Hyperliquid Mencapai Rekor Volume Harian $32 Miliar saat DEX yang Didanai Sendiri Menggandakan TVL Tiga Kali Lipat di 2025

TLDR:

Volume perdagangan harian Hyperliquid meningkat dua kali lipat menjadi $32 miliar sementara open interest meningkat empat kali lipat menjadi $16 miliar. Platform ini berkembang menjadi 1,4 juta pengguna dan mencapai TVL $6 miliar tanpa pendanaan venture capital. HyperEVM diluncurkan dengan integrasi USDC native dan validator set tanpa izin selama periode pertumbuhan. Pendapatan protokol harian mencapai puncak $20 juta, mewakili peningkatan hampir enam kali lipat dari tingkat 2024.



Hyperliquid telah mencapai pertumbuhan luar biasa sepanjang 2025, mencapai rekor tertinggi baru di berbagai metrik. Platform exchange terdesentralisasi ini melaporkan volume perdagangan 24 jam sebesar $32 miliar, lebih dari dua kali lipat puncaknya di 2024.

Pencapaian ini hadir saat protokol merayakan kemajuan teknologi yang signifikan dan ekspansi ekosistem. Tanpa pendanaan eksternal, platform mendistribusikan semua biaya protokol kepada komunitasnya sambil mempertahankan pengembangan yang cepat.

Pertumbuhan dan Pengembangan Platform

Protokol mengalami evolusi teknis yang substansial selama tahun ini. HyperEVM diluncurkan dengan fitur komposabilitas HyperCore, memperkenalkan kemampuan baru melalui precompiles dan CoreWriter.

Validator set menjadi sepenuhnya tanpa izin, memungkinkan partisipasi jaringan yang lebih luas. Unit menjembatani aset spot ke platform, memperluas opsi perdagangan.

Staking utilitas native muncul sebagai fitur utama, memberikan diskon biaya untuk trader. Builder memperoleh kemampuan deployment HyperCore tanpa izin melalui mekanisme staking.

Aset kuotasi spot tanpa izin tiba bersama Hypurr NFT, mendiversifikasi ekosistem. Native Markets meluncurkan USDH menyusul voting tata kelola, sementara HIP-3 memungkinkan deployment kontrak perpetual tanpa izin.

Portfolio margin memasuki pengujian pra-alpha, dan integrasi USDC native mulai beroperasi. Platform mengumumkan bahwa token HYPE dari Assistance Fund secara resmi dibakar.

Rilis-rilis ini terjadi tanpa dukungan venture capital, karena proyek mempertahankan model pengembangan yang didanai sendiri. Tim memberikan penghargaan kepada early believers dan ratusan tim builder yang mendorong adopsi.

Metrik Kinerja Pemecah Rekor

Open interest naik menjadi $16 miliar dari $4 miliar di 2024, mewakili peningkatan empat kali lipat. Total value locked mencapai $6 miliar, tiga kali lipat angka tahun sebelumnya sebesar $2 miliar.

Pendapatan protokol harian mencapai puncak $20 juta, dibandingkan dengan $3,5 juta di 2024. Basis pengguna berkembang menjadi 1,4 juta dari 300.000 akun.

Volume perdagangan menunjukkan kekuatan yang konsisten sepanjang periode. Platform memproses triliunan volume kumulatif di pasar perpetual dan spot. Komunitas regional mengorganisir acara lokal, mendorong adopsi grassroots.

Puluhan tim berkontribusi pada pengembangan ekosistem, meskipun ruang terbatas mencegah semua proyek muncul dalam karya seni peringatan.

Protokol menekankan komitmennya terhadap praktik yang adil dan tanpa izin. Manajemen menyatakan pendekatan ini kontras dengan model keuangan tradisional yang mengakar.

Artis Degen_Alfie menciptakan karya seni yang menampilkan aplikasi dan tim ekosistem. Perayaan visual tersebut menyoroti kontribusi komunitas dan pencapaian platform yang diraih selama tahun ini.

