Saham Strategy naik 5,7% setelah MSCI mempertahankan perusahaan perbendaharaan aset digital dalam indeks

Saham Strategy Inc. melonjak dalam perdagangan extended pada hari Selasa setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan usulan pengecualian perusahaan treasury aset digital dari tolok ukur ekuitas utama. Langkah ini mengurangi ketidakpastian pasar yang signifikan bagi perusahaan yang banyak memegang Bitcoin dan perusahaan lain di sektor tersebut.

Setelah pengumuman tersebut, saham Strategy naik sekitar 5%–6% dalam perdagangan after-hours, menurut data pasar — kenaikan sekitar 5,7%, sebagaimana direferensikan oleh analis yang melacak reaksi tersebut.

MSCI membagikan catatan bertanggal Selasa, menyoroti bahwa perusahaan treasury aset digital (DATCOs) akan berpartisipasi dalam diskusi ekstensif yang akan memungkinkan mereka untuk membedakan secara efektif antara perusahaan investasi dan bisnis yang memegang aset digital sebagai bagian penting dari operasi mereka.

Perusahaan keuangan Amerika tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa, "Tinjauan yang lebih luas ini bertujuan untuk mempertahankan konsistensi dan memastikan keselarasan dengan tujuan keseluruhan MSCI Indexes, yang berfokus pada pengukuran kinerja perusahaan operasional sambil mengecualikan entitas yang kegiatan utamanya adalah terkait investasi."

MSCI merangkul dan mengadopsi rencana besar dalam operasinya

Setelah beberapa pertimbangan, laporan mengungkapkan bahwa MSCI memutuskan untuk mengklasifikasikan DATCOs sebagai perusahaan di mana aset digital mencakup sekitar 50% atau lebih dari total aset mereka. Khususnya, inklusi DATs dalam situasi ini memastikan perusahaan terus memenuhi syarat untuk dana indeks pasif. Dana ini sangat penting bagi operasi mereka, karena membantu perusahaan mempertahankan permintaan dan likuiditas yang stabil sambil meningkatkan kepemilikan institusional atas aset digital.

Di sisi lain, sumber mengklaim bahwa jika, secara kebetulan, DATs dikecualikan dari gambaran yang lebih luas ini, maka Strategy dan DATs lainnya dapat menghadapi kerugian substansial senilai miliaran, terutama dalam arus masuk modal pasif.

Setelah pengumuman ini, data dari Google Finance menunjukkan bahwa perusahaan treasury kripto terbesar, Strategy, yang memegang sekitar $63 miliar dalam Bitcoin, mengalami kenaikan signifikan sekitar 5,7% dalam sahamnya pada perdagangan after-hours.

Analis juga memberikan pendapat tentang topik diskusi. Mereka mengakui bahwa perkembangan DATs ditetapkan sebagai tren global, khususnya di antara institusi pada tahun 2024 dan 2025.

Namun, banyak individu mengungkapkan menghadapi penurunan tajam dalam harga saham mereka di paruh kedua tahun 2025. Skenario ini memicu kekhawatiran dalam ekosistem karena banyak yang mulai mempertanyakan keberlanjutan strategi tersebut.

Morgan Stanley memutuskan untuk menjelajahi pasar kripto

Karena ketidakpastian seputar industri kripto terus meningkat, laporan terbaru mengungkapkan bahwa bank investasi AS Morgan Stanley telah berhasil mengajukan pengajuan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) meminta izin dari lembaga tersebut untuk mengembangkan dua dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) cryptocurrency.

Sumber yang dekat dengan situasi tersebut, yang ingin tetap anonim, menunjukkan bahwa satu dana dimaksudkan untuk berkonsentrasi pada Bitcoin, sementara yang lain akan berfokus terutama pada Solana.

Menariknya, terlepas dari ketidakpastian yang berkembang dalam industri kripto, analis menemukan bahwa pencapaian penting ini datang pada saat ketika perusahaan-perusahaan Wall Street sedang mempertimbangkan alternatif dalam produk aset digital yang diatur.

Sementara itu, dokumen yang diajukan kepada SEC pada hari Selasa, 6 Januari, menyoroti bahwa Morgan Stanley Bitcoin Trust dan Morgan Stanley Solana Trust yang direncanakan akan berfungsi sebagai alat investasi pasif yang dapat secara efektif memegang dan melacak dengan cermat nilai cryptocurrency yang mendasarinya.

Selain itu, dokumen mengungkapkan bahwa kedua dana ini bertujuan untuk memastikan saham mereka terdaftar di bursa publik, yang biasanya dirinci dalam pengajuan 19b-4 kemudian daripada formulir S-1 awal.

