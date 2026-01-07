Inflasi AS Turun Seiring Dampak Tarif Melemah

Poin Utama: Data CPI AS menunjukkan inflasi pada 2,7%, mengejutkan banyak pihak.

Pasar memperkirakan tingkat inflasi 3,1%.

Dampak tarif terhadap inflasi lebih rendah dari perkiraan.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan tingkat inflasi sebesar 2,7% untuk Januari 2026, jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 3,1%, berdampak pada perkiraan pasar di Amerika Serikat.

Inflasi yang lebih rendah dari perkiraan dapat melonggarkan kebijakan moneter Federal Reserve, mempengaruhi aset berisiko, meskipun belum ada reaksi langsung dari pasar cryptocurrency atau tokoh keuangan utama.

CPI AS di 2,7% saat Efek Tarif Memudar

Biro Statistik Tenaga Kerja AS mengungkapkan kenaikan CPI sebesar 2,7% untuk Januari, menyimpang dari antisipasi Wall Street sebesar 3,1%. Ikhtisar Indeks Harga Konsumen dari Biro Statistik Tenaga Kerja, efek tarif terhadap inflasi, yang diperkirakan akan kuat, ternyata sangat terbatas, seperti yang dibahas dalam studi Fed San Francisco.

Inflasi yang menurun mungkin menunjukkan potensi penyesuaian kebijakan moneter. Analis menemukan bahwa dampak tarif yang lebih rendah memungkinkan pelonggaran tekanan inflasi, kemungkinan mempengaruhi sikap pasar terhadap aset berisiko. "Tampaknya tidak ada kutipan atau pernyataan yang relevan dari pemain kunci, tokoh kepemimpinan, atau KOL di ruang cryptocurrency terkait dengan rilis data CPI AS terbaru sekitar 2,7% YoY untuk periode terbaru."

Meskipun dampaknya minimal pada cryptocurrency seperti Bitcoin, grafik FRED menunjukkan tren data ekonomi spesifik, komunitas keuangan mendiskusikan implikasi dari sikap Federal Reserve yang berpotensi berubah. Tidak ada pernyataan besar dari pemimpin crypto yang muncul terkait topik ini.

Kapitalisasi Pasar Bitcoin Mencapai $1,86 Triliun di Tengah Berita CPI

Tahukah Anda? Pada periode setelah rilis data CPI yang tidak terduga, koreksi pasar sering mengubah strategi investor, tercermin dalam portofolio yang terdiversifikasi.

Per 6 Januari 2026, Bitcoin dihargai $93.071,83, menurut CoinMarketCap. Kapitalisasi pasarnya mencapai $1,86 triliun dengan dominasi 58,23%. Meskipun fluktuasi baru-baru ini, harga Bitcoin telah turun 24,53% selama 90 hari terakhir, seperti yang dibahas oleh tim riset Coincu.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 22:48 UTC tanggal 6 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim riset Coincu menunjukkan bahwa penurunan berkelanjutan dalam pendapatan tarif dapat menyebabkan tekanan reformasi fiskal. Analis percaya bahwa meskipun ada potensi penyesuaian regulasi, desentralisasi teknologi dalam cryptocurrency tetap tidak terpengaruh.