horse Apartments dirancang khusus untuk mendorong kehidupan bertetangga, dengan bangunan bergaya taman kepadatan rendah yang dibangun dengan standar konstruksi berkualitas pembangun rumah. Unit satu, dua, dan tiga kamar tidur komunitas, serta townhome garasi tiga kamar tidur, dikelilingi oleh rumah keluarga tunggal rata-rata $800K, menghadirkan produk unik dan sangat menarik di komunitas yang dapat dilalui dengan berjalan kaki dan dengan fasilitas yang kaya.

Prelude at Paramount

Terletak di dalam pasar sewa Boise yang berkembang, Meridian adalah salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di wilayah tersebut, mengalami pertumbuhan populasi lebih dari 20% sejak 2020. Area Boise/Meridian membanggakan ekonomi yang beragam dan berkembang serta berfungsi sebagai hub regional untuk teknologi, layanan kesehatan dan pendidikan, yang telah mendorong pertumbuhan pekerjaan yang kuat dan pengangguran rendah. Prelude at Paramount menikmati akses langsung ke sekolah-sekolah terbaik, pusat ritel, hub pekerjaan, dan koridor transportasi.

Aset vintage 2018 dirancang untuk kehidupan modern dan efisien dalam komunitas bergaya resor. Unit satu, dua, dan tiga kamar tidur menampilkan teknologi rumah pintar dan fasilitas area umum yang baru direnovasi.

Tentang Milestone

The Milestone Group adalah perusahaan manajemen investasi real estat terkemuka yang dipegang secara pribadi dengan keahlian kuat dan fokus pada aset multifamily bernilai tambah di pasar metropolitan utama Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 2003, Milestone telah menciptakan kepercayaan dan keyakinan dengan investornya melalui navigasi yang sukses melalui berbagai siklus ekonomi di lebih dari $9 miliar investasi multifamily dengan total lebih dari 90.000 unit. Milestone berinvestasi melalui serangkaian dana ekuitas diskresi dan memiliki kantor perusahaan di Dallas, TX, Boca Raton, FL, dan Atlanta, GA. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.milestonegp.com atau hubungi [email protected].

