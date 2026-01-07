XRP Memimpin Reli Pasar dengan Lonjakan 12%: Apa yang Mendorong Kenaikan Ini?

XRP melonjak 12% mencapai $2,42 pada 6 Januari, menandai harga tertingginya sejak pertengahan November 2025, sebelum bertahan di sekitar posisi $2,35 saat ini.

Bacaan Terkait: Inilah Mengapa Harga Shiba Inu Melonjak Lebih dari 13%

Lonjakan ini bertepatan dengan arus masuk modal yang kuat ke dalam exchange-traded funds (ETF) yang berfokus pada XRP, pola breakout teknikal, dan pengurangan tajam pada posisi short. Aspek-aspek ini bergabung untuk mendorong salah satu reli paling menonjol dalam fase pemulihan awal pasar kripto 2026.

Arus Masuk ETF XRP dan Minat Institusional Mendorong Kenaikan

ETF Spot XRP mencatat arus masuk bersih sebesar $48 juta pada 5 dan 6 Januari, menandai arus masuk harian terbesar sejak peluncurannya pada November 2024.

Selama delapan minggu terakhir, ETF ini telah mengalami arus masuk konsisten sekitar $1,23 miliar, mencerminkan meningkatnya selera institusional terhadap eksposur XRP. Tekanan beli yang meningkat dari dana-dana ini membantu menyerap tekanan jual dan mengurangi pasokan yang tersedia di bursa.

Vincent Liu, Chief Investment Officer di Kronos Research, mencatat bahwa arus masuk ETF yang dikombinasikan dengan XRP menembus level resistance kunci pada volume yang kuat telah meningkatkan selera risiko trader.

Minat institusional ini didukung oleh kejelasan regulasi setelah penyelesaian Ripple dengan U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) pada 2025, yang menghilangkan hambatan besar untuk adopsi.

Breakout Teknikal dan Short Squeeze Mempercepat Pergerakan Harga

Analis teknikal menunjuk pada breakout dari pola falling wedge, dengan XRP mempertahankan level di atas moving average 50 harinya, indikator positif bagi trader momentum.

Selama lonjakan harga, lebih dari $250 juta posisi short dilikuidasi dalam satu jam, menambah bahan bakar pada reli dengan memaksa short seller menutup taruhan mereka.

Trader terkenal John Bollinger, penemu Bollinger Bands, berkomentar bahwa XRP mengikuti pola bullish yang mirip dengan Bitcoin dan Ethereum tetapi dengan momentum yang sedikit lebih lemah.

Meskipun demikian, ia menyarankan bahwa harga XRP dapat mengikuti tren naik Bitcoin, dengan analis memproyeksikan target potensial mendekati $3,50 jika level support saat ini bertahan.

Reli XRP terjadi di tengah pemulihan pasar kripto yang lebih luas, dengan Bitcoin dan Ethereum naik masing-masing 7,4% dan 9,3% selama seminggu terakhir. Data on-chain menunjukkan penurunan saldo XRP di bursa terpusat, menunjukkan berkurangnya tekanan jual.

Dukungan institusional terus berkembang, dengan PwC baru-baru ini mendukung Ripple sebagai pemain inti dalam layanan keuangan berbasis blockchain. Bank-bank besar seperti Standard Chartered telah memproyeksikan harga XRP setinggi $8 pada akhir 2026, berdasarkan peningkatan integrasi Ripple dalam pembayaran lintas batas dan solusi penyelesaian.

Bacaan Terkait: John Bollinger: Breakout Bitcoin BB Squeeze Menargetkan $107,000

Ketika sentimen pasar membaik dan ketidakpastian regulasi mereda, XRP tampak diposisikan untuk mendapat manfaat dari momentum teknikal dan permintaan institusional yang meningkat. Trader akan mengamati dengan cermat apakah XRP dapat mempertahankan kenaikan di atas zona resistance kunci sekitar $2,30 dan berpotensi mendorong menuju target harga yang lebih tinggi.

Gambar sampul dari ChatGPT, grafik XRPUSD di Tradingview